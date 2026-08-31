Liverpool bergerak tegas untuk mengamankan Araujo dengan kesepakatan sementara menjelang kampanye saat ini. Bek berusia 27 tahun itu didatangkan untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan Konate setelah pemain Prancis itu pindah ke Real Madrid.

Liverpool juga memandang pemain Uruguay itu sebagai pelapis vital untuk sisi kanan pertahanan mereka. Keputusan taktis ini dipicu oleh kesulitan awal Jeremie Frimpong untuk langsung memberi dampak di posisi bek kanan sejak kedatangannya ke klub.

Setelah bermain imbang 2-2 yang berlangsung sengit melawan Nottingham Forest, bek tengah serbabisa itu merefleksikan pengalaman awalnya di Inggris. Setelah tampil sebagai pemain pengganti saat melawan Newcastle United dan Forest, Araujo masih berusaha beradaptasi dengan kerasnya kompetisi ini.



