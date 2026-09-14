Inter telah berganti wajah di level manajemen sejak beberapa pekan terakhir dengan perpisahan setelah 28 tahun bersama Piero Ausilio dan promosi mantan wakilnya, Dario Baccin, menjadi direktur olahraga yang baru.

Penanggung jawab baru area olahraga Inter itu berbicara untuk pertama kalinya dalam peran barunya, baik kepada Dazn maupun Sky, membahas langkah-langkah klub berikutnya, perannya, serta perpanjangan kontrak yang tengah disusun dengan Calhanoglu dan Dimarco. Strategi di bursa transfer? Kerangka inti pemain Italia tetap menjadi prioritas dan Romano dari Cagliari disukai.