Getty Images Sport
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'Intensitas murni!' - Ronald Araujo mengaku benar-benar TERKEJUT oleh tempo Premier League setelah pindah ke Liverpool dengan status pinjaman dari Barcelona
Araujo beradaptasi dengan kehidupan di Merseyside
Liverpool bergerak tegas untuk mengamankan Araujo dengan kesepakatan sementara menjelang kampanye saat ini. Bek berusia 27 tahun itu didatangkan untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan Konate setelah pemain Prancis itu pindah ke Real Madrid.
Liverpool juga memandang pemain Uruguay itu sebagai pelapis vital untuk sisi kanan pertahanan mereka. Keputusan taktis ini dipicu oleh kesulitan awal Jeremie Frimpong untuk langsung memberi dampak di posisi bek kanan sejak kedatangannya ke klub.
Setelah bermain imbang 2-2 yang berlangsung sengit melawan Nottingham Forest, bek tengah serbabisa itu merefleksikan pengalaman awalnya di Inggris. Setelah tampil sebagai pemain pengganti saat melawan Newcastle United dan Forest, Araujo masih berusaha beradaptasi dengan kerasnya kompetisi ini.
- Getty Images Sport
Kebangkitan fisik yang keras
Mantan kapten Barcelona itu tidak menyembunyikan keterkejutannya saat membahas transisi berat ke sepakbola Inggris. "Sejak saat saya mengenakan jersey Liverpool ini, saya sadar seperti apa Premier League sebenarnya," kata Araujo, via Foot Mercato.
"Temponya benar-benar berada di level yang berbeda: intensitas murni, duel fisik yang berat, dan Anda tidak punya sedetik pun untuk berpikir," lanjutnya. "Masuk dari bangku cadangan dalam beberapa pertandingan pertama ini melawan tim seperti Newcastle dan Forest, Anda cepat menyadari bahwa Anda harus berada di level 100 persen sejak detik sepatu Anda menyentuh lapangan."
Membandingkan lingkungan barunya dengan kasta tertinggi sepakbola Spanyol, bek itu menyoroti perbedaan yang jelas dalam gaya bermain. "Jangan salah paham, Anda tidak boleh meremehkan La Liga," tambahnya. "Itu adalah liga yang ditentukan oleh taktik luar biasa dan kecemerlangan teknik, dan memenangi gelar di sana mengajarkan saya banyak hal. Tapi Premier League berada di level yang berbeda dalam hal kekuatan fisik murni dan kecepatan semata."
Menorehkan jejak di Anfield
Terlepas dari keterkejutan awal, Araujo memandang tuntutan berat Premier League sebagai ujian tertinggi bagi seorang bek. Ia meyakini bahwa sukses di Inggris menjadi tolok ukur setinggi mungkin bagi seorang bek tengah elite.
"Saya benar-benar percaya bahwa jika seorang bek bisa memantapkan dirinya di lingkungan seperti ini, jika dia bisa menunjukkan kualitasnya, bertahan dalam pertarungan setiap pekan, dan berkembang di Inggris, dia bisa kembali ke La Liga dan benar-benar mendominasi tanpa kesulitan apa pun," tutup Araujo. "Setiap menit yang saya habiskan di sini adalah pertarungan, dan saya siap berjuang untuk tempat saya di Anfield."
- AFP
Ujian yang familiar di panggung Eropa
Araujo akan berharap bisa mendorong untuk mendapatkan starter pertamanya saat Liverpool bertandang menghadapi Ipswich Town dalam laga Premier League berikutnya. Dengan Frimpong yang kesulitan menemukan performa terbaik dan Konate sudah pergi, pemain Uruguay itu memiliki peluang besar untuk merebut tempat permanen di starting XI.
Perhatian kemudian akan beralih ke Eropa, saat Liverpool memulai kampanye Liga Champions mereka di Anfield melawan Atletico Madrid. Laga pembuka di Eropa itu menghadirkan tantangan yang sangat familiar bagi Araujo, yang mengenal luar dalam tim asuhan Diego Simeone dari masanya di La Liga.
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