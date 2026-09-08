Szoboszlai telah mengirim pesan yang jelas kepada rekan-rekan setimnya soal standar yang dibutuhkan untuk kembali ke puncak sepakbola Inggris. Merefleksikan awal yang naik-turun pada kampanye baru, yang membuat Liverpool kehilangan poin melawan Newcastle United dan Nottingham Forest, gelandang itu menyoroti kurangnya daya gedor sebagai alasan utama di balik kesulitan mereka belakangan ini. Ia meyakini perubahan taktik di bawah Andoni Iraola dirancang untuk memperbaiki apa yang sebenarnya salah pada bulan-bulan terakhir era sebelumnya.

Pemain internasional Hungaria itu berbicara terus terang soal penurunan level performa, dengan menyatakan bahwa skuad harus menengok kembali kampanye juara 2024-25 mereka di bawah Arne Slot untuk menemukan cetak biru yang tepat. "Saya pikir itu harus berubah," kata Szoboszlai kepada TNT Sports. "Inilah yang kami lewatkan musim lalu. Jika kami bisa menghadirkan kembali intensitas ini, bahwa kami menginginkannya lebih daripada yang lain, kami punya kualitas. Dan ini, bersama-sama, tak seorang pun bisa menghentikan kami."