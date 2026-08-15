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Grafica Thuram Inter 2026Calciomercato
Emanuele Tramacere

Diterjemahkan oleh

Inter, bagaimana kondisi Thuram: bahkan tidak ada di bangku cadangan saat melawan Real Betis Sevilla

Inter
M. Thuram
Inter vs Real Betis
Real Betis
Club Friendlies

Penyerang Prancis itu sedang menjalani musim panas yang rumit dari sisi fisik.

Musim panas 2026 jelas bukan periode yang mudah untuk dijalani dan dihadapi oleh Marcus Thuram. Penyerang Prancis kelahiran 1997 itu dipanggil Didier Deschamps untuk Piala Dunia yang ditutup Prancis dengan kekecewaan di posisi ke-4, dan di mana ia hanya sempat bermain selama 1 menit pada fase grup.

Baru kembali bergabung dengan skuad Inter pada 12 Agustus di Appiano Gentile, ia jelas tertinggal dari segi kondisi dibanding jadwal yang seharusnya, sampai-sampai hari ini ia bahkan tidak masuk skuad pilihan Chivu untuk laga persahabatan melawan Real Betis. Namun bagaimana kondisi mantan pemain Borussia Monchengladbach itu? Apakah ia cedera atau hanya butuh waktu?


  • Masalah pada betis

    Thuram menutup musim lalu dengan masalah pada betis yang mengganggunya sepanjang paruh kedua musim. Masalah kecil yang tampaknya sudah berlalu pada akhir musim, saat gelar Scudetto dan Coppa Italia diraih, tetapi kembali muncul pada awal Piala Dunia sehingga Prancis harus mengelolanya sepanjang turnamen.

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  • Tidak masuk skuad, tetapi tidak cedera

    Menurut informasi yang disampaikan Inter, Thuram tidak dipanggil untuk laga uji coba di Bari melawan Betis bukan karena cedera, melainkan karena ia masih perlu banyak bekerja di lapangan untuk mendapatkan kembali eksplosivitas dan kondisi terbaiknya.

    Maka, lebih baik ia tetap berada di Appiano Gentile ketimbang bepergian bersama tim ke Puglia dalam kondisi tidak bisa berlatih, serta tanpa kemungkinan, demi menghindari risiko, untuk turun ke lapangan. Karena itu, seperti dilaporkan FcInter 1908, lebih baik kehilangan satu laga tandang daripada melewatkan satu sesi latihan fisik di Milan.

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