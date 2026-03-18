Inter, apakah Bastoni bisa dijual? Angka-angka dalam laporan keuangan. 50 juta euro tidak cukup, Barcelona mempertimbangkan pemain pengganti

Rumor seputar Alessandro Bastoni tak kunjung mereda, dan tidak, pembicaraan terkait insiden Inter vs. Juve yang sudah berlalu bersama Kalulu serta pembicaraan mengenai pemanggilannya ke tim nasional yang menyusulnya bukanlah satu-satunya hal yang mengemuka seputar bek tengah kelahiran 1999 ini.





Mantan produk akademi Atalanta ini memang terus menjadi sorotan di bursa transfer, dengan Barcelona (dan bukan hanya itu mengingat banyaknya minat dari Liga Premier) yang sedang gencar-gencarnya berusaha membawanya ke Spanyol pada musim panas mendatang.





Lalu bagaimana dengan Inter? Dibandingkan setahun lalu, statusnya yang tak tergantikan memang dikonfirmasi secara lisan, namun tidak dalam kenyataan karena, jika ada tawaran yang tepat, ia pun bisa dipertimbangkan sebagai salah satu pemain yang mungkin hengkang.



