Pagi ini, tak lama setelah pukul 10.00, Piero Ausilio, yang kini merupakan mantan direktur olahraga Inter, tiba di Pinetina untuk berpamitan dengan skuad dan staf, selain juga dengan pelatih Chivu. Seperti dilaporkan Sportmediaset, Ausilio meninggalkan Appiano setelah pukul 11.00: dalam pertemuan itu Marotta dan Baccin juga hadir, yang sejak kemarin menjadi direktur olahraga baru Inter.
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Inter, Ausilio ke Appiano untuk menyapa skuad. Para pemain senior terkejut: "Saya tidak menyangkanya"
Menurut Sportmediaset, kepergian Ausilio dari Inter mengejutkan banyak pihak, termasuk beberapa pemain besar di skuad. Dari Lautaro, Calhanoglu, hingga Dimarco, banyak yang menyampaikan pesan untuk mantan direktur olahraga tersebut. "Saya tidak menyangka Ausilio akan pergi, dia adalah sosok yang sangat dekat dengan saya. Dia telah berbuat banyak untuk Inter, kami meraih banyak kemenangan bersama," kata Dimarco.
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