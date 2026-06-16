Inter, Arsenal mempercepat upaya untuk mendatangkan Koné: kesepakatan dengan sang pemain, Roma meminta 50 juta

Menurut Gazzetta dello Sport, Arsenal telah mencapai kesepakatan dengan pihak Koné untuk membawa gelandang tersebut ke London, bergabung dengan tim juara Inggris sekaligus finalis Liga Champions. Pemain kelahiran 2001 ini ingin mencoba peruntungannya di liga Inggris, yang lebih ia sukai daripada pindah ke Atlético Madrid di La Liga, maupun ke Inter, yang sudah mengincarnya sejak tahun lalu. Saat ini, sang pemain dan tim manajemennya tidak terburu-buru, karena mereka sedang fokus pada Piala Dunia dan masih berpotensi berlaga di Liga Champions bersama Roma, selain juga mempertimbangkan kemungkinan ketertarikan dari PSG.







