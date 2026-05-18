Inter berjuang keras untuk mempertahankan Yann Bisseck, sementara pemain yang menjadi incaran Liga Premier dan Bayern Munich itu mengganti agennya

Bisseck sedang berada di ambang pengambilan keputusan besar terkait perwakilan kariernya di luar lapangan. Meskipun agennya saat ini, Yusuf Kandemir, diperkirakan akan tetap terlibat dalam pengelolaan karier bek asal Jerman tersebut, sang pemain hampir mencapai keputusan akhir mengenai agensi ternama baru yang akan memimpin negosiasi-negosiasi masa depannya.

Menurut Sportitalia, beberapa agensi olahraga paling berpengaruh di dunia sedang bersaing untuk mendapatkan hak mewakili bek tengah Inter tersebut. Saat ini, Giovanni Branchini diyakini berada di posisi terdepan untuk mendapatkan tanda tangan Bisseck, sebuah langkah yang sering kali menandakan bahwa seorang pemain sedang mempersiapkan perpindahan karier tingkat tinggi atau perpanjangan kontrak dalam waktu dekat.