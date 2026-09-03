Menurut Sportmediaset, kepergian Ausilio dari Inter mengejutkan banyak pihak, termasuk beberapa pemain besar di skuad. Dari Lautaro, Calhanoglu, hingga Dimarco, banyak yang menyampaikan pesan untuk mantan direktur olahraga tersebut. "Saya tidak menyangka Ausilio akan pergi, dia adalah sosok yang sangat dekat dengan saya. Dia telah berbuat banyak untuk Inter, kami meraih banyak kemenangan bersama," kata Dimarco.