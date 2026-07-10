“Apakah Lautaro Martinez diremehkan? Saya tidak tahu, mungkin dia kurang menarik dibandingkan pemain lain. Kalau dia bermain di Barcelona atau City… Alvarez dihargai 150-200 juta, semua orang menginginkannya, tapi di Piala Dunia ini Lautaro justru lebih sering bermain. Lautaro kurang menarik dibandingkan pemain lain, tapi dia adalah pemain yang saya sukai, dia sangat hebat, dia murah hati di lapangan, bahkan saat performanya tidak terlalu bagus, dia tetap berusaha sekuat tenaga. Dan itu sudah luar biasa, dia sangat hebat.”





“Terhadap Haaland, kamu harus sangat waspada, bahkan terhadap detail terkecil: dengan pemain seperti itu, segalanya bisa terjadi dalam sekejap, kamu harus bisa memprediksi dan memahami situasinya. Dan dibutuhkan juga sedikit keberuntungan.”





“Penyakit itu menyelamatkanku; aku tidak mengatakan bahwa aku akan pensiun, tapi mungkin saja. Atau setidaknya, di usia tiga puluh tahun, aku tidak tahu di level mana aku berada; aku pasti akan kesulitan. Aku mendapat kesempatan kedua.”





“Kalah 5-0 di final Liga Champions itu bisa diterima dan tidak bisa diterima; rasanya menyakitkan, tapi kami bahkan belum sempat turun ke lapangan. Kami sudah mati secara mental; mereka sudah memenangkan liga, kami harus bermain melawan Como dan masih tegang menanti hasil Napoli vs Cagliari, lalu final Liga Champions, dan setelah itu harus terbang ke Amerika. Seandainya kami punya libur sebulan seperti tahun ini tanpa harus ke Amerika, mungkin rasa kesal itu akan lebih dalam, tapi pertandingan itu bahkan belum kami mainkan. Mungkin masih ada rasa gugup, tapi setelah 2-3 bulan, saat liga dimulai, rasa itu akan hilang. Yang lebih mengecewakan adalah pertandingan melawan City; kami sudah menguasai permainan, kami berjuang habis-habisan, sedangkan melawan PSG tidak. Jika kami tidak bermain dalam pertandingan itu, berarti mereka lebih baik; secara mental kami tidak ada di sana, kami lelah, sudah cukup. Saya tidak menyalahkan diri sendiri atas apa pun; kami sudah habis tenaga, kami telah memberikan segalanya hingga akhir, tidak ada lagi yang perlu diperbaiki.”

“Inzaghi? Aku bermain dan dia melatih, aku selalu siap membantu. Aku juga menyayangi Inzaghi, aku bermain di bawah asuhannya selama 7 tahun, dia memberi aku banyak kepercayaan dan aku membalasnya, itulah yang membangun rasa saling menghormati. Dia memberi kebebasan soal hari libur, tahu kapan kamu lelah, berusaha mengatur ritme permainanmu, dia juga tahu ada banyak pertandingan, jadi dia harus sedikit mengelola tim. Inter kemudian mencapai dua final Liga Champions; memang benar kalian kalah musim lalu, tapi kalian hampir selalu berhasil mencapai babak akhir."