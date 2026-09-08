Getty Images Sport
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'Inilah yang hilang dari kami' - Dominik Szoboszlai menantang Liverpool untuk merebut kembali intensitas juara di bawah Andoni Iraola
Menemukan kembali formula kemenangan di Anfield
Szoboszlai telah mengirim pesan yang jelas kepada rekan-rekan setimnya soal standar yang dibutuhkan untuk kembali ke puncak sepakbola Inggris. Merefleksikan awal yang naik-turun pada kampanye baru, yang membuat Liverpool kehilangan poin melawan Newcastle United dan Nottingham Forest, gelandang itu menyoroti kurangnya daya gedor sebagai alasan utama di balik kesulitan mereka belakangan ini. Ia meyakini perubahan taktik di bawah Andoni Iraola dirancang untuk memperbaiki apa yang sebenarnya salah pada bulan-bulan terakhir era sebelumnya.
Pemain internasional Hungaria itu berbicara terus terang soal penurunan level performa, dengan menyatakan bahwa skuad harus menengok kembali kampanye juara 2024-25 mereka di bawah Arne Slot untuk menemukan cetak biru yang tepat. "Saya pikir itu harus berubah," kata Szoboszlai kepada TNT Sports. "Inilah yang kami lewatkan musim lalu. Jika kami bisa menghadirkan kembali intensitas ini, bahwa kami menginginkannya lebih daripada yang lain, kami punya kualitas. Dan ini, bersama-sama, tak seorang pun bisa menghentikan kami."
- Getty Images Sport
Mengadopsi gaya lugas Andoni Iraola
Transisi menuju kepemimpinan Iraola menjadi bahan pembicaraan besar di Anfield, dengan pelatih asal Basque itu membawa filosofi permainan bertekanan tinggi dan langsung yang mencerminkan sepakbola "heavy metal" di masa lalu, sambil menambahkan sentuhan modern versinya sendiri. Szoboszlai mengungkapkan bahwa ia meminta masukan dari rekan setimnya di tim nasional, Milos Kerkez, yang pernah bekerja di bawah Iraola di Bournemouth, untuk memahami apa yang akan dihadapinya.
"Saya menyukainya, saya sangat menyukainya. Jelas saya tahu gaya bermainnya sangat direct, intens, yang saya suka. Dia ingin tim memaksa lawan mereka untuk beradaptasi dengan mereka, bukan sebaliknya. Sebagai Liverpool FC, kami harus memperhatikan apa yang dilakukan tim lain, tetapi mereka seharusnya lebih fokus pada apa yang kami lakukan. Jadi, mari buat sesuatu yang sempurna lalu mari kita lihat. Biarkan mereka berpikir, 'Oh, apa yang akan kami lakukan sekarang Liverpool datang?'" kata Szoboszlai.
Bersinar dalam kelompok kepemimpinan baru
Sejak bergabung dari RB Leipzig pada 2023, Szoboszlai dengan cepat menjadi figur sentral di klub, baik dari segi penampilannya maupun posisinya di dalam skuad. Musim panas ini menjadi tonggak penting bagi pemain 25 tahun itu karena ia resmi dipromosikan ke kelompok kepemimpinan menyusul kepergian bek kiri yang telah lama mengabdi, Andy Robertson. Gelandang yang juga memimpin tim nasionalnya itu yakin dirinya sangat cocok dengan tuntutan untuk menjadi wakil kapten Liverpool bersama Alisson Becker dan Joe Gomez.
Berbicara tentang gaya kepemimpinannya, Szoboszlai mengatakan bahwa ia lebih suka membiarkan tindakannya yang berbicara, meski ia tidak takut angkat bicara ketika situasi membutuhkannya. "Saya rasa begitu [saya siap]. Ini adalah periode terlama saya di sebuah klub sepakbola, sejujurnya, karena saya belum pernah selama ini berada di klub seperti ini. Ini musim keempat saya," katanya.
"Saya berusaha memberikan yang terbaik setiap hari, di setiap pertandingan, di setiap sesi latihan. Mungkin terkadang saya tidak terlalu banyak berbicara di ruang ganti, karena untuk itu kami punya tipe pemain lain, seperti Virgil, Joey, Ali, mereka bahkan lebih senior."
Szoboszlai mengungkap peran idealnya
Pembicaraan itu dengan cepat beralih ke peran favorit pemain Hungaria tersebut di lapangan, tempat ia berkembang di ruang mesin ketimbang di sisi lapangan atau di lini pertahanan. Meski ia senang bersikap fleksibel demi kebaikan tim, Szoboszlai mengakui ia memiliki preferensi spesifik soal posisi yang membuatnya bisa paling efektif.
"Saya rasa dia (Iraola) pernah menegaskan, satu kali, bahwa saya tidak akan dimainkan sebagai bek kanan, dan itu sangat berarti bagi saya. Tetapi, jika dia membutuhkan saya di sana, saya akan siap. Satu-satunya posisi yang benar-benar tidak saya sukai adalah nomor 7," jelas Szoboszlai. "Nomor 8 sampai 10, seperti gelandang box-to-box nomor 8. Mengambil bola dari bek, melepaskan umpan-umpan panjang, tetapi juga masuk ke kotak penalti, melepaskan tembakan dari jarak yang sedikit lebih jauh. Itulah yang benar-benar saya sukai,"
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