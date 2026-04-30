Inter berhasil merebut bintang Tottenham setelah klub Serie A tersebut mencapai kesepakatan pribadi menjelang transfer musim panas

Langkah tegas Inter untuk mendatangkan Vicario sebagian besar didorong oleh kebutuhan untuk mencari pengganti jangka panjang bagi Yann Sommer, yang kontraknya di San Siro akan berakhir pada musim panas 2026. Vicario telah menjadi andalan bagi Spurs musim ini, dengan mencatatkan 13 clean sheet dari 43 penampilan, namun operasi hernia yang baru-baru ini dijalaninya mungkin telah mengakhiri musimnya lebih awal. Sementara itu, laporan TEAMtalk menyebutkan bahwa Spurs sedang memantau James Trafford dari Manchester City dan Bart Verbruggen dari Brighton sebagai calon pengganti untuk mengisi kekosongan yang akan terjadi.