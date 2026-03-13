Lorenzo Insigne, pemain sayap Pescara, berbicara kepada Sky Calcio Unplugged: "Saya sangat merindukan sepak bola kami; gairah yang ada di Italia jarang ditemukan di tempat lain, dan saya justru tampil lebih baik di bawah tekanan yang sudah lama tidak saya rasakan," kata juara Eropa 2020 bersama Italia itu. "Dibandingkan sebelumnya, talenta memang berkurang, tapi saya melihat pemain muda yang mulai menonjol seperti Vergara dari Napoli. Saat ini kita butuh pemain yang siap untuk akhirnya kembali ke Piala Dunia, Gattuso akan memilih dengan tepat, saya pernah bekerja sama dengannya selama setahun (di Napoli, red). Kita harus turun ke lapangan dan bermain dengan sepenuh hati, seperti yang kita lakukan di Euro. Saya sangat optimis untuk babak playoff."
Insigne: "Napoli menghubungi saya 10 hari sebelum bursa transfer ditutup, tapi pada akhirnya mereka memilih pemain yang lebih siap." Apa yang sebenarnya terjadi?
Bernardeschi
"Saya menonton pertandingan Bologna melawan Roma. Dia tampil sangat bagus, tapi ini bukan pertama kalinya. Kami sudah mengenalnya, dan jika dia mendapat kesempatan untuk kembali ke tim nasional, pengalamannya akan sangat membantu."
LAZIO DAN NAPOLI
"Mereka telah membuat pilihan lain, saya sudah berbicara dengan Sarri tapi saya tidak tersinggung, saya seorang profesional dan menerima semuanya. Saya dihubungi oleh Napoli sekitar 10-15 hari sebelum bursa transfer ditutup, saya tidak akan menceritakan bagaimana perasaan saya saat itu, tapi kemudian mereka beralih ke pemain yang lebih siap. Tapi saya tahu kualitas saya, saya berterima kasih kepada Pescara, Sebastiani, Verratti, saya fokus pada hari ini dan pada upaya bertahan di liga, dan nanti kita lihat, mungkin saya akan membawa Immobile kembali ke sini, tapi itu bukan hal yang perlu dipikirkan sekarang."