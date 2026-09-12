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Inter amankan pahlawan lokal mereka! Federico Dimarco di ambang menandatangani kontrak baru jangka panjang
Inter mempercepat pembicaraan untuk winger jimat mereka
Inter bergerak cepat untuk mengamankan masa depan jangka panjang Dimarco, dengan pertemuan baru yang dijadwalkan antara direktur olahraga Dario Baccin dan perwakilan sang pemain. Menurut La Gazzetta dello Sport, pembicaraan pendahuluan sudah berlangsung di Madrid, ketika Baccin bertemu agen Arturo Canales di hotel tim sesaat sebelum laga Liga Champions mereka baru-baru ini. Inter bertekad untuk tidak kehilangan Dimarco, yang memang pantas melihat dirinya sebagai salah satu figur kunci klub setelah menjalani musim-musim dengan performa konsisten dan fleksibilitas taktis. Pertemuan baru diperkirakan bisa digelar secepatnya pekan depan untuk memfinalisasi detail proposal tersebut.
- Getty Images Sport
Menyelesaikan linimasa kontrak di San Siro
Manajemen Inter, yang dipimpin oleh Giuseppe Marotta dan Baccin, pada awalnya memandang situasi ini bukan sebagai keadaan darurat mengingat kontrak sang pemain saat ini berlaku hingga Juni 2027. Kesepakatan itu juga memuat opsi sepihak bagi klub untuk memperpanjang selama satu musim lagi dengan syarat finansial yang sama, sehingga memberi Inter jaring pengaman terhadap ancaman kepergian dalam waktu dekat.
Dialog tetap berjalan konstruktif sepanjang proses ini, mencerminkan hubungan positif yang dijaga Dimarco dengan para suporter dan staf teknis. "Saya rasa kami akan segera membahasnya," kata Dimarco secara konsisten, menegaskan keinginannya untuk terus berlanjut pada setiap kesempatan. Keinginannya bahkan terwujud lebih cepat daripada yang mungkin ia perkirakan, dengan kontak yang dilakukan di Madrid memulai negosiasi krusial yang kini diharapkan mencapai kesimpulan.
Kerangka keuangan dan struktur gaji
Meski niat untuk memperpanjang kontrak bulat, tahap akhir negosiasi akan melibatkan pencarian titik tengah dalam parameter keuangan baru klub. Inter telah menerapkan kebijakan strategis yang bertujuan menekan gaji tetap sambil secara signifikan meningkatkan bonus berbasis performa, terutama untuk kontrak yang melibatkan pemain yang lebih berpengalaman. Negosiasi akan bergantung pada kerangka keuangan ini, selalu berangkat dari penghasilan bersih Dimarco saat ini sebesar €4 juta per musim.
Bagi Dimarco, daya tarik untuk menjadi ikon seumur hidup bagi tim masa kecilnya lebih besar daripada potensi tawaran yang lebih tinggi dari luar negeri. Klub tahu bahwa mengamankan pemain dengan kaliber seperti dirinya dalam kontrak jangka panjang sangat penting untuk ambisi mereka di level domestik dan Eropa.
- Getty Images Sport
Kedalaman pertahanan dan kesinambungan taktik
Tidak akan ada kebuntuan dalam pembicaraan; hal ini sudah jelas bagi pihak-pihak yang dekat dengan situasi tersebut. Ini semata soal menemukan keseimbangan yang memenuhi tuntutan kedua belah pihak sebelum pengumuman resmi dibuat. Pendekatan proaktif ini juga berlaku untuk Carlos Augusto, pencetak gol di Madrid, yang kontraknya berakhir pada 2028 dan belum diperpanjang. Ia akan melakukannya pada waktunya, karena pembahasan sedang berlangsung dan akan terus berlanjut dengan tujuan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan bagi pemain Brasil itu juga.
Pentingnya Dimarco terlihat jelas selama absennya baru-baru ini, saat ia melewatkan lawatan ke Bernabeu karena cedera. Saat ini ia perlahan kembali berlatih, dengan target masuk bangku cadangan saat menghadapi Udinese akhir pekan ini. Sementara itu, Carlos Augusto akan terus menggantikannya di starting XI pada Senin, memastikan efisiensi taktis tim tetap tinggi.
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