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Dario BaccinGetty Images
Emanuele Tramacere

Diterjemahkan oleh

Inter, Baccin: "Romano? Kami ingin memiliki kerangka inti Italia. Kontak positif untuk perpanjangan kontrak Dimarco dan Calhanoglu, pertemuan baru sudah dijadwalkan"

Inter
A. Romano
F. Dimarco
H. Calhanoglu
D. Baccin

Wawancara resmi pertama Dario Baccin sebagai direktur olahraga Inter

Inter telah berganti wajah di level manajemen sejak beberapa pekan terakhir dengan perpisahan setelah 28 tahun bersama Piero Ausilio dan promosi mantan wakilnya, Dario Baccin, menjadi direktur olahraga yang baru.

Penanggung jawab baru area olahraga Inter itu berbicara untuk pertama kalinya dalam peran barunya, baik kepada Dazn maupun Sky, membahas langkah-langkah klub berikutnya, perannya, serta perpanjangan kontrak yang tengah disusun dengan Calhanoglu dan Dimarco. Strategi di bursa transfer? Kerangka inti pemain Italia tetap menjadi prioritas dan Romano dari Cagliari disukai.

  • Antusiasme untuk peran baru

    "Ketika Anda berada di Inter, bermain melawan klub-klub besar adalah hal yang normal. Emosi pada hari-hari pertama terasa khusus lalu kami kembali ke keseharian dan saya menjalani hari-hari yang tidak terlalu berbeda dibandingkan dengan yang saya jalani sebelum tugas baru ini.

    Kami mengharapkan pertandingan yang hebat dan meraih tiga poin, target kami hari ini. Menegaskan kembali semangat di Madrid dan kami ingin bermain dengan berani dan berkualitas dengan akhir yang, kami harap, berbeda"

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  • Perpanjangan kontrak Calhanoglu dan Dimarco

    "Dimarco dan Calhanoglu? Kami sudah memulai beberapa pembicaraan, pembicaraan yang tenang. Kami akan mendalaminya dalam beberapa hari dan beberapa bulan ke depan. Ketika ada kabar konkret, kami akan memberi tahu Anda.

    Kami ingin menghadapi semuanya dengan tenang dan kami semua senang, kami senang dengan para pemain dan mereka senang menjadi bagian dari klub besar. Kami menunggu untuk melakukan hal-hal yang tepat dan setelah itu kami akan memberi tahu Anda".

  • Romano

    "Romano menarik? Ada pekerjaan pemantauan yang dilakukan setiap hari, masih terlalu dini untuk menyebut nama. Kami memperhatikan semua nama di Italia dan luar negeri. Dalam 10 tahun terakhir, inti skuad telah menjadi ciri kami dan memberi kami identitas yang jelas. Dan idenya adalah melanjutkannya".

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  • Masih soal perpanjangan kontrak

    "Kapan akan ada kabar terbaru? Pertama-tama, kami memiliki skuad yang sangat kuat dan para pemain yang sedang kami ajak berdiskusi dengan tenang. Pertemuan baru dijadwalkan berlangsung dalam beberapa pekan ke depan. Kami memiliki gagasan yang sangat jelas dan para pemain ingin terus bersama kami. Kami akan mendapat kabar dalam beberapa pekan ke depan, tetapi tanpa terburu-buru".

  • Keseimbangan finansial

    "Saya sudah berada di Inter selama lebih dari 10 tahun, kami telah menjalankan peran penting dan kami harus menjaga kesinambungan, dengan berusaha mempertahankan tim ini di level setinggi mungkin, sambil memahami bahwa kami harus menghormati parameter ekonomi-finansial".

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