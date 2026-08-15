Awal resmi musim baru 2026/2027 semakin dekat bagi Inter dengan laga pembuka melawan Monza yang dijadwalkan tepat 7 hari lagi, Sabtu 23 Agustus di San Siro. Untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin, Inter hari ini menghadapi Real Betis di Bari mulai pukul 19.30 di San Nicola dalam uji coba terakhir yang benar-benar menjadi tes pramusim ini. Chivu diperkirakan akan mencoba starting XI yang akan tampil melawan klub asal Brianza itu, tetapi rasa penasaran bukan begitu tertuju pada Spence, yang baru diresmikan kemarin dan absen seperti halnya Thuram yang masih belum dalam kondisi terbaik, melainkan pada kondisi kebugaran para pemain seperti Stones dan Lautaro (di bangku cadangan pada awal laga) yang sejauh ini belum pernah dimainkan.











