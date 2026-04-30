"Insiden yang tak terbayangkan" di Eintracht Frankfurt terungkap! Skandal baru seputar Pelatih Albert Riera dan seorang pemain kunci?

Menurut laporan surat kabar tersebut, kelemahan utama Burkardt menurut Riera adalah persentase lemak tubuhnya. Selain itu, Riera juga mengkritik kerja pertahanan Burkardt setelah kehilangan bola melalui asisten pelatihnya.

Hal ini menimbulkan tanda tanya besar bagi pemain tim nasional Jerman tersebut — juga karena ia merasa dalam kondisi prima dan angka-angka tersebut hanya "sedikit meningkat". Pada akhirnya, Burkardt dilaporkan telah mengirimkan penasihatnya kepada Direktur Olahraga Markus Krösche terkait insiden tersebut. Krösche kemudian dilaporkan telah mencari pertemuan dengan Riera untuk memahami sendiri apa yang membuat sang pelatih asal Spanyol itu "sangat tersinggung".

Riera dilaporkan telah "menegur Burkardt secara sepintas" karena ia harus melakukan pembicaraan dengan Krösche. Surat kabar Bild menyebutnya sebagai "insiden yang luar biasa". Akibat ketegangan yang tampaknya terjadi antara pemain dan pelatih, Burkardt duduk di bangku cadangan hingga menjelang akhir pertandingan saat skor 1-1 melawan FC Augsburg. Namun, Riera menegaskan bahwa tidak ada masalah interpersonal dengan Burkardt: "Jonny melakukan pekerjaan yang fantastis."