Insiden mengerikan di FC Liverpool! Hugo Ekitike tampaknya mengalami cedera parah

Bagi Salah, ini bisa jadi pertandingan Liga Champions terakhir dalam kariernya, jika The Reds tidak mampu membalikkan ketertinggalan 0-2 dari leg pertama.

Masa bakti Salah di Liverpool akan berakhir setelah musim ini, beberapa minggu lalu klub dan sang pemain mengumumkan bahwa kontrak yang akan habis tidak akan diperpanjang. Ia mungkin akan pindah ke Arab Saudi setelah musim ini dan setelah Piala Dunia.

Sebelum Natal, terjadi perselisihan antara Salah dan The Reds, terutama dengan pelatih Arne Slot. Salah secara terbuka mengeluh tentang perannya yang semakin sering sebagai pemain cadangan dan secara tegas mengkritik klub serta pelatih. Akibatnya, ia dicoret dari skuad untuk satu pertandingan.

Sementara Ekitike mencetak 23 gol dalam 44 pertandingan pada musim debutnya, performa Salah jauh tertinggal dari performa gemilangnya musim lalu, saat Liverpool secara mengejutkan kembali menjadi juara. Saat ini, pemain asal Mesir tersebut telah mencatatkan sebelas gol dan sembilan assist di semua kompetisi.