Setelah kontraknya dengan Inter berakhir pada 30 Juni lalu, Francesco Acerbi meluangkan waktu untuk wawancara panjang dengan Sport Mediaset. Berikut pernyataan sang bek yang menegaskan keinginannya untuk terus bermain meski usianya telah menginjak 38 tahun.
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Inter, Acerbi: “Saya akan bermain 3 tahun lagi. PSG? Kami sudah tersingkir, tak ada penyesalan. Yang lebih menyakitkan justru City. Martinez diremehkan. Alvarez berharga 200 juta, tapi yang bermain adalah Lautaro”
"Saya baik-baik saja dan masih ingin bermain; saya tidak berencana melakukan hal lain. Saat ini saya hidup dengan sangat tenang; saya sudah memberikan segalanya dan tidak ada yang perlu saya sesali. Saya memiliki pengalaman dan motivasi; saya bisa menjadi teladan di lapangan: di usia 38 tahun, saya masih memiliki semangat seperti anak muda. Dan jika saya ingin menjadi pelatih, saya sudah pensiun. Saya rasa saya masih bisa terus bermain di level ini selama dua tahun lagi, mungkin tiga tahun.”
"Saya sangat bangga pada diri sendiri, dari segala sudut pandang, atas apa yang telah saya lakukan tahun lalu. Ada beberapa hal yang memang lebih baik tidak diungkapkan, tapi sejak saat itu saya tidak pernah menyerah dan selalu berusaha memberikan yang terbaik dalam setiap situasi dan sesi latihan, serta selalu berusaha membantu tim di saat-saat sulit. Dan momen-momen sulit itu memangada, meskipun kami telah memenangkan dua gelar: selama beberapa bulan, dari Januari hingga sebelum jeda untuk tim nasional, kami tidak bermain seperti biasanya, kami bukan diri kami yang sebenarnya.”
“Chivu adalah pemain hebat yang pernah meraih gelar. Sebagai pelatih, dia baru beberapa bulan di Parma sebelum bergabung dengan Inter, di mana dia menemukan tim pemenang yang juga membutuhkan manajemen grup yang baik. Kami berusaha membantunya, tentu saja. Berkat kerja sama tim, dia berhasil membuat perbedaan karena dengan dinamika yang berbeda, kamu tidak akan menang, meskipun Chivu telah memberikan yang terbaik darinya. Bagaimana hubungan saya dengan Chivu? Saya bermain, dia melatih.”
“Apakah Lautaro Martinez diremehkan? Saya tidak tahu, mungkin dia kurang menarik dibandingkan pemain lain. Kalau dia bermain di Barcelona atau City… Alvarez dihargai 150-200 juta, semua orang menginginkannya, tapi di Piala Dunia ini Lautaro justru lebih sering bermain. Lautaro kurang menarik dibandingkan pemain lain, tapi dia adalah pemain yang saya sukai, dia sangat hebat, dia murah hati di lapangan, bahkan saat performanya tidak terlalu bagus, dia tetap berusaha sekuat tenaga. Dan itu sudah luar biasa, dia sangat hebat.”
“Terhadap Haaland, kamu harus sangat waspada, bahkan terhadap detail terkecil: dengan pemain seperti itu, segalanya bisa terjadi dalam sekejap, kamu harus bisa memprediksi dan memahami situasinya. Dan dibutuhkan juga sedikit keberuntungan.”
“Penyakit itu menyelamatkanku; aku tidak mengatakan bahwa aku akan pensiun, tapi mungkin saja. Atau setidaknya, di usia tiga puluh tahun, aku tidak tahu di level mana aku berada; aku pasti akan kesulitan. Aku mendapat kesempatan kedua.”
“Kalah 5-0 di final Liga Champions itu bisa diterima dan tidak bisa diterima; rasanya menyakitkan, tapi kami bahkan belum sempat turun ke lapangan. Kami sudah mati secara mental; mereka sudah memenangkan liga, kami harus bermain melawan Como dan masih tegang menanti hasil Napoli vs Cagliari, lalu final Liga Champions, dan setelah itu harus terbang ke Amerika. Seandainya kami punya libur sebulan seperti tahun ini tanpa harus ke Amerika, mungkin rasa kesal itu akan lebih dalam, tapi pertandingan itu bahkan belum kami mainkan. Mungkin masih ada rasa gugup, tapi setelah 2-3 bulan, saat liga dimulai, rasa itu akan hilang. Yang lebih mengecewakan adalah pertandingan melawan City; kami sudah menguasai permainan, kami berjuang habis-habisan, sedangkan melawan PSG tidak. Jika kami tidak bermain dalam pertandingan itu, berarti mereka lebih baik; secara mental kami tidak ada di sana, kami lelah, sudah cukup. Saya tidak menyalahkan diri sendiri atas apa pun; kami sudah habis tenaga, kami telah memberikan segalanya hingga akhir, tidak ada lagi yang perlu diperbaiki.”
“Inzaghi? Aku bermain dan dia melatih, aku selalu siap membantu. Aku juga menyayangi Inzaghi, aku bermain di bawah asuhannya selama 7 tahun, dia memberi aku banyak kepercayaan dan aku membalasnya, itulah yang membangun rasa saling menghormati. Dia memberi kebebasan soal hari libur, tahu kapan kamu lelah, berusaha mengatur ritme permainanmu, dia juga tahu ada banyak pertandingan, jadi dia harus sedikit mengelola tim. Inter kemudian mencapai dua final Liga Champions; memang benar kalian kalah musim lalu, tapi kalian hampir selalu berhasil mencapai babak akhir."
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