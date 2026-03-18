Inter, bagaimana kabar Lautaro Martinez? Timnas Argentina tidak memanggilnya untuk laga persahabatan melawan Guatemala

Lautaro Martinez tidak akan tampil dalam pertandingan Argentina berikutnya.

Kapten Inter tersebut belum pulih dari cedera yang dialaminya di Norwegia, saat bertanding melawan Bodo/Glimt dalam laga leg pertama babak playoff Liga Champions. Pemain bernomor punggung 10 Inter ini masih diragukan untuk pertandingan berikutnya tim asuhan Chivu (lagi tandang ke Florence melawan Fiorentina) dan, karena itu, pelatih Albiceleste Lionel Scaloni memutuskan untuk tidak memanggilnya dan menghindarkannya dari perjalanan ke pertandingan persahabatan melawan Guatemala, pertandingan yang menggantikan Finalissima yang seharusnya dimainkan melawan Spanyol.