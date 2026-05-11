Berita internal yang terus-menerus bocor ke publik. Intrik, pertengkaran, ledakan amarah, harga diri yang terluka, bahkan perkelahian fisik yang nyata. Di FC Bayern München pada tahun 1990-an, semua itu merupakan hal yang biasa terjadi, dengan intensitas yang bervariasi, di mana tokoh-tokoh yang memecah belah seperti Lothar Matthäus, Jürgen Klinsmann, Mario Basler, atau Giovanni Trapattoni menjadi pemeran utama. Dan karena situasi selalu begitu memanas, juara berulang kali asal Jerman itu mendapat julukan "FC Hollywood" pada masa itu. Sebagai sinonim untuk: Hal-hal di sekitarnya, drama antarmanusia seringkali lebih penting daripada aspek olahraga.
Insiden mengejutkan di ruang ganti hanyalah titik terendah dari perkembangan yang menghancurkan: Real Madrid kini berubah menjadi FC Hollywood era modern
Real Madrid musim 2025/26 tampaknya akan mengikuti jejak "FC Hollywood" dari Munich di masa lalu. Atau, bahkan bisa dikatakan bahwa drama di Madrid kini telah mencapai tingkat yang jauh lebih parah daripada yang pernah dialami Bayern. Akhirnya, kapten Real, Federico Valverde, harus dirawat di rumah sakit pekan lalu setelah terlibat pertengkaran dengan rekan setimnya, Aurelien Tchouameni. Pemain asal Uruguay itu mengalami cedera kepala, secara resmi disebut sebagai benturan yang tidak disengaja dengan kepalanya ke meja, setelah ia berselisih dengan Tchouameni.
Insiden di ruang ganti, di mana Valverde bahkan dilaporkan sempat pingsan sebentar, menjadi titik terendah dari perkembangan yang membuat juara Liga Champions terbanyak asal ibu kota Spanyol ini tenggelam dalam kekacauan total. Dan hal ini mungkin bermula dari kemenangan terakhir mereka di kompetisi bergengsi tersebut pada awal Juni 2024. Real mengalahkan Borussia Dortmund 2-0 di final Liga Champions, dan juga memenangkan gelar juara Spanyol dengan selisih poin yang signifikan dari FC Barcelona.
Dalam pertandingan final melawan BVB, Toni Kroos, Nacho, dan Dani Carvajal masih berada di starting eleven, sementara Luka Modric dan Lucas Vazquez dimasukkan sebagai pemain pengganti menjelang akhir pertandingan. Empat di antaranya sudah tidak ada lagi sejak musim panas 2024 atau 2025, sementara Carvajal kini tidak lagi memainkan peran yang terlalu penting secara olahraga dan juga akan hengkang setelah musim ini.
The Athletic menulis bahwa kepergian Kroos, Nacho, dan kawan-kawan turut bertanggung jawab atas kekacauan yang terjadi di sekitar Bernabeu. Banyak ego besar dalam tim ini yang tidak memiliki sosok yang dapat menertibkan, tidak ada karakter kuat yang dapat mengarahkan mereka, serta tidak ada teladan positif untuk semangat tim dan kekompakan. Dan hal ini menjadi lahan subur bagi masalah internal yang semakin parah.
Real Madrid: Tim tersebut tampaknya terpecah belah di bawah kepemimpinan Xabi Alonso
Situasi yang sedang dihadapi oleh tim Madrid saat ini "sangat menyedihkan", kata seorang sumber yang menyaksikan langsung keributan terbaru di pusat latihan kepada The Athletic. Ia menambahkan: "Klub ini memiliki masalah besar." Dari segi olahraga, hal itu sudah jelas, mengingat ini akan menjadi musim kedua berturut-turut bagi Real Madrid tanpa gelar juara. Namun, keretakan yang terjadi jauh lebih parah daripada sekadar masalah sepak bola.
Setelah musim lalu, di mana bahkan Carlo Ancelotti pun kesulitan menahan gejolak di dalam tim, Xabi Alonso diharapkan dapat membawa Los Blancos kembali ke tempat yang seharusnya mereka tempati: puncak Eropa dan Spanyol. Namun, Alonso gagal—dan hal itu terutama disebabkan oleh ketidakmampuannya menata struktur tim. Atau lebih tepatnya: bahwa ia sama sekali tidak mampu melakukannya mengingat adanya kesombongan yang kadang-kadang absurd.
Pada pertengahan Januari, setelah hanya sekitar setengah tahun, Alonso harus pergi lagi. Secara olahraga, situasinya sama sekali tidak terlalu buruk; dari 34 pertandingan di bawah Alonso, klub papan atas Spanyol itu hanya kalah enam kali. Penggantinya, Alvaro Arbeloa, telah menelan tujuh kekalahan setelah 24 pertandingan menjabat.
Saat Alonso pergi, Real masih bersaing ketat dengan pemuncak klasemen LaLiga, Barca; namun dalam bulan-bulan berikutnya, Los Blancos perlahan-lahan tertinggal. Yang pada akhirnya membuat Alonso kehilangan pekerjaannya adalah ketidakmampuannya mendapatkan dukungan penuh dari ruang ganti. Terutama Vinicius Junior yang sangat tidak puas di bawah mantan gelandang kelas dunia tersebut.
Pemain Brasil itu secara terbuka menunjukkan ketidakpuasan saat diganti dalam Clasico melawan Barcelona pada Oktober 2025 dan tampaknya memimpin sekelompok bintang yang sama sekali tidak menyukai metode dan gaya permainan Alonso. Nama-nama besar lainnya seperti Jude Bellingham atau Eduardo Camavinga juga dikabarkan termasuk di dalamnya, sementara yang lain justru bisa beradaptasi dengan baik dengan gaya kepelatihan Alonso. Akibatnya, muncullah perpecahan yang menghancurkan di dalam tim.
Misi Alvaro Arbeloa di Real Madrid pun berakhir dengan kegagalan
Selain itu, ada juga perebutan kekuasaan yang tercermin dalam gaji, seperti kasus Vinicius yang tampaknya sangat ingin mendapatkan gaji lebih tinggi daripada Kylian Mbappe—pemain dengan gaji tertinggi saat ini—dalam kontrak barunya. Bagaimanapun, Real belakangan ini agak kewalahan dengan besarnya gaji para pemainnya, yang pada akhirnya berujung pada pemecatan Alonso. Hal ini tampaknya dianggap sebagai jalan yang lebih mudah oleh para petinggi di bawah Presiden Florentino Perez, daripada menegur para bintang yang memberontak dengan lebih tegas. Menurut The Athletic, pengaruh lingkaran sekitar Vinicius, Mbappe, dan kawan-kawan di klub dianggap sangat mengancam.
Alonso tampaknya sudah kehabisan akal, terutama ketika beberapa pemain yang kritis terhadapnya dilaporkan pura-pura tidur selama sesi taktik. Pelatih mantan Leverkusen itu pun kehilangan kesabaran, dan dilaporkan berteriak tak percaya: "Saya tidak tahu bahwa saya datang ke taman kanak-kanak di sini."
Setelah pengunduran diri Alonso, Real memilih solusi internal dengan menunjuk Arbeloa, yang dipromosikan dari tim cadangan. Secara olahraga, pelatih baru ini tidak mampu membawa perubahan yang berkelanjutan—dan dalam hal suasana ruang ganti, Arbeloa juga tidak terlalu berhasil. Memang, ia terutama memanjakan ego Vinicius, yang kini merasa jauh lebih penting di bawah asuhannya dan performanya di lapangan pun jauh lebih baik dibandingkan saat masih di bawah Alonso. Namun, Arbeloa tampaknya juga harus berjuang melawan perlawanan dari dalam tim sejak awal, dan gagasannya pun dilaporkan segera dipertanyakan. Selain itu, menurut laporan media, sebagian tim bersekongkol untuk menjelek-jelekkan dirinya.
"Banyak kebohongan yang beredar," kata Arbeloa dalam konferensi pers akhir pekan lalu sambil membela para pemainnya. "Adalah kebohongan bahwa para pemain saya tidak profesional. Adalah kebohongan bahwa para pemain saya tidak menghormati saya, hal itu bahkan tidak pernah terjadi."
Peristiwa terbaru menunjukkan bahwa Arbeloa tidak mengungkapkan seluruh kebenaran. Bahwa gangguan-gangguan tersebut semakin sering terjadi terutama dalam beberapa minggu terakhir, mungkin bukanlah kebetulan. Lagi pula, musim ini berjalan tanpa ambisi besar yang tersisa: Di Copa del Rey, mereka tersingkir secara memalukan di babak 16 besar pada pertengahan Januari melawan tim divisi dua, dan pada pertengahan April, Real kalah di perempat final Liga Champions melawan FC Bayern. Dan di Liga, Barca sudah lama unggul jauh; sejak Minggu malam, tim Catalan itu kini secara matematis dipastikan sebagai juara baru yang lama. Dan itu berkat kemenangan 2-0 yang tak terancam di Clasico melawan Real.
Sementara itu, bagi Real, tidak ada lagi yang dipertaruhkan. Semakin banyak waktu yang tersisa untuk ego yang terluka, semakin banyak ruang yang diberikan untuk hal-hal yang tidak penting. Begitu pula dengan Mbappe, yang perjalanan terbarunya ke Sardinia bersama pacarnya, Ester Exposito, dipandang sangat kritis oleh para penggemar Los Blancos. Inti kritiknya: Pemain Prancis itu seharusnya lebih fokus sepenuhnya untuk pulih dari cedera robekan ototnya agar bisa bermain di Clasico melawan rival abadi Barca pada Minggu. Upaya itu akhirnya gagal, Mbappe tidak masuk dalam skuad di Camp Nou - dan bisa merasakan kemarahan para pendukung secara langsung jika ia bisa bermain lagi dalam laga kandang berikutnya pada Kamis melawan Oviedo.
Sudah cukup sering para penggemar Real meluapkan ketidakpuasan mereka musim ini dengan sorakan keras terhadap para pemain sendiri. Vinicius menjadi sasaran utama - dan seruan Arbeloa kepada penonton agar lebih baik mendukung tim tanpa syarat hanya mendapat respons terbatas. Sebuah gangguan lain dalam musim yang kacau ini terus membara secara laten.
Real Madrid: Bagaimana Terjadinya Perselisihan antara Valverde dan Tchouameni
Sementara itu, Mbappé juga menjadi salah satu tokoh utama dalam pemberitaan negatif baru-baru ini di Madrid. Dalam sebuah pertandingan latihan pada akhir April, sang bintang penyerang dilaporkan telah menyerang asisten pelatih Arbeloa—yang saat itu bertindak sebagai hakim garis dan menganggap Mbappé berada dalam posisi offside—dengan marah dan menggunakan kata-kata kasar. Para penasihat pemain berusia 27 tahun itu kemudian sangat berupaya menekankan bahwa insiden tersebut, serta pandangan umum terhadap Mbappe, telah dibesar-besarkan.
Lagipula, ada insiden lain antara Valverde dan Tchouameni yang jauh lebih serius. Seperti dilaporkan The Athletic, sebuah tekel keras dari Valverde dalam sesi latihan pada Rabu pekan lalu diduga menjadi pemicu pertengkaran yang ramai dibicarakan itu. Tchouameni dilaporkan marah atas hal tersebut, dan di lapangan latihan serta kemudian di ruang ganti, keduanya dilaporkan terlibat pertengkaran kecil yang harus diredakan oleh rekan-rekan setim mereka.
Meskipun Valverde dan Tchouameni kemudian berpisah dengan damai, perselisihan tersebut tampaknya berlanjut keesokan harinya. Menurut The Athletic, saat tiba di pusat latihan, Valverde menolak berjabat tangan dengan Tchouameni, dan dalam sesi latihan berikutnya, ia juga mengganggu pemain Prancis itu dengan beberapa tekel keras. Tchouameni awalnya tetap tenang, namun setelah provokasi lebih lanjut, situasi kemudian memanas di ruang ganti.
Di sana, Tchouameni ingin menyelesaikan masalah tersebut dan meminta Valverde untuk berdiskusi. Namun, ketika Valverde malah menghina dirinya, Tchouameni tampaknya kehilangan kendali dan, menurut The Athletic, memukul rekan setimnya itu. Setelah itu, terjadi perkelahian yang berujung pada Valverde terbentur kepalanya ke meja, berdarah, dan kehilangan kesadaran untuk sementara waktu. Di ruang ganti, semua orang sangat khawatir dengan kondisi Valverde, termasuk Tchouameni. Setelah pemain timnas Uruguay itu sadar kembali, dia dibawa ke rumah sakit. Cedera otak traumatis memaksanya untuk istirahat selama 10 hingga 14 hari.
Apakah justru The Special One yang akan mengambil alih Real Madrid yang sedang dalam kondisi rawan?
Setelah kejadian tersebut, Real dan Valverde berusaha keras untuk menganggap insiden itu sebagai kecelakaan yang tidak disengaja. Namun, kemarahan para petinggi klub dilaporkan sangat besar, yang tercermin dari denda sebesar 500.000 euro yang dijatuhkan kepada masing-masing dari keduanya.
Sementara itu, The Athletic mengutip sumber-sumber yang memiliki pengetahuan orang dalam tentang dinamika ruang ganti Real, yang menunjuk Valverde sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas skandal dengan Tchouameni. Menurut laporan tersebut, pemain asal Uruguay itu dikenal sebagai provokator di tim dan berperilaku "tidak layak sebagai kapten". Mengingat dramatis dan sensitifnya perselisihan dengan Tchouameni, "tidak mungkin" kedua pihak yang berseteru ini masih bermain bersama untuk Real musim depan. Artinya, setidaknya satu nama besar harus meninggalkan Madrid pada musim panas. Dan kemungkinan besar, perpecahan di dalam skuad ini akan menyebabkan kepergian pemain lain (harus terjadi). Di sisi lain, klub menyatakan bahwa Tchouameni dan Valverde telah berdamai dengan cepat, dan ketegangan telah diredakan bahkan di hadapan seluruh tim.
Bagaimanapun, pertanyaan yang tetap ada adalah bagaimana mungkin deskripsi sedetail itu mengenai kejadian di ruang ganti Real bisa bocor ke publik. "Sangat jelas: ada seseorang yang menyebarkan rumor di sini. Dan di musim tanpa gelar, ketika Real Madrid berada di bawah pengawasan yang lebih ketat dari biasanya, segala sesuatu digembar-gemborkan secara berlebihan," kata Valverde.
Rumor atau kenyataan: Bahwa ada benarnya soal masalah dalam iklim tim Real, itu sudah jelas. Dalam hampir dua tahun terakhir, di Bernabeu telah terbentuk bom waktu yang hampir tak bisa dikendalikan. Arbeloa kemungkinan besar tak perlu lagi mencoba mengatasinya mulai musim depan; pemisahan dengan sang pelatih asal Spanyol pada musim panas ini dianggap sudah pasti. Siapa yang akan mengambil alih pekerjaan yang sebenarnya begitu diidamkan itu, masih belum jelas.
Setelah sebelumnya nama-nama seperti Didier Deschamps dan Sebastian Hoeneß disebut-sebut, Jose Mourinho belakangan ini muncul sebagai kandidat teratas. Pelatih asal Portugal yang pernah melatih di Madrid antara 2010 dan 2013 dan saat ini melatih Benfica Lisbon ini dikabarkan menjadi favorit utama Presiden Perez. Mourinho memang memiliki tangan besi untuk menertibkan ruang ganti Real. Namun, The Special One juga membawa potensi untuk semakin memanaskan versi FC Hollywood dari Madrid.
Pertandingan-pertandingan Real Madrid berikutnya
Tanggal
Pertandingan
Kompetisi
Kamis, 14 Mei (21.30)
Real Madrid vs. Real Oviedo
LaLiga
Minggu, 17 Mei (pukul 19.00)
FC Sevilla vs. Real Madrid
LaLiga
Tanggal pasti belum ditentukan
Real Madrid vs. Athletic Bilbao
LaLiga