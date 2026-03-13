Lorenzo Insigne, pemain sayap Pescara, berbicara kepada Sky Calcio Unplugged: "Saya sangat merindukan sepak bola kami; gairah yang ada di Italia jarang ditemukan di tempat lain, dan saya justru tampil lebih baik di bawah tekanan yang sudah lama tidak saya rasakan," kata juara Eropa 2020 bersama Italia itu. "Dibandingkan sebelumnya, talenta memang berkurang, tapi saya melihat pemain muda yang mulai menonjol seperti Vergara dari Napoli. Saat ini kita butuh pemain yang siap untuk akhirnya kembali ke Piala Dunia, Gattuso akan memilih dengan tepat, saya pernah bekerja sama dengannya selama setahun (di Napoli, red). Kita harus turun ke lapangan dan bermain dengan sepenuh hati, seperti yang kita lakukan di Euro. Saya sangat optimis untuk babak playoff."