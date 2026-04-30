Seperti dilaporkan oleh Bild, Riera begitu kesal dengan hasil tes kebugaran Burkardt yang menurutnya sangat buruk, sehingga ia tidak langsung berbicara dengan sang pemain, melainkan "memerintahkan" asisten pelatih Jan Fießer untuk "memberi peringatan keras kepada Burkardt".
"Insiden yang tak terbayangkan" di Eintracht Frankfurt terungkap! Skandal baru seputar Pelatih Albert Riera dan seorang pemain kunci?
Menurut laporan surat kabar tersebut, kelemahan utama Burkardt menurut Riera adalah persentase lemak tubuhnya. Selain itu, Riera juga mengkritik kerja pertahanan Burkardt setelah kehilangan bola melalui asisten pelatihnya.
Hal ini menimbulkan tanda tanya besar bagi pemain tim nasional Jerman tersebut — juga karena ia merasa dalam kondisi prima dan angka-angka tersebut hanya "sedikit meningkat". Pada akhirnya, Burkardt dilaporkan telah mengirimkan penasihatnya kepada Direktur Olahraga Markus Krösche terkait insiden tersebut. Krösche kemudian dilaporkan telah mencari pertemuan dengan Riera untuk memahami sendiri apa yang membuat sang pelatih asal Spanyol itu "sangat tersinggung".
Riera dilaporkan telah "menegur Burkardt secara sepintas" karena ia harus melakukan pembicaraan dengan Krösche. Surat kabar Bild menyebutnya sebagai "insiden yang luar biasa". Akibat ketegangan yang tampaknya terjadi antara pemain dan pelatih, Burkardt duduk di bangku cadangan hingga menjelang akhir pertandingan saat skor 1-1 melawan FC Augsburg. Namun, Riera menegaskan bahwa tidak ada masalah interpersonal dengan Burkardt: "Jonny melakukan pekerjaan yang fantastis."
Albert Riera mulai mengkritik para pemain kunci di Eintracht Frankfurt
Sementara itu, Riera dilaporkan tidak terlalu disukai oleh para pemain kunci di dalam tim—termasuk Burkardt—karena gaya komunikasinya. Menurut laporan Bild, kini tidak hanya kapten Arthur Theate dan Mario Götze yang merasa "terpinggirkan", tetapi juga telah terjadi ketegangan dengan Robin Koch.
Selain itu, cara Riera menangani pemain-pemain kunci seperti Ritsu Doan dan Can Uzun juga menimbulkan tanda tanya. Uzun, yang selama berminggu-minggu hanya menjadi pemain cadangan, baru tampil sebagai starter melawan Augsburg untuk pertama kalinya sejak pertengahan Januari dan memberikan umpan yang berujung pada gol penyama kedudukan yang dicetak oleh Doan yang masuk sebagai pemain pengganti pada babak kedua (66').
Keduanya dikabarkan sedang mempertimbangkan untuk pindah pada musim panas ini karena hubungan mereka yang tegang dengan Riera. Seperti dilaporkan oleh Sport Bild, Riera "tidak bisa berbuat apa-apa" dengan Doan, yang baru saja didatangkan seharga 21 juta euro pada musim panas lalu. Selain itu, pemain kaki kiri ini adalah satu-satunya pemain profesional di skuad yang dipanggil pelatih hanya dengan nama belakangnya.
Meskipun berselisih dengan Riera, Burkardt masih mengincar tempat di skuad Piala Dunia
Kini, Riera tampaknya juga memiliki perselisihan dengan pencetak gol terbanyak Frankfurt. Burkardt memimpin daftar pencetak gol internal dengan 12 gol di semua kompetisi dalam hanya 26 pertandingan resmi. Pemain berusia 25 tahun itu kembali terhambat akibat robekan otot betis pada akhir November. Baru pada Februari ia merayakan kembalinya ke lapangan.
Meskipun ada perselisihan yang jelas dengan Riera, Burkardt pasti tidak akan menyerah di akhir musim, karena baginya ini juga soal memperebutkan tempat di skuad Piala Dunia yang dipimpin pelatih nasional Julian Nagelsmann. Ia tidak dipanggil untuk dua pertandingan internasional pertama tahun ini, namun berkat situasi yang tidak menguntungkan bagi para pesaingnya (Niclas Füllkrug, Tim Kleindienst), ia mungkin masih bisa lolos ke skuad Piala Dunia.
Sabtu mendatang, Eintracht juga akan bertanding di kandang melawan HSV untuk mempertahankan posisi ketujuh di Conference League dari SC Freiburg yang memiliki poin yang sama.