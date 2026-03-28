Insigne: "Saya mencintai Napoli: saya rela pulang dengan berjalan kaki, bahkan gaji 1.500 euro pun akan saya terima. Di Toronto, saya merasa terpuruk secara sepak bola"

Lorenzo Insigne kembali ke Italia setelah petualangannya di Toronto. Ia melakukannya untuk menyelamatkan Pescara, yang saat ini berada di posisi terbawah Serie B dengan 29 poin, namun hanya terpaut dua poin dari Bari yang berada di peringkat ke-17 dengan 31 poin dan menempati posisi pertama dari dua slot untuk babak playout.





Sebuah kembalinya yang penuh kenangan 14 tahun setelah promosi ke Serie A pada 2012, saat pelatihnya adalah Zeman dan rekan setimnya adalah Marco Verratti dan Ciro Immobile. Kepada Sportweek, Insigne menceritakan kembalinya ke Italia serta kegagalan bergabung dengan Napoli, yang sempat menjalin kontak dengannya pada Januari.