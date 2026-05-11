Insiden mengejutkan di ruang ganti hanyalah titik terendah dari perkembangan yang menghancurkan: Real Madrid kini berubah menjadi FC Hollywood era modern

Selain itu, ada juga perebutan kekuasaan yang tercermin dalam gaji, seperti kasus Vinicius yang tampaknya sangat ingin mendapatkan gaji lebih tinggi daripada Kylian Mbappe—pemain dengan gaji tertinggi saat ini—dalam kontrak barunya. Bagaimanapun, Real belakangan ini agak kewalahan dengan besarnya gaji para pemainnya, yang pada akhirnya berujung pada pemecatan Alonso. Hal ini tampaknya dianggap sebagai jalan yang lebih mudah oleh para petinggi di bawah Presiden Florentino Perez, daripada menegur para bintang yang memberontak dengan lebih tegas. Menurut The Athletic, pengaruh lingkaran sekitar Vinicius, Mbappe, dan kawan-kawan di klub dianggap sangat mengancam.

Alonso tampaknya sudah kehabisan akal, terutama ketika beberapa pemain yang kritis terhadapnya dilaporkan pura-pura tidur selama sesi taktik. Pelatih mantan Leverkusen itu pun kehilangan kesabaran, dan dilaporkan berteriak tak percaya: "Saya tidak tahu bahwa saya datang ke taman kanak-kanak di sini."

Setelah pengunduran diri Alonso, Real memilih solusi internal dengan menunjuk Arbeloa, yang dipromosikan dari tim cadangan. Secara olahraga, pelatih baru ini tidak mampu membawa perubahan yang berkelanjutan—dan dalam hal suasana ruang ganti, Arbeloa juga tidak terlalu berhasil. Memang, ia terutama memanjakan ego Vinicius, yang kini merasa jauh lebih penting di bawah asuhannya dan performanya di lapangan pun jauh lebih baik dibandingkan saat masih di bawah Alonso. Namun, Arbeloa tampaknya juga harus berjuang melawan perlawanan dari dalam tim sejak awal, dan gagasannya pun dilaporkan segera dipertanyakan. Selain itu, menurut laporan media, sebagian tim bersekongkol untuk menjelek-jelekkan dirinya.

"Banyak kebohongan yang beredar," kata Arbeloa dalam konferensi pers akhir pekan lalu sambil membela para pemainnya. "Adalah kebohongan bahwa para pemain saya tidak profesional. Adalah kebohongan bahwa para pemain saya tidak menghormati saya, hal itu bahkan tidak pernah terjadi."

Peristiwa terbaru menunjukkan bahwa Arbeloa tidak mengungkapkan seluruh kebenaran. Bahwa gangguan-gangguan tersebut semakin sering terjadi terutama dalam beberapa minggu terakhir, mungkin bukanlah kebetulan. Lagi pula, musim ini berjalan tanpa ambisi besar yang tersisa: Di Copa del Rey, mereka tersingkir secara memalukan di babak 16 besar pada pertengahan Januari melawan tim divisi dua, dan pada pertengahan April, Real kalah di perempat final Liga Champions melawan FC Bayern. Dan di Liga, Barca sudah lama unggul jauh; sejak Minggu malam, tim Catalan itu kini secara matematis dipastikan sebagai juara baru yang lama. Dan itu berkat kemenangan 2-0 yang tak terancam di Clasico melawan Real.

Sementara itu, bagi Real, tidak ada lagi yang dipertaruhkan. Semakin banyak waktu yang tersisa untuk ego yang terluka, semakin banyak ruang yang diberikan untuk hal-hal yang tidak penting. Begitu pula dengan Mbappe, yang perjalanan terbarunya ke Sardinia bersama pacarnya, Ester Exposito, dipandang sangat kritis oleh para penggemar Los Blancos. Inti kritiknya: Pemain Prancis itu seharusnya lebih fokus sepenuhnya untuk pulih dari cedera robekan ototnya agar bisa bermain di Clasico melawan rival abadi Barca pada Minggu. Upaya itu akhirnya gagal, Mbappe tidak masuk dalam skuad di Camp Nou - dan bisa merasakan kemarahan para pendukung secara langsung jika ia bisa bermain lagi dalam laga kandang berikutnya pada Kamis melawan Oviedo.

Sudah cukup sering para penggemar Real meluapkan ketidakpuasan mereka musim ini dengan sorakan keras terhadap para pemain sendiri. Vinicius menjadi sasaran utama - dan seruan Arbeloa kepada penonton agar lebih baik mendukung tim tanpa syarat hanya mendapat respons terbatas. Sebuah gangguan lain dalam musim yang kacau ini terus membara secara laten.