Insigne: "Saya mencintai Napoli: saya rela pulang dengan berjalan kaki, bahkan gaji 1.500 euro pun akan saya terima. Di Toronto, saya merasa terpuruk secara sepak bola"

Insigne kembali ke Italia setelah tiga tahun di Kanada: antara kegagalan kembali ke Napoli dan misi menyelamatkan Pescara dari degradasi.

Lorenzo Insigne kembali ke Italia setelah petualangannya di Toronto. Ia melakukannya untuk menyelamatkan Pescara, yang saat ini berada di posisi terbawah Serie B dengan 29 poin, namun hanya terpaut dua poin dari Bari yang berada di peringkat ke-17 dengan 31 poin dan menempati posisi pertama dari dua slot untuk babak playout.


Sebuah kembalinya yang penuh kenangan 14 tahun setelah promosi ke Serie A pada 2012, saat pelatihnya adalah Zeman dan rekan setimnya adalah Marco Verratti dan Ciro Immobile. Kepada Sportweek, Insigne menceritakan kembalinya ke Italia serta kegagalan bergabung dengan Napoli, yang sempat menjalin kontak dengannya pada Januari.

    "Secara fisik, saya merasa baik-baik saja. Saya mulai menikmati permainan lagi setelah tiga tahun tidak bisa tampil maksimal. Di Toronto, saya tidak pernah dalam kondisi fisik 100%: saya sering cedera dan demi bisa kembali ke lapangan, saya tetap bermain meskipun belum sepenuhnya pulih. Selain itu, di sana tidak ada degradasi: saya merindukan tekanan yang biasa saya rasakan. Semakin besar tekanan yang saya rasakan, semakin nyaman saya. Ditambah lagi, saya berada di tim yang kurang kompetitif dan hal ini membuat saya merasa tertekan secara sepak bola."


  • LIMA BULAN TIDAK BERAKTIVITAS

    "Itu sulit, tapi aku selalu berlatih. Aku berkata pada diriku sendiri, 'Aku tidak akan berhenti, aku baru berusia 34 tahun.' Selama lima bulan aku menunggu panggilan, istriku berkata, 'Semoga kamu mendapatkan pekerjaan,' tapi sekarang dia bilang lebih baik saat aku di rumah."


  • KEMBALI KE PESCARA

    "Saya siap membantu tim. Saya berusaha menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari. Saya adalah sosok panutan dan tidak segan bersuara jika melihat hal-hal yang tidak saya sukai. Namun, kami adalah tim yang solid dan kami tahu bahwa kami mampu merepotkan siapa pun."


  • KETIDAKKEMBALIAN KE NAPOLI

    "Ada juga beberapa tawaran dari luar negeri, tapi mereka khawatir karena saya berlatih sendirian. Saya bilang bahwa dengan kondisi fisik saya, cukup 15-20 hari untuk kembali bugar. Ke Napoli pun saya rela berjalan kaki; begitu mereka menghubungi saya, saya tidak bisa tidur nyenyak. Saya bahkan bersedia menerima gaji minimal, yaitu 1.500 euro per bulan. Saya tidak kecewa, karena keputusan harus dihormati. Namun di hati saya, setelah Napoli ada Pescara".


  • HUBUNGAN DENGAN NAPOLI

    "Saya pendukung Napoli dan saya senang tim ini berhasil meraih dua gelar Scudetto. Yang disayangkan adalah kami tidak memenangkannya dengan 91 poin. Tekanan itu sangat berat. Saya bermain dengan beban tanggung jawab yang berat. Saya juga pernah bertengkar dengan para penggemar saat masih muda. Hari ini saya menyesalinya dan tidak akan melakukannya lagi. Orang-orang tidak cukup memahami saya, sebagian juga karena kesalahan saya sendiri. Saya suka bercanda, tapi pada awalnya saya lebih pendiam dan dianggap sombong."

  • AIR MATA

    Di sini, Insigne, seperti yang terlihat dalam video, terharu saat berbicara tentang Napoli: "Saya sangat mencintai seragam Napoli; yang membuat saya kesal adalah saya tidak berhasil memberikan segalanya seperti yang saya inginkan. Saya tidak berhasil menyampaikan apa yang saya rasakan. Ketika klub menelepon saya pada bulan Januari, air mata menggenang di mata saya. Saya menangis karena saya mencintai Napoli. Ini bukan sekadar sepak bola, ini adalah cinta. Dan cinta tidak bisa diukur. Setelah 12 tahun, saya sudah kehabisan tenaga fisik dan mental. Perpisahan ini adalah keputusan bersama dari kedua belah pihak, tanpa ada yang bisa disalahkan."

  • PELATIH DAN REKAN SETIM

    "Bersama Sarri, saya menampilkan permainan sepak bola terbaik. Saya menyukai pendekatan dan hubungan saya dengan Gattuso karena dia orang yang blak-blakan. Tiga rekan setim yang akan saya bawa ke mana pun? Hamsik, Koulibaly, dan Mertens. Cavani atau Higuain? Saya pernah membantu keduanya mencetak gol. Cavani lebih sering masuk ke dalam, lebih gigih, tapi saya memilih Gonzalo karena kualitasnya membuat saya terkesan. Dia adalah gelandang serang yang menyamar sebagai penyerang."


  • Euro 2020

    "Kenangan pertama? Saat aku melompat ke arah Donnarumma setelah penalti terakhir yang dia cegah, sambil berpikir: 'Apa yang sudah kita lakukan!'. Aku bisa saja bermain di Divisi D, tapi aku takkan pernah menolak panggilan tim nasional: jika mereka memanggilku, aku akan langsung datang."

