Gaung penyelidikan terkait skandal Manchester City masih belum mereda. Dituduh bersalah atas 114 dakwaan, klub Inggris itu kini telah mengajukan banding dan menunggu hasilnya. Menanti bersama mereka adalah semua pemain yang pernah membela Manchester City selama bertahun-tahun dan yang kini bisa terdampak oleh konsekuensi dari tindakan klub yang pernah ditangani Pep Guardiola.
Di antaranya ada juga bek Inter sekaligus kapten Swiss, Manuel Akanji. Pemain berusia 31 tahun itu memenangi dua gelar juara Liga Inggris, satu Liga Champions, dan sejumlah trofi lainnya selama berkarier di seberang Selat dari 2022 hingga 2025. Setelah kemenangan 3-0 Swiss atas Makedonia Utara di Lucerne, beberapa jurnalis pun meminta pendapatnya soal hal tersebut. Berikut yang dilaporkan portal Swiss Nau.