51' PELUANG - Sucic menusuk vertikal kepada Bonny, lalu mengirim umpan silang ke tiang jauh untuk Dimarco yang benar-benar bebas. Dimarco lantas memberi assist dengan sentuhan first-time ke tengah kotak lagi untuk Bonny, yang mencoba tendangan kaki kiri first-time, tetapi terlalu menahannya dan gagal benar-benar mengancam kiper.





49' Pio Esposito menerima bola vertikal, melakukan tipuan "ala Milito", lalu melepaskan tendangan kaki kanan melengkung ke tiang jauh, tetapi defleksi dari lini pertahanan membuat bola keluar menjadi sepak pojok.





35' PELUANG - Calhanoglu merebut bola di sepertiga akhir lapangan dalam posisi agak melebar ke kanan dan melepaskan tembakan silang keras yang tipis melenceng di sisi kanan Valles.





14' PELUANG - Kali ini Antony yang membuat Pepo Martinez ketar-ketir! Pemain sayap itu bergerak dari kanan ke kaki kirinya lalu melepaskan tembakan kaki kiri keras dari tepi kotak penalti yang meleset tipis di tiang dekat. Sang kiper menegur rekan-rekannya karena terlalu banyak ruang yang diberikan.





8' Betis merespons lewat tembakan Fornals dari tepi kotak, Martinez menangkapnya dengan sapuan rendah.





6' PELUANG - Bonny mendapatkan peluang gol pertama, yang disia-siakan Inter. Penyerang Pantai Gading itu mula-mula krusial dalam pressing tinggi yang membuat Pio Esposito bisa merebut bola, tetapi kemudian tidak cukup baik dalam menentukan timing sundulannya saat menerima assist dari Barella, hingga bola melambung jauh meski ia tak terkawal.





4' Pertandingan lama terhenti untuk memungkinkan tim medis Betis membantu Hector Bellerin, yang tergeletak di tepi area penaltinya. Ia akan diganti pada menit ke-9.





0' Kick-off di San Nicola, Bari, pada pukul 19.30