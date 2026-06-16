Arsenal serius membidik Manu Koné: gelandang Roma ini, yang malam ini akan tampil dalam laga pembuka timnas Prancis asuhan Deschampsdi Piala Dunia melawan Senegal, menjadi target utama The Gunners asuhan Mikel Arteta. Minat sang pemain untuk pindah ke Liga Premier sangat besar: rumor mengenai kemungkinan kepindahannya, yang sudah beredar sebelum dimulainya turnamen Piala Dunia, kini semakin menguat, terutama karena klub Giallorossi, demi mematuhi perjanjian penyelesaian (settlement agreement), perlu menyelesaikan proses transfer tersebut paling lambat pada 30 Juni.
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Inter, Arsenal mempercepat upaya untuk mendatangkan Koné: kesepakatan dengan sang pemain, Roma meminta 50 juta
KESEPAKATAN DENGAN PEMAIN: ARSENAL LEBIH BAIK DARI INTER
Menurut Gazzetta dello Sport, Arsenal telah mencapai kesepakatan dengan pihak Koné untuk membawa gelandang tersebut ke London, bergabung dengan tim juara Inggris sekaligus finalis Liga Champions. Pemain kelahiran 2001 ini ingin mencoba peruntungannya di liga Inggris, yang lebih ia sukai daripada pindah ke Atlético Madrid di La Liga, maupun ke Inter, yang sudah mengincarnya sejak tahun lalu. Saat ini, sang pemain dan tim manajemennya tidak terburu-buru, karena mereka sedang fokus pada Piala Dunia dan masih berpotensi berlaga di Liga Champions bersama Roma, selain juga mempertimbangkan kemungkinan ketertarikan dari PSG.
PENJUALAN SEBELUM TANGGAL 30 JUNI
Namun, Roma sedang mempertimbangkan penjualan pemain yang wajib dilakukan paling lambat 30 Juni, yaitu tanggal penutupan definitif perjanjian penyelesaian (settlement agreement) dengan UEFA dan batas waktu terakhir untuk merealisasikan keuntungan modal yang diperlukan: Keluarga Friedkin tidak ingin menunda tenggat waktu tersebut karena hal itu berarti membatasi aktivitas transfer pemain baru pada bulan Juli dan Agustus, sebuah skenario yang tidak disukai oleh Gian Piero Gasperini.
PERMINTAAN SENILAI 50 JUTA
Tujuannya adalah melepas Soulé, lalu mempertimbangkan tawaran-tawaran yang tidak bisa ditolak untuk Koné setelah Piala Dunia berakhir, sambil juga berharap akan adanya lelang. Namun, Borussia Dortmund dan Aston Villa—yang sejauh ini merupakan satu-satunya klub yang tertarik pada pemain asal Argentina tersebut—baru mengambil langkah-langkah awal tanpa mengajukan tawaran resmi: oleh karena itu, kemungkinan hengkangnya Koné bisa menjadi prioritas, jika Arsenal bersedia menawar 50 juta euro yang diminta Roma.
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RENCANA GIALLOROSSO
Sisa nilai penyusutan Manu di neraca Roma sekitar 12 juta, yang berarti klub akan meraup keuntungan modal sebesar 38: Gasperini sendiri bersedia melakukan pengorbanan ini demi mendatangkan Greenwood dan mungkin Summerville, sementara Ismael Koné dari Sassuolo akan menjadi pilihan ideal untuk lini tengah.