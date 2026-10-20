Inter kembali berlaga di Liga Champions dan besok akan menghadapi Shakhtar Donetsk di San Siro dalam pertandingan ketiga yang sudah sangat penting. Alessandro Bastoni berbicara kepada Sky Sport dan dalam konferensi pers mengenai masalah yang dialami Inter di Eropa, sembari menyinggung ungkapan lama tentang "kurangnya kesadaran akan bahaya".
Inter, Bastoni: "Final-final Liga Champions? Waktu sudah berlalu, kami kembali berpijak pada kenyataan. Saat ini, itu mimpi, bukan target. Kami sudah membahas kesalahan kami, kesadaran terhadap bahaya masih kurang"
Kesalahan mental dan kurangnya konsentrasi
"Inter seperti apa yang akan kita lihat? Dari segi penampilan, Inter akan cukup mirip dengan dua pertandingan pertama (di Liga Champions, red.), tetapi dengan lebih sedikit kesalahan, baik secara individu maupun dalam hal mental dan konsentrasi. Jika kita menganalisis semua gol yang kami kebobolan, praktis 90% di antaranya terjadi akibat kesalahan kami sendiri. Kami sudah banyak membicarakan hal ini: karena terus berulang, ini sesuatu yang harus diperbaiki. Jadi, kita akan melihat Inter yang lebih fokus."
Persepsi terhadap bahaya
"Agresivitas dan sikap sembrono adalah istilah yang terlalu sering digunakan. Tak seorang pun turun ke lapangan dengan niat meremehkan pertandingan, tetapi hal-hal inilah yang perlu dianalisis. Mungkin, kesadaran akan bahaya masih kurang dan kami juga harus memperbaikinya."
Shakhtar
"Shakhtar? Mereka belum banyak dikenal, tetapi punya kualitas tinggi. Mereka tim yang piawai secara teknik dan tidak takut memainkan permainan mereka sendiri. Kami harus waspada dan tetap kompak, serta bertahan sebagai sebuah tim. Tidak ada lagi pertandingan yang mudah. Jadi, alih-alih memperhatikan tim lain, kami harus fokus pada diri sendiri."
FINAL YANG DIMAINKAN? MASIH JAUH, MARI KEMBALI BERPIJAK PADA KENYATAAN
"Kami harus menang karena jika tidak, masuk delapan besar akan menjadi nyaris mustahil. Namun, kami harus kembali berpijak pada kenyataan. Sudah cukup lama berlalu sejak kami mencapai final, dan beberapa pertandingan yang kami jalani belakangan ini harus menyadarkan kami akan kenyataan. Liga Champions adalah mimpi, bukan target. Jika ada peluang, kami akan memanfaatkannya, tetapi saya rasa penting untuk menempatkan hal ini dalam proporsi yang semestinya."
Memikul tanggung jawab
"Ini bukan soal formasi atau siapa yang bermain. Semuanya menyangkut aspek mental, entah itu kecerobohan, kurangnya kemauan, atau faktor eksternal. Masing-masing dari kami harus bertanggung jawab secara pribadi karena jika kami menganalisis pertandingan, kami melihat banyak kesalahan individu. Jika kami bisa memperbaiki aspek ini, kami akan membuat kemajuan besar."
MASA SULIT? TIDAK BAGI SAYA
"Di stadion-stadion lain, tak seorang pun pernah bertepuk tangan untuk saya, tetapi begitulah suporter dan saya tidak keberatan. Saya tidak punya apa pun yang harus dibuktikan. Klub dan pelatih mendampingi saya selama masa yang kalian anggap sebagai masa kelam saya, tetapi saya tidak mengalaminya seburuk itu. Tidak ada yang meninggal. Bagi saya, masa kelam adalah hal lain. Pada akhirnya, waktu akan membereskan segalanya."
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