Inter berhasil merebut bintang Tottenham setelah klub Serie A tersebut mencapai kesepakatan pribadi menjelang transfer musim panas
Nerazzurri memimpin perburuan Vicario
Inter dilaporkan telah memenangkan persaingan untuk merekrut Vicario, dengan TEAMtalkmelaporkan bahwa klub raksasa Italia tersebut kini telah memimpin dengan kuat dalam perburuan tanda tangan sang kiper. Negosiasi telah berlangsung selama beberapa bulan, dan pemuncak klasemen Serie A tersebut telah berhasil mencapai kesepakatan lisan mengenai persyaratan kontrak dengan pemain internasional Italia tersebut. Terobosan ini terjadi setelah Tottenham mengambil keputusan internal pada bulan Januari untuk melepas kiper utama mereka setelah hanya dua musim berkarier di Inggris.
Mencari pengganti
Kepergian pemain berusia 29 tahun itu yang semakin dekat berarti pencarian penggantinya kini sedang gencar-gencarnya dilakukan di Tottenham Hotspur Stadium. Strategi perekrutan klub saat ini dipengaruhi oleh status mereka di kasta tertinggi, dengan diskusi internal berfokus pada apakah akan mempromosikan dari dalam atau membidik pengganti ternama dari rival di Liga Premier. Meskipun fokus masih tertuju pada pekan-pekan terakhir musim ini, jajaran petinggi klub telah mengidentifikasi beberapa kandidat untuk mengambil alih posisi kiper pada musim 2026-27.
Menggantikan seorang ikon veteran
Langkah tegas Inter untuk mendatangkan Vicario sebagian besar didorong oleh kebutuhan untuk mencari pengganti jangka panjang bagi Yann Sommer, yang kontraknya di San Siro akan berakhir pada musim panas 2026. Vicario telah menjadi andalan bagi Spurs musim ini, dengan mencatatkan 13 clean sheet dari 43 penampilan, namun operasi hernia yang baru-baru ini dijalaninya mungkin telah mengakhiri musimnya lebih awal. Sementara itu, laporan TEAMtalk menyebutkan bahwa Spurs sedang memantau James Trafford dari Manchester City dan Bart Verbruggen dari Brighton sebagai calon pengganti untuk mengisi kekosongan yang akan terjadi.
Hal-hal penting untuk bertahan hidup dan perekrutan pemain
Tottenham harus menjalani sisa pertandingan tanpa kiper utama mereka sambil berjuang untuk memastikan kelangsungan mereka di Liga Premier. Kemampuan klub untuk menarik pemain incaran seperti Trafford dari klub-klub pesaing seperti Liverpool akan sangat bergantung pada upaya mereka untuk menghindari degradasi, dengan Antonin Kinsky siap menggantikan posisi tersebut jika mereka terpaksa turun ke Championship. Bagi Inter, fokus kini beralih ke negosiasi biaya transfer dengan Spurs untuk seorang pemain yang kontrak saat ini di London Utara secara teknis masih berlaku hingga Juni 2028.