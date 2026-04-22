Seperti dilaporkan oleh Sport Bild, pemain muda Wisdom Mike tertidur saat sesi latihan tim pagi bersama Pelatih Vincent Kompany. Insiden tersebut dilaporkan telah terjadi pada musim panas lalu.
Insiden yang benar-benar aneh terjadi di FC Bayern! Seorang pemain tampaknya tertidur saat Vincent Kompany sedang memberikan pidato
Menurut laporan tersebut, pemuda berusia 17 tahun itu pada malam sebelumnya sedang berada di Munich bersama seorang pemain lain yang kini telah dipinjamkan, dan baru kembali ke kampus pada larut malam. Mike dilaporkan telah menghadapi tuduhan tersebut dan tidak membantahnya.
Meskipun demikian, Kompany bersikap relatif lunak terhadap sang penyerang. Pemain asal Belgia itu tidak memarahi Mike di hadapan seluruh tim, melainkan memilih untuk berbicara empat mata guna menyelesaikan masalah tersebut.
Menurut informasi dari Sport Bild, Bayern saat itu menjatuhkan sanksi kepada pemain berusia 17 tahun tersebut berupa pengusiran selama seminggu dari kamarnya di kampus. Selama periode tersebut, Mike harus membiayai sendiri penginapan di hotel dan menginap di sana. Ayah sang pemain muda juga dipanggil untuk berbicara, namun secara keseluruhan masalah tersebut telah diselesaikan dan pemain tersebut dianggap telah direhabilitasi.
Mike tampil dalam 25 dari 26 pertandingan profesional bersama FC Bayern
Di klub juara Bundesliga asal Jerman tersebut, Mike sejauh ini lebih sering bermain untuk tim U-19. Dalam total sebelas pertandingan liga, ia mencetak tiga gol dan memberikan tiga assist; selain itu, ia juga sempat sekali bermain untuk tim cadangan di Regionalliga (divisi keempat) dan mencetak satu gol.
Di tim senior, waktu bermain pemain berusia 17 tahun ini sejauh ini terbatas pada penampilan singkat. Hingga cedera pinggul yang membuatnya absen saat ini, Kompany telah menurunkannya dalam empat pertandingan Bundesliga. Namun, ia masih menunggu gol pertamanya di level senior.