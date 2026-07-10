Inter, Bergomi: “Khalaili mirip Hakimi dan Palestra, pemain seperti ini sudah mereka cari selama bertahun-tahun. Lucumi lebih baik daripada Chalobah. Gelar juara? Waspadai Milan dan Roma”

“Saat ini ada yang kurang di lini belakang. Di lini belakang, kami kehilangan banyak pemain; Acerbi, De Vrij, dan Darmian yang sudah tidak ada lagi memaksa kami untuk melakukan penyesuaian yang tepat di lini tersebut. Chalobah bisa jadi pilihan yang tepat, tapi menurut saya, Lucumi adalah sosok yang sempurna untuk Inter. Dia mengenal liga kita, bisa bermain baik sebagai bek tengah maupun bek sayap. Saya menyukai dia dan Chalobah sama-sama, tapi jika saya yang memutuskan, saya akan memilih yang sudah tahu cara bermain di Serie A. Selain itu, Inter membutuhkan bek yang bisa menggeser titik berat ke depan, karena tim ini perlu mempertahankan garis pertahanan yang tinggi.”





“Scudetto? Masih terlalu dini, tapi kita sudah melihat bagaimana dalam beberapa tahun terakhir Inter tidak pernah gagal di liga. Jadi, saya masih melihat mereka di depan, di puncak klasemen, sebagai tim yang berangkat untuk memenangkan Serie A. Namun, ada juga tim lain yang sangat menarik perhatian saya. Milan sedang menghabiskan banyak uang untuk pemain-pemain penting. Dan saya menyukai pernyataan Amorim yang mengatakan: ‘Saya di sini untuk menang’. Akhirnya. Dalam beberapa tahun terakhir, sepertinya semua orang hanya bermain untuk memperebutkan posisi keempat... Dan saya juga sangat penasaran dengan pergerakan bursa transfer Roma. Dengan Gasperini, mereka bisa tetap berada di papan atas.”