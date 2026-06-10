Mengenai minat yang ditunjukkan oleh Barcelona dan keinginannya untuk melanjutkan petualangannya bersama Inter: “Bastoni memiliki kontrak dengan Inter dan ia senang tetap berada di Inter. Ia pasti akan tetap di sini. Namun, dalam sepak bola, jangan pernah mengatakan tidak mungkin, dan bagaimanapun juga, wajar saja jika pemain sekelasnya diminati oleh semua klub besar. Bagi Bastoni, Inter adalah rumahnya dan saat ini ia senang tetap berada di tempatnya.”