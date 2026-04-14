Pemain bintang baru The Reds, yang pindah ke Anfield Road dari Eintracht Frankfurt musim panas lalu dengan biaya 95 juta euro, mengalami cedera saat melakukan sprint tanpa kontak dengan lawan dan harus dibawa keluar lapangan setelah menjalani perawatan yang cukup lama. Banyak indikasi yang mengarah pada robekan tendon Achilles.
Insiden mengerikan di FC Liverpool! Hugo Ekitike tampaknya mengalami cedera parah
Ekitike berusaha mengejar bola yang dikirim ke depan oleh Dominik Szoboszlai, melangkah maju, sedikit terpeleset, dan langsung terjatuh. Setelah itu, ia langsung memegang tumitnya dan terus-menerus menggelengkan kepala selama jeda perawatan.
Saat terbaring di lapangan, ia juga dihibur oleh para pemain tim lawan; Achraf Hakimi dan Willian Pacho memegang tangan sang penyerang bintang yang tampak hancur itu selama perawatan.
Untuk menggantikan Ekitike, yang kemungkinan besar akan absen dari Liverpool FC dalam waktu yang sangat lama dan juga akan melewatkan Piala Dunia bersama tim nasional Prancis, Mohamed Salah masuk ke lapangan setelah setengah jam pertandingan.
Apakah Salah akan menjadi pemain pengganti andalan dalam pertandingan Liga Champions terakhirnya bersama Liverpool?
Bagi Salah, ini bisa jadi pertandingan Liga Champions terakhir dalam kariernya, jika The Reds tidak mampu membalikkan ketertinggalan 0-2 dari leg pertama.
Masa bakti Salah di Liverpool akan berakhir setelah musim ini, beberapa minggu lalu klub dan sang pemain mengumumkan bahwa kontrak yang akan habis tidak akan diperpanjang. Ia mungkin akan pindah ke Arab Saudi setelah musim ini dan setelah Piala Dunia.
Sebelum Natal, terjadi perselisihan antara Salah dan The Reds, terutama dengan pelatih Arne Slot. Salah secara terbuka mengeluh tentang perannya yang semakin sering sebagai pemain cadangan dan secara tegas mengkritik klub serta pelatih. Akibatnya, ia dicoret dari skuad untuk satu pertandingan.
Sementara Ekitike mencetak 23 gol dalam 44 pertandingan pada musim debutnya, performa Salah jauh tertinggal dari performa gemilangnya musim lalu, saat Liverpool secara mengejutkan kembali menjadi juara. Saat ini, pemain asal Mesir tersebut telah mencatatkan sebelas gol dan sembilan assist di semua kompetisi.