Anan Khalaili akan menjadi pemain baru Inter. Pemain sayap ini siap meninggalkan Union Saint-Gilloise dan bergabung dengan Nerazzurri, menggantikan Denzel Dumfries yang telah pindah ke Real Madrid. Mengenai negosiasi yang membawa pemain asal Israel ini ke Milan (25 juta euro untuk pemain kelahiran 2004,kontrak lima tahun, dan gaji 1,8 juta euro per musim), Majdi Khalaili, ayahnya, telah berbicara kepada berbagai media. Berikut adalah pernyataannya kepada surat kabar Israel, Haaretz.
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Inter, ayah Khalaili: “Mimpinya adalah Liverpool. Bahkan jika Barcelona memanggilnya, dia akan memilih Anfield. Dia tidak akan duduk di bangku cadangan; tidak ada pemain sekelasnya di posisi itu dalam skuad Chivu.”
"USG sudah setuju, kita harus pergi Sabtu ini untuk menandatangani kontrak. Saya tidak akan naik pesawat, agennya yang akan terbang bersamanya. Anan agak gugup, tapi dia baik-baik saja. Dia punya kesempatan lagi untuk membuktikan kemampuannya. Kami sangat bersemangat, masih belum percaya ini benar-benar terjadi. Ini bukan transfer biasa, ini luar biasa. Ini adalah transfer terbesar dalam sejarah sepak bola Israel, baik dari segi klub, nilai transfer, maupun usia. Saya tahu ini akan terjadi, tapi tidak menyangka dia akan bergabung dengan Inter pada usia 22 tahun."
"Setelah Palestra pindah ke Chelsea, sejak saat itu Anan menjadi kandidat pertama, kedua, dan ketiga bagi Inter. Tidak ada nama lain. Mereka sangat menginginkannya. Anan selalu yakin bahwa dia layak berada di level ini, tapi baginya ini belum berakhir. Dia yakin bisa berbuat lebih banyak lagi. Mimpinya adalah Liverpool. Bahkan jika Barcelona memanggilnya, dia akan memilih Liverpool. Dia ingin bermain di Anfield, meskipun Meazza memiliki lebih banyak penonton. Di Inter, ini tidak akan mudah. Inter adalah salah satu tim terbaik di Eropa, telah bermain di dua final Liga Champions dalam beberapa tahun terakhir, dan termasuk di antara delapan tim terbaik di dunia. Akan ada banyak tekanan, tetapi seorang pemain harus tahu cara mengatasinya. Saya percaya padanya, saya percaya pada anak saya.”
Di Radio Haifa, ia menambahkan:
“Ini sangat mengharukan. Untuk pertama kalinya dalam hidup, hal ini membuat saya menangis. Negosiasi ini berlangsung sulit dan rumit, setiap hari diisi dengan rapat berjam-jam. Ketika sepertinya hampir gagal, saya sudah tidak percaya lagi. Namun sekarang, tidak ada yang lebih bahagia daripada saya. Semuanya dimulai sejak dia masih kecil: dari rumah, dari sekolah, dari rasa hormat kepada orang lain, dan dari menjadi orang yang baik. Dia adalah seorang pemuda yang diberkati Tuhan dalam hal sepak bola. Ayahnya telah menuntun jalannya: bekerja, bekerja, dan bekerja. Saya selalu berkata kepadanya: ‘Jangan bicara, bekerja saja’”.
“Ada banyak klub yang menginginkannya, dan hal ini pun turut mempersulit proses transfer. Setiap kali ada klub baru yang ikut campur, harga transfernya pun naik. Ipswich ingin membayar 30 juta euro, lebih tinggi dari tawaran Inter. Pada saat tekanan paling tinggi, terjadi sedikit kekacauan dan Anan menimbulkan beberapa masalah, dalam arti dia tetap teguh pada pendiriannya: dia mengatakan tidak ada gunanya mengajukan tawaran lain, karena dia hanya akan bermain di Inter. Inter sangat menginginkannya dan sangat percaya padanya. Pelatih berbicara dengannya melalui telepon dan berkata: ‘Tenang saja, kamu hanya akan bermain di sini.’Seorang pemain dengan bayaran sebesar itu tidak didatangkan untuk duduk di bangku cadangan. Saya rasa tidak ada pemain sekelasnya yang bisa bersaing merebut posisinya di sana.”
“Tim Nasional? Itu adalah mimpinya. Dia sangat ingin bermain di Piala Dunia, semoga kita bisa lolos ke kompetisi besar itu. Tim Nasional adalah prioritas utama: dia akan melakukan apa pun yang diperlukan, entah itu lima menit atau lebih. Anan dalam kehidupan sehari-hari sangat tenang. Namun, di lapangan, dia seperti seekor banteng.”
Sebelumnya, di 103FM, ia menceritakan jam-jam terakhir yang penuh ketegangan yang membawa putranya ke Inter.
"Apa yang kami alami dalam dua atau tiga minggu terakhir ini sungguh tak nyata dan sama sekali tidak mudah. Saya tidak tahu dari apa anak ini terbuat: saya belum pernah melihat orang yang begitu tenang. Saya meneleponnya setelah negosiasi selesai dan dia sedang tidur. Saya memberitahunya bahwa kesepakatan sudah tercapai dan dia menjawab: 'Benarkah? Wow'. Ada banyak tawaran dari berbagai klub: Newcastle, Crystal Palace, Ipswich—yang sempat menawarkan 30 juta euro—serta Cagliari, Atalanta, dan Napoli. Tawaran resmi pertama datang dari Napoli, tetapi masih jauh dari tuntutan finansial klub Belgia tersebut. Sebelum Anan, rekor transfer termahal yang dibayarkan oleh Saint-Gilloise adalah 4 juta euro. Mereka menginvestasikan 7,5 juta euro untuk mendatangkannya, dan kini dia menjadi pemain yang dijual dengan harga tertinggi dalam sejarah klub.”
"Kami mengalami minggu yang sangat berat. Anan hampir saja melewatkan beberapa sesi latihan dan negosiasi itu nyaris gagal. Cristian Chivu mengambil inisiatif untuk meneleponnya secara pribadi dan mengatakan bahwa dia akan menjadi pilihan utama untuk posisi tersebut, sambil berbicara dengannya langsung dari Miami. Yang meyakinkan Inter untuk secara tegas mengincar dirinya adalah penampilannya di Liga Champions. Di Belgia, penampilannya sangat konsisten. Saya yakin ini bukanlah transfer besar terakhir dalam kariernya. Kekuatan dan agresivitasnya adalah kualitas yang telah membawanya sejauh ini."
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