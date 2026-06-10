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Inter, apakah akan menjual Thuram untuk mendatangkan Vlahovic? Tidak, tapi jika Real Madrid menawarkan 150 juta euro untuk Lautaro…

Inter
FEATURES
Opinion
D. Vlahovic
M. Thuram
L. Martinez
Serie A

Chivu dan risiko terpuruk di bursa transfer pada musim panas Piala Dunia.

Cristian Chivu memandang bursa transfer musim panas ini dengan optimisme, namun tidak tanpa kekhawatiran.


Pelatih Inter, juara Italia, mengatakan dalam sebuah wawancara dengan Dazn: "Untuk musim depan, kami sudah merencanakan segalanya dengan rencana A dan rencana B di setiap posisi, tetapi pada bulan Agustus bisa saja terjadi apa saja karena situasi yang tidak terduga bisa muncul. Lagipula, di musim panas Piala Dunia, segalanya bisa menjadi mimpi buruk."

  • Tujuh Orang Hebat

    Sejak 1982, Piala Dunia selalu menampilkan setidaknya satu pemain Inter di final.


    Pada edisi 2026, ada tujuh pemain Inter: Manuel Akanji (Swiss), Ange-Yoan Bonny (Pantai Gading), Petar Sucic (Kroasia), Hakan Calhanoglu (Turki), Denzel Dumfries (Belanda, yang hampir pasti dibeli oleh Real Madrid), Lautaro Martinez (Argentina), dan Marcus Thuram (Prancis).


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  • DUSAN & TIKUS

    Pemain terakhir ini sempat dikabarkan akan hengkang, namun skenario tersebut berhasil dihindari berkat penampilan gemilang di akhir musim, yang sangat penting bagi perolehan gelar Scudetto.


    Namun, di antara para pendukung Inter, masih ada yang tidak menolak ide untuk melepas Thuram demi meraih keuntungan besar yang dapat dimasukkan ke dalam neraca, mengingat penyerang Prancis ini didatangkan secara gratis dan memiliki klausul pelepasan sebesar 85 juta euro.


    Untuk kemudian menggantikannya dengan pemain lain yang didatangkan secara gratis: Dusan Vlahovic, yang akan hengkang dari Juventus.


  • JAWABAN YANG DAPAT DITEBAK

    Ini adalah skenario pasar yang dalam beberapa hal memang menarik, namun bagi Inter lebih mirip mimpi buruk daripada mimpi indah.


    Keuntungan satu-satunya adalah faktor usia (pemain Serbia itu 4 tahun lebih muda dari pemain Prancis) dan finansial, tetapi hanya dalam hal angka pembelian dan penjualan kontrak masing-masing. Namun, Vlahovic akan meminta gaji yang lebih besar daripada Thuram, yang mendapatkan 6 juta euro bersih per tahun.


    Namun, aspek terpenting adalah taktik, karena keduanya adalah penyerang dengan karakteristik yang sangat berbeda. Berbeda dengan Thuram, Vlahovic hanya bisa bermain sebagai penyerang tengah, sebuah peran di mana Inter sudah sangat terisi dengan Pio Esposito untuk masa depan dan Lautaro Martinez untuk saat ini.


  • 150 JUTA DARI REAL MADRID?

    Terkait hal ini, pertanyaan sebenarnya adalah yang lain. Presiden Real Madrid, Florentino Perez, telah mengalokasikan 150 juta euro untuk memberikan tambahan kekuatan di lini serang bagi pelatih baru José Mourinho.


    10 penyerang dengan nilai tertinggi di dunia adalah Yamal, Haaland, Mbappé, Olise, Kvaratskhelia, Vinicius, Doué, Saka, Alvarez, dan Dembelé. Dua di antaranya sudah menjadi milik Real Madrid, sedangkan delapan lainnya berada di klub-klub yang mampu menolak tawaran: mulai dari Bayern hingga PSG, termasuk Manchester City, Arsenal, dan Barcelona.


    Kapten Inter berada tepat di luar 10 besar. Kembali ke pembicaraan awal Chivu mengenai kemungkinan kejutan bursa transfer pada musim panas Piala Dunia, jika Lautaro membawa Argentina meraih kemenangan berkat gol-golnya dan mendorong Real Madrid untuk menawarkan 150 juta euro untuknya, apa yang akan dijawab Inter? Tentu saja, ini akan menjadi tawaran yang perlu dipertimbangkan dengan serius dan sulit ditolak oleh Oaktree(begitu pula dengan semua pemilik klub Italia lainnya), meskipun neraca keuangan klub telah mencatat surplus untuk tahun kedua berturut-turut.