Inter, apakah akan menjual Thuram untuk mendatangkan Vlahovic? Tidak, tapi jika Real Madrid menawarkan 150 juta euro untuk Lautaro…

Terkait hal ini, pertanyaan sebenarnya adalah yang lain. Presiden Real Madrid, Florentino Perez, telah mengalokasikan 150 juta euro untuk memberikan tambahan kekuatan di lini serang bagi pelatih baru José Mourinho.





10 penyerang dengan nilai tertinggi di dunia adalah Yamal, Haaland, Mbappé, Olise, Kvaratskhelia, Vinicius, Doué, Saka, Alvarez, dan Dembelé. Dua di antaranya sudah menjadi milik Real Madrid, sedangkan delapan lainnya berada di klub-klub yang mampu menolak tawaran: mulai dari Bayern hingga PSG, termasuk Manchester City, Arsenal, dan Barcelona.





Kapten Inter berada tepat di luar 10 besar. Kembali ke pembicaraan awal Chivu mengenai kemungkinan kejutan bursa transfer pada musim panas Piala Dunia, jika Lautaro membawa Argentina meraih kemenangan berkat gol-golnya dan mendorong Real Madrid untuk menawarkan 150 juta euro untuknya, apa yang akan dijawab Inter? Tentu saja, ini akan menjadi tawaran yang perlu dipertimbangkan dengan serius dan sulit ditolak oleh Oaktree(begitu pula dengan semua pemilik klub Italia lainnya), meskipun neraca keuangan klub telah mencatat surplus untuk tahun kedua berturut-turut.