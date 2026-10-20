"Inter seperti apa yang akan kita lihat? Dari segi penampilan, Inter akan cukup mirip dengan dua pertandingan pertama (di Liga Champions, red.), tetapi dengan lebih sedikit kesalahan, baik secara individu maupun dalam hal mental dan konsentrasi. Jika kita menganalisis semua gol yang kami kebobolan, praktis 90% di antaranya terjadi akibat kesalahan kami sendiri. Kami sudah banyak membicarakan hal ini: karena terus berulang, ini sesuatu yang harus diperbaiki. Jadi, kita akan melihat Inter yang lebih fokus."