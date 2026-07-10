Mantan kapten Inter, Beppe Bergomi, membahas bursa transfer Inter. Berikut pernyataan yang ia sampaikan kepada Gazzetta dello Sport.
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Inter, Bergomi: “Khalaili mirip Hakimi dan Palestra, pemain seperti ini sudah mereka cari selama bertahun-tahun. Lucumi lebih baik daripada Chalobah. Gelar juara? Waspadai Milan dan Roma”
“Saya melihat Khalaili saat ia bermain melawan Italia dan dia adalah pemain terbaik Israel. Saya tidak mengenalnya, tapi saat itu saya langsung berpikir bahwa dia adalah pemain yang patut diperhatikan. Kemudian kami melihatnya lagi di Liga Champions melawan Inter dan Atalanta. Rasanya seperti kembali memiliki Hakimi di sayap kanan, tapi Khalaili juga memiliki gaya bermain seperti Palestra. Dia lebih ofensif daripada Dumfries meskipun fisiknya kurang. Dia lebih cepat, lebih unggul dalam situasi satu lawan satu, dan Chivu bisa memberinya peran yang lebih ofensif. Inter sudah mencari pemain seperti ini selama bertahun-tahun. Saya sangat menyukainya. Tentu saja, dia adalah pemain yang mencetak gol dan memberikan assist lebih sedikit, tapi hal ini juga pernah saya katakan tentang Palestra saat membandingkannya dengan Dumfries. Namun, dalam skema 3-5-2 Inter, dia berpotensi menjadi lebih tajam dibandingkan Khalaili yang kita lihat di Union Saint-Gilloise. Palestra? Inter telah melakukan upaya luar biasa untuk mendapatkan pemain muda itu. Mereka mencoba, tetapi gagal; namun, klub telah berhasil melangkah maju dan kini memiliki pemain muda yang menjanjikan, yang dalam hal kecepatan dan teknik sangat mirip dengan Palestra."
“Saat ini ada yang kurang di lini belakang. Di lini belakang, kami kehilangan banyak pemain; Acerbi, De Vrij, dan Darmian yang sudah tidak ada lagi memaksa kami untuk melakukan penyesuaian yang tepat di lini tersebut. Chalobah bisa jadi pilihan yang tepat, tapi menurut saya, Lucumi adalah sosok yang sempurna untuk Inter. Dia mengenal liga kita, bisa bermain baik sebagai bek tengah maupun bek sayap. Saya menyukai dia dan Chalobah sama-sama, tapi jika saya yang memutuskan, saya akan memilih yang sudah tahu cara bermain di Serie A. Selain itu, Inter membutuhkan bek yang bisa menggeser titik berat ke depan, karena tim ini perlu mempertahankan garis pertahanan yang tinggi.”
“Scudetto? Masih terlalu dini, tapi kita sudah melihat bagaimana dalam beberapa tahun terakhir Inter tidak pernah gagal di liga. Jadi, saya masih melihat mereka di depan, di puncak klasemen, sebagai tim yang berangkat untuk memenangkan Serie A. Namun, ada juga tim lain yang sangat menarik perhatian saya. Milan sedang menghabiskan banyak uang untuk pemain-pemain penting. Dan saya menyukai pernyataan Amorim yang mengatakan: ‘Saya di sini untuk menang’. Akhirnya. Dalam beberapa tahun terakhir, sepertinya semua orang hanya bermain untuk memperebutkan posisi keempat... Dan saya juga sangat penasaran dengan pergerakan bursa transfer Roma. Dengan Gasperini, mereka bisa tetap berada di papan atas.”
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