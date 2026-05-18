FC Internazionale v Parma Calcio 1913 - Serie A
Mohamed Saeed

Diterjemahkan oleh

Inter berjuang keras untuk mempertahankan Yann Bisseck, sementara pemain yang menjadi incaran Liga Premier dan Bayern Munich itu mengganti agennya

Inter menghadapi tantangan besar untuk mempertahankan Yann Bisseck seiring dengan semakin gencarnya minat dari klub-klub papan atas Eropa. Bek asal Jerman ini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari skuad Nerazzurri, namun rencana pergantian agennya telah membuat sejumlah klub besar waspada.

  • Perombakan di jajaran manajemen memicu spekulasi transfer

    Bisseck sedang berada di ambang pengambilan keputusan besar terkait perwakilan kariernya di luar lapangan. Meskipun agennya saat ini, Yusuf Kandemir, diperkirakan akan tetap terlibat dalam pengelolaan karier bek asal Jerman tersebut, sang pemain hampir mencapai keputusan akhir mengenai agensi ternama baru yang akan memimpin negosiasi-negosiasi masa depannya.

    Menurut Sportitalia, beberapa agensi olahraga paling berpengaruh di dunia sedang bersaing untuk mendapatkan hak mewakili bek tengah Inter tersebut. Saat ini, Giovanni Branchini diyakini berada di posisi terdepan untuk mendapatkan tanda tangan Bisseck, sebuah langkah yang sering kali menandakan bahwa seorang pemain sedang mempersiapkan perpindahan karier tingkat tinggi atau perpanjangan kontrak dalam waktu dekat.

    Bayern Munich dan klub-klub raksasa Liga Premier mengincar

    Ketidakpastian seputar status agen Bisseck bertepatan dengan meningkatnya minat dari Bundesliga dan Liga Premier.

    Bayern Munich termasuk di antara peminat utama yang memantau situasi ini dengan cermat, memandang pemain berusia 23 tahun itu sebagai solusi jangka panjang potensial untuk barisan pertahanan mereka di tanah airnya. Liga Inggris juga memberikan persaingan ketat, dengan beberapa klub yang tidak disebutkan namanya memantau perkembangannya di Serie A.

    Meskipun Nerazzurri bertekad untuk menangkis tawaran apa pun yang masuk, daya tarik Liga Premier dan reputasi klub seperti Bayern Munich dapat menguji tekad Inter serta komitmen sang pemain terhadap proyek San Siro.


  • Sikap Inter terhadap bintang pertahanan mereka

    Meskipun desas-desus dari luar negeri semakin kencang, Inter tidak berniat melepas Bisseck. Klub memandangnya sebagai aset penting untuk masa depan dan siap berjuang keras agar ia tetap bertahan di Milan. Sementara itu, sang bek telah menyatakan bahwa ia merasa sangat nyaman di lingkungannya saat ini, serta telah menjalin ikatan yang kuat dengan kota dan para pendukung.

    Pihak manajemen Nerazzurri menyadari bahwa profil Bisseck—yang memadukan dominasi fisik dengan keahlian teknis—sangat langka di sepak bola modern.

    Oleh karena itu, mereka diperkirakan akan mengambil sikap tegas terhadap setiap tawaran yang mungkin datang selama jendela transfer mendatang, dengan memprioritaskan stabilitas skuad daripada keuntungan cepat dari pemain muda asal Jerman tersebut.


    Bintang yang sedang naik daun di bawah kepemimpinan Chivu

    Nilai Bisseck telah meningkat secara signifikan berkat penampilannya yang konsisten sebagai pemain inti dalam sistem taktis yang diterapkan oleh Cristian Chivu. Kemampuannya yang serba bisa membuatnya dapat beradaptasi dengan sempurna pada gaya permainan sepak bola yang agresif dan mengutamakan serangan yang dituntut oleh pelatih asal Rumania tersebut, sehingga menjadikannya salah satu pilar utama lini pertahanan juara Italia saat ini.

    Kecepatan pemulihannya yang mengesankan dan kemampuannya membawa bola keluar dari area pertahanan telah menjadikannya salah satu talenta paling menjanjikan di Serie A.