Musim panas 2026 jelas bukan periode yang mudah untuk dijalani dan dihadapi oleh Marcus Thuram. Penyerang Prancis kelahiran 1997 itu dipanggil Didier Deschamps untuk Piala Dunia yang ditutup Prancis dengan kekecewaan di posisi ke-4, dan di mana ia hanya sempat bermain selama 1 menit pada fase grup.

Baru kembali bergabung dengan skuad Inter pada 12 Agustus di Appiano Gentile, ia jelas tertinggal dari segi kondisi dibanding jadwal yang seharusnya, sampai-sampai hari ini ia bahkan tidak masuk skuad pilihan Chivu untuk laga persahabatan melawan Real Betis. Namun bagaimana kondisi mantan pemain Borussia Monchengladbach itu? Apakah ia cedera atau hanya butuh waktu?



