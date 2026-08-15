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Juventus v FC Internazionale - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Emanuele Tramacere

Diterjemahkan oleh

Inter-Betis 0-0 LANGSUNG: Bonny melepaskan tembakan kaki kiri dengan lemah usai umpan voli dari Dimarco

Inter
Inter vs Real Betis
Real Betis
Club Friendlies
Serie A

Laga uji coba terakhir musim ini bagi Inter sebelum dimulainya musim.

Awal resmi musim baru 2026/2027 semakin dekat di kubu Inter dengan laga pembuka melawan Monza yang dijadwalkan tepat 7 hari lagi, Sabtu 23 Agustus di San Siro. Untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin, Inter hari ini menghadapi Real Betis di Bari mulai pukul 19.30 di San Nicola dalam uji coba terakhir yang benar-benar penting pada pramusim ini.

Chivu terus bereksperimen dengan 11 pemain starter untuk laga yang akan menjadi pembuka melawan klub asal Brianza itu, tetapi rasa penasaran bukan tertuju pada Spence, yang baru diresmikan kemarin dan absen seperti halnya Thuram (masih belum dalam kondisi terbaik BACA DI SINI), melainkan pada kondisi kebugaran para pemain seperti Stones dan Lautaro (memulai dari bangku cadangan) yang sejauh ini belum pernah dimainkan.




  • GOL DAN SOROTAN PENTING

    51' PELUANG - Sucic menusuk vertikal kepada Bonny, lalu mengirim umpan silang ke tiang jauh untuk Dimarco yang benar-benar bebas. Dimarco lantas memberi assist dengan sentuhan first-time ke tengah kotak lagi untuk Bonny, yang mencoba tendangan kaki kiri first-time, tetapi terlalu menahannya dan gagal benar-benar mengancam kiper.


    49' Pio Esposito menerima bola vertikal, melakukan tipuan "ala Milito", lalu melepaskan tendangan kaki kanan melengkung ke tiang jauh, tetapi defleksi dari lini pertahanan membuat bola keluar menjadi sepak pojok.


    35' PELUANG - Calhanoglu merebut bola di sepertiga akhir lapangan dalam posisi agak melebar ke kanan dan melepaskan tembakan silang keras yang tipis melenceng di sisi kanan Valles.


    14' PELUANG - Kali ini Antony yang membuat Pepo Martinez ketar-ketir! Pemain sayap itu bergerak dari kanan ke kaki kirinya lalu melepaskan tembakan kaki kiri keras dari tepi kotak penalti yang meleset tipis di tiang dekat. Sang kiper menegur rekan-rekannya karena terlalu banyak ruang yang diberikan.


    8' Betis merespons lewat tembakan Fornals dari tepi kotak, Martinez menangkapnya dengan sapuan rendah.


    6' PELUANG - Bonny mendapatkan peluang gol pertama, yang disia-siakan Inter. Penyerang Pantai Gading itu mula-mula krusial dalam pressing tinggi yang membuat Pio Esposito bisa merebut bola, tetapi kemudian tidak cukup baik dalam menentukan timing sundulannya saat menerima assist dari Barella, hingga bola melambung jauh meski ia tak terkawal.


    4' Pertandingan lama terhenti untuk memungkinkan tim medis Betis membantu Hector Bellerin, yang tergeletak di tepi area penaltinya. Ia akan diganti pada menit ke-9.


    0' Kick-off di San Nicola, Bari, pada pukul 19.30

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  • INTER-BETIS: SUSUNAN PEMAIN RESMI DAN DATA PERTANDINGAN

    Inter-Betis 0-0


    Pencetak gol: -


    INTER (3-5-2): J. Martinez; Bisseck, Bovio (46' Akanji), Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu (46' Sucic), Zielinski, Carlos Augusto (46' Dimarco); Esposito, Bonny.
    Cadangan: Di Gennaro, Provedel, Stankovic, Stones, Lautaro, Luis Henrique, Mkhitaryan, Pavard, Iddrissou.
    Pelatih: Cristian Chivu.


    REAL BETIS (4-2-3-1): Valles; Bellerin (9' Ortiz), Bartra, Natan, Fran García; Facundo Bernal, Marc Roca; Antony, Fornals, Riquelme; Hernandez.
    Cadangan: Manu Gonzalez, D. Llorente, Iker, Fidalgo, V. Gomez, Deossa, Isco, Junior Firpo, Pablo Garcia, Bouaré.
    Pelatih: Manuel Pellegrini.


    Wasit: Mastrodomenico

    Kartu kuning: -

    Kartu merah: -

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