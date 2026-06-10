Rumor tentang kepindahannya ke Barcelona, yang dipicu oleh pendekatan konkret yang dilakukan oleh direktur olahraga Deco, kini sudah menjadi kenangan belaka. Alessandro Bastoni, kecuali ada kejutan besar, tampaknya akan tetap bertahan di Inter pada musim depan. Hal ini dikonfirmasi oleh agennya, Tullio Tinti, yang diwawancarai oleh Sky Sport di luar markas klub Nerazzurri.
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Inter, agen Bastoni angkat bicara: "Wajar jika dia diminati oleh semua klub besar, tapi dia bahagia di tempatnya sekarang. Dia merasa sudah menjadi bagian dari Inter."
HA ANCORA DUE ANNI DI CONTRATTO
“Saya datang ke markas bukan untuk membicarakan dirinya, karena Bastoni secara resmi adalah pemain Inter. Kontraknya masih tersisa dua tahun dan, seperti yang selalu saya katakan, Bastoni merasa sangat terikat dengan seragam tim ini. Dia bahagia di sini, selalu menghormati kontraknya, dan karena itu tidak pernah ada masalah apa pun,” kata Tinti mengenai kliennya kepada Sky Sport.
DISUKAI OLEH KLUB-KLUB BESAR, TAPI...
Mengenai minat yang ditunjukkan oleh Barcelona dan keinginannya untuk melanjutkan petualangannya bersama Inter: “Bastoni memiliki kontrak dengan Inter dan ia senang tetap berada di Inter. Ia pasti akan tetap di sini. Namun, dalam sepak bola, jangan pernah mengatakan tidak mungkin, dan bagaimanapun juga, wajar saja jika pemain sekelasnya diminati oleh semua klub besar. Bagi Bastoni, Inter adalah rumahnya dan saat ini ia senang tetap berada di tempatnya.”
KONTROVERSI YANG TELAH TERLUPUT
Dalam wawancara dengan Sky Sport, Tullio Tinti, agen bek Inter, juga menyinggung masa-masa sulit yang dialami sang pemain pasca insiden dengan Kalulu dalam laga melawan Juventus pada 14 Februari lalu: “Bastoni memang mengalami beberapa situasi yang tidak biasa, tetapi ia menunjukkan karakter yang kuat dan mampu melewati semuanya dengan tenang. Ia kini dalam keadaan tenang dan semuanya sudah berlalu. Chivu? Dia adalah pelatihnya dan saya yakin hubungan mereka sangat baik.”
ISU-ISU TENTANG REAL MADRID
Dalam beberapa hari terakhir, terkait prospek karier Bastoni, beredar kabar dari Spanyol bahwa José Mourinho, yang kini menjabat sebagai pelatih baru Real Madrid, juga tertarik padanya. Klub Spanyol tersebut sedang mencari bek tengah kaki kiri, seperti yang terlihat dari minat mereka terhadap Riccardo Calafiori dari Arsenal. Bastoni terikat kontrak dengan Inter hingga Juni 2028 dan menerima gaji sebesar 5,5 juta euro bersih per musim.