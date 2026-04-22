Insiden yang benar-benar aneh terjadi di FC Bayern! Seorang pemain tampaknya tertidur saat Vincent Kompany sedang memberikan pidato

Menurut laporan tersebut, pemuda berusia 17 tahun itu pada malam sebelumnya sedang berada di Munich bersama seorang pemain lain yang kini telah dipinjamkan, dan baru kembali ke kampus pada larut malam. Mike dilaporkan telah menghadapi tuduhan tersebut dan tidak membantahnya.

Meskipun demikian, Kompany bersikap relatif lunak terhadap sang penyerang. Pemain asal Belgia itu tidak memarahi Mike di hadapan seluruh tim, melainkan memilih untuk berbicara empat mata guna menyelesaikan masalah tersebut.

Menurut informasi dari Sport Bild, Bayern saat itu menjatuhkan sanksi kepada pemain berusia 17 tahun tersebut berupa pengusiran selama seminggu dari kamarnya di kampus. Selama periode tersebut, Mike harus membiayai sendiri penginapan di hotel dan menginap di sana. Ayah sang pemain muda juga dipanggil untuk berbicara, namun secara keseluruhan masalah tersebut telah diselesaikan dan pemain tersebut dianggap telah direhabilitasi.