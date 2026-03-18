Inter, apakah Bastoni bisa dijual? Angka-angka dalam laporan keuangan. 50 juta euro tidak cukup, Barcelona mempertimbangkan pemain pengganti

Bek tengah asal Italia itu merupakan salah satu target utama klub Catalan untuk bursa transfer musim panas mendatang, tetapi apakah Inter benar-benar mempertimbangkan untuk melepasnya?

Rumor seputar Alessandro Bastoni tak kunjung mereda, dan tidak, pembicaraan terkait insiden Inter vs. Juve yang sudah berlalu bersama Kalulu serta pembicaraan mengenai pemanggilannya ke tim nasional yang menyusulnya bukanlah satu-satunya hal yang mengemuka seputar bek tengah kelahiran 1999 ini.


Peluang lolos ke Piala Dunia 2026: taruhan mengenai kualifikasi Italia.


Mantan produk akademi Atalanta ini memang terus menjadi sorotan di bursa transfer, dengan Barcelona (dan bukan hanya itu mengingat banyaknya minat dari Liga Premier) yang sedang gencar-gencarnya berusaha membawanya ke Spanyol pada musim panas mendatang.


Lalu bagaimana dengan Inter? Dibandingkan setahun lalu, statusnya yang tak tergantikan memang dikonfirmasi secara lisan, namun tidak dalam kenyataan karena, jika ada tawaran yang tepat, ia pun bisa dipertimbangkan sebagai salah satu pemain yang mungkin hengkang.

  • 50 JUTA TIDAK CUKUP, ANGKA-ANGKA DALAM LAPORAN KEUANGAN

    Kontak awal dengan klub Catalan tersebut menyebutkan adanya tawaran finansial dari Barcelona sebesar sekitar 50 juta euro. Bagi Inter, angka ini tidak hanya tidak mencukupi, tetapi juga jauh dari nilai yang dianggap dapat diterima dalam negosiasi.


    Jika pembicaraan mengenai penjualan harus dilakukan, Inter ingin memanfaatkan sepenuhnya situasi keuangan sang bek tengah yang akan berdampak pada neraca per 30 Juni 2026 sebesar sekitar 2,8 juta euro dan, akibatnya, dapat menjamin keuntungan modal yang hampir sepenuhnya serta mengubah hasil keuangan musim ini.

  • NILAI TAMBAH YANG MENYOKONG PASAR

    Inter berharap bisa mendapatkan setidaknya 80 hingga 90 juta euro dari penjualan Bastoni, angka yang akan memungkinkan klub untuk mengganti kerugian akibat tersingkirnya mereka di babak playoff Liga Champions musim ini (dibandingkan musim lalu yang berakhir di final dan mencatatkan surplus sebesar +35 juta euro, klub juga akan kehilangan pendapatan dari Piala Dunia Antarklub), maupun membiayai sebagian dari bursa transfer musim panas 2026.

  • BARCELONA MEMIKIRKAN KOMPENSASI

    Barcelona, yang mengapresiasi Bastoni dan telah memasukkannya ke dalam daftar pendek berisi 3-4 nama untuk memperkuat lini pertahanan, sama sekali tidak berniat untuk memenuhi angka-angka tersebut. Namun, menurut laporan portal Catalan Sport, klub tersebut sedang mempertimbangkan untuk memasukkan setidaknya satu pemain sebagai bagian dari negosiasi dengan Inter guna menurunkan biaya transfer. Mulai dari Christensen dan Araujo yang sedang didorong keluar oleh klub Catalan tersebut, atau pemain-pemain yang dapat berdampak besar pada perhitungan Financial Fair Play seperti Ansu Fati jika ia tidak ditebus oleh Monaco.



