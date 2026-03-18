Inter, bagaimana kabar Lautaro Martinez? Timnas Argentina tidak memanggilnya untuk laga persahabatan melawan Guatemala

Pelatih Albiceleste tidak menurunkan kapten Inter dalam pertandingan tersebut.

Lautaro Martinez tidak akan tampil dalam pertandingan Argentina berikutnya.

Kapten Inter tersebut belum pulih dari cedera yang dialaminya di Norwegia, saat bertanding melawan Bodo/Glimt dalam laga leg pertama babak playoff Liga Champions. Pemain bernomor punggung 10 Inter ini masih diragukan untuk pertandingan berikutnya tim asuhan Chivu (lagi tandang ke Florence melawan Fiorentina) dan, karena itu, pelatih Albiceleste Lionel Scaloni memutuskan untuk tidak memanggilnya dan menghindarkannya dari perjalanan ke pertandingan persahabatan melawan Guatemala, pertandingan yang menggantikan Finalissima yang seharusnya dimainkan melawan Spanyol.

    Bagaimana kabar Lautaro Martinez?

    Kondisi kapten Inter belum 100% pulih: penyerang asal Argentina ini belum dalam performa terbaiknya dan kemungkinan besar tidak akan tampil dalam laga di Artemio Franchi melawan Fiorentina asuhan Vanoli.

    Penyerang nomor 10 Nerazzurri ini telah berlatih secara terpisah dalam sesi-sesi latihan terakhir (bersama Mkhitaryan, Bastoni, dan Calhanoglu) dan akan tetap tinggal di Italia untuk berlatih bersama Chivu agar dapat kembali bermain setelah jeda untuk pertandingan tim nasional.



