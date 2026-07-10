Inter, ayah Khalaili: “Mimpinya adalah Liverpool. Bahkan jika Barcelona memanggilnya, dia akan memilih Anfield. Dia tidak akan duduk di bangku cadangan; tidak ada pemain sekelasnya di posisi itu dalam skuad Chivu.”

Di Radio Haifa, ia menambahkan:





“Ini sangat mengharukan. Untuk pertama kalinya dalam hidup, hal ini membuat saya menangis. Negosiasi ini berlangsung sulit dan rumit, setiap hari diisi dengan rapat berjam-jam. Ketika sepertinya hampir gagal, saya sudah tidak percaya lagi. Namun sekarang, tidak ada yang lebih bahagia daripada saya. Semuanya dimulai sejak dia masih kecil: dari rumah, dari sekolah, dari rasa hormat kepada orang lain, dan dari menjadi orang yang baik. Dia adalah seorang pemuda yang diberkati Tuhan dalam hal sepak bola. Ayahnya telah menuntun jalannya: bekerja, bekerja, dan bekerja. Saya selalu berkata kepadanya: ‘Jangan bicara, bekerja saja’”.





“Ada banyak klub yang menginginkannya, dan hal ini pun turut mempersulit proses transfer. Setiap kali ada klub baru yang ikut campur, harga transfernya pun naik. Ipswich ingin membayar 30 juta euro, lebih tinggi dari tawaran Inter. Pada saat tekanan paling tinggi, terjadi sedikit kekacauan dan Anan menimbulkan beberapa masalah, dalam arti dia tetap teguh pada pendiriannya: dia mengatakan tidak ada gunanya mengajukan tawaran lain, karena dia hanya akan bermain di Inter. Inter sangat menginginkannya dan sangat percaya padanya. Pelatih berbicara dengannya melalui telepon dan berkata: ‘Tenang saja, kamu hanya akan bermain di sini.’Seorang pemain dengan bayaran sebesar itu tidak didatangkan untuk duduk di bangku cadangan. Saya rasa tidak ada pemain sekelasnya yang bisa bersaing merebut posisinya di sana.”





“Tim Nasional? Itu adalah mimpinya. Dia sangat ingin bermain di Piala Dunia, semoga kita bisa lolos ke kompetisi besar itu. Tim Nasional adalah prioritas utama: dia akan melakukan apa pun yang diperlukan, entah itu lima menit atau lebih. Anan dalam kehidupan sehari-hari sangat tenang. Namun, di lapangan, dia seperti seekor banteng.”