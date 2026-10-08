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CM Akanji Inter 16 9Getty Images
Simone Gervasio
Diterjemahkan oleh

Inter, Akanji: "Saya berharap tidak kehilangan gelar-gelar yang dimenangi bersama Manchester City, entah apa lagi yang akan mereka temukan. Mereka masih mencari-cari hal yang berkaitan dengan Coronavirus..."

Serie A
Premier League
M. Akanji
Manchester City
Inter

Gaung penyelidikan terkait skandal Manchester City masih belum mereda. Dituduh bersalah atas 114 dakwaan, klub Inggris itu kini telah mengajukan banding dan menunggu hasilnya. Menanti bersama mereka adalah semua pemain yang pernah membela Manchester City selama bertahun-tahun dan yang kini bisa terdampak oleh konsekuensi dari tindakan klub yang pernah ditangani Pep Guardiola.


Di antaranya ada juga bek Inter sekaligus kapten Swiss, Manuel Akanji. Pemain berusia 31 tahun itu memenangi dua gelar juara Liga Inggris, satu Liga Champions, dan sejumlah trofi lainnya selama berkarier di seberang Selat dari 2022 hingga 2025. Setelah kemenangan 3-0 Swiss atas Makedonia Utara di Lucerne, beberapa jurnalis pun meminta pendapatnya soal hal tersebut. Berikut yang dilaporkan portal Swiss Nau.


  • "Saya masih berhubungan dengan beberapa pemain, tetapi saya tidak tahu apa pun lebih dari yang kalian tahu. Saat saya berada di sana, kami diberi tahu untuk tetap tenang, bahwa mereka memegang semuanya di bawah kendali, bahwa tidak terjadi apa pun yang serius. Saya percaya kepada orang-orang yang bertanggung jawab di Manchester City dan saya yakin itu benar. Saya harap saya tidak kehilangan gelar-gelar saya. Itu akan sangat disayangkan. Tetapi saya hanya melihat semuanya dari berita".


    Ketika ditanya apakah gelar-gelarnya benar-benar dalam bahaya, Akanji menjawab dengan cara yang samar: "Siapa yang tahu apa lagi yang akan mereka temukan. Kalian masih mencari hal-hal yang terkait dengan Coronavirus yang terjadi lima tahun lalu", katanya, merujuk kepada para jurnalis yang hadir dan kasus Embolo dan Xhaka.

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