Manajemen Inter, yang dipimpin oleh Giuseppe Marotta dan Baccin, pada awalnya memandang situasi ini bukan sebagai keadaan darurat mengingat kontrak sang pemain saat ini berlaku hingga Juni 2027. Kesepakatan itu juga memuat opsi sepihak bagi klub untuk memperpanjang selama satu musim lagi dengan syarat finansial yang sama, sehingga memberi Inter jaring pengaman terhadap ancaman kepergian dalam waktu dekat.

Dialog tetap berjalan konstruktif sepanjang proses ini, mencerminkan hubungan positif yang dijaga Dimarco dengan para suporter dan staf teknis. "Saya rasa kami akan segera membahasnya," kata Dimarco secara konsisten, menegaskan keinginannya untuk terus berlanjut pada setiap kesempatan. Keinginannya bahkan terwujud lebih cepat daripada yang mungkin ia perkirakan, dengan kontak yang dilakukan di Madrid memulai negosiasi krusial yang kini diharapkan mencapai kesimpulan.