"Saya masih berhubungan dengan beberapa pemain, tetapi saya tidak tahu apa pun lebih dari yang kalian tahu. Saat saya berada di sana, kami diberi tahu untuk tetap tenang, bahwa mereka memegang semuanya di bawah kendali, bahwa tidak terjadi apa pun yang serius. Saya percaya kepada orang-orang yang bertanggung jawab di Manchester City dan saya yakin itu benar. Saya harap saya tidak kehilangan gelar-gelar saya. Itu akan sangat disayangkan. Tetapi saya hanya melihat semuanya dari berita".





Ketika ditanya apakah gelar-gelarnya benar-benar dalam bahaya, Akanji menjawab dengan cara yang samar: "Siapa yang tahu apa lagi yang akan mereka temukan. Kalian masih mencari hal-hal yang terkait dengan Coronavirus yang terjadi lima tahun lalu", katanya, merujuk kepada para jurnalis yang hadir dan kasus Embolo dan Xhaka.