Nicolò Barella, gelandang Inter, berbicara kepada Sky Sport dan Dazn untuk mengulas pertandingan: "Kami lebih kesulitan dengan cara mengawali pertandingan ketimbang ketegangan saat bertanding. Kami harus memperbaikinya. Kami tidak bisa selalu membalikkan keadaan dan harus berjuang hingga menit ke-90. Sesekali kami juga harus mengendalikan pertandingan karena tenaga kami tidak selalu maksimal. Apakah saya menyesali pelanggaran terhadap Musah? Ya, tentu saja. Saya membuat keputusan yang salah. Saat ini, setiap kali kami melakukan kesalahan, kami dihukum. Kami tentu harus mengevaluasi diri dan menjadi lebih baik. Setelah berhasil memecah kebuntuan, kami menguasai pertandingan."