Nicolò Barella, gelandang Inter, berbicara kepada Sky Sport dan Dazn untuk mengulas pertandingan: "Kami lebih kesulitan dengan cara mengawali pertandingan ketimbang ketegangan saat bertanding. Kami harus memperbaikinya. Kami tidak bisa selalu membalikkan keadaan dan harus berjuang hingga menit ke-90. Sesekali kami juga harus mengendalikan pertandingan karena tenaga kami tidak selalu maksimal. Apakah saya menyesali pelanggaran terhadap Musah? Ya, tentu saja. Saya membuat keputusan yang salah. Saat ini, setiap kali kami melakukan kesalahan, kami dihukum. Kami tentu harus mengevaluasi diri dan menjadi lebih baik. Setelah berhasil memecah kebuntuan, kami menguasai pertandingan."
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Inter, Barella buka suara: "Kami belum terbiasa dengan perubahan formasi. Kami tidak bisa terus mengawali laga dengan buruk dan membawa pertandingan hingga menit ke-90"
Pertandingan berikutnya
"Kami belum terbiasa dengan perubahan formasi"
"Hari ini kami berada dalam situasi darurat. Pio dan Bonny demam, suhu tubuh Bonny mencapai 39 derajat. Tidak adanya pemain pengganti yang bugar mungkin memengaruhi keputusan pelatih. Sikap lebih penting daripada segalanya. Kami kesulitan menemukan ritme dan terlambat menyadari bahwa para pemain yang bergerak di antara lini bisa menjadi pembeda, tetapi kami belum terbiasa dengan perubahan formasi ini. Sikaplah yang terpenting, dan ada sesuatu yang kurang dari kami."
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