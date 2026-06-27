AFP
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"Inilah yang bisa dilakukan para pemain senior!" - Rudi Garcia menanggapi dengan keras kritik yang "tidak pantas" terhadap Kevin De Bruyne, Leandro Trossard, dan Romelu Lukaku saat Belgia yang tampil gemilang berhasil lolos dari fase grup Piala Dunia
Para bintang berpengalaman Belgia menanggapi para pengkritik mereka
Belgia memastikan posisi teratas di grup Piala Dunia mereka berkat kemenangan 5-1 atas Selandia Baru, yang membuat Garcia memuji inti tim yang berpengalaman. Saat berbicara setelah pertandingan, Garcia mengkritik mereka yang meragukan para pemain senior skuad tersebut sebelum turnamen dimulai.
De Bruyne dan Lukaku memainkan peran utama dalam kemenangan tersebut, bekerja sama untuk menggerakkan serangan Belgia. Garcia berpendapat bahwa penampilan mereka menunjukkan bahwa pengalaman tetap menjadi salah satu kekuatan terbesar tim, bukan kelemahan. Trossard juga mendapat pengakuan atas kontribusinya. Meskipun De Bruyne dan Lukaku menjadi pusat perhatian, Garcia menyoroti disiplin taktis dan pengaruh penyerang Arsenal tersebut sepanjang babak penyisihan grup.
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Garcia mengecam kritik terhadap para veteran Belgia
Setelah pertandingan, Garcia menepis kritik yang ditujukan kepada para pemain senior Belgia, dengan mengatakan bahwa penampilan mereka telah menjawab keraguan mengenai usia dan peran penting mereka bagi tim nasional.
"Saya benar-benar tidak tahan ketika keempat pemimpin saya disebut 'veteran'. Itu tidak pantas. Itu mengerikan. Jika sebuah negara cukup beruntung memiliki pemain sekelas ini, maka dukunglah mereka," jelasnya, seperti dikutip HLN. "Dan dengan itu, mereka telah memberikan jawabannya. Leandro mencetak dua gol, satu gol dan satu assist dari Kevin De Bruyne, serta Romelu yang mencetak satu gol. Lihat, inilah yang bisa dilakukan para pemain senior Belgia. Saya hanya ingin menekankan hal itu.
“Saya mendengar tentang hal itu (kritik tersebut). Bahkan di Prancis pun hal itu dibicarakan. Itu tidak memberi saya motivasi tambahan. Saya percaya pada semua pemain saya. Lihat, mereka hanya bisa membuktikan diri di satu tempat, yaitu di lapangan. Dan itulah yang telah mereka lakukan.
"Ambil contoh Leandro. Dia tidak terlalu dihargai oleh dunia luar atas apa yang dilakukannya untuk tim nasional, tetapi dia telah membuktikan dirinya di lapangan sekali lagi. Selain itu, saya tidak punya apa-apa lagi untuk ditambahkan mengenai hal ini."
Belgia tetap terpuruk meski mencatatkan penampilan yang kuat di akhir musim
Garcia menegaskan bahwa kemenangan mengesankan Belgia harus dilihat secara proporsional, meskipun tim tersebut telah memastikan posisi pertama di grup. Ia mengakui pentingnya menang dengan selisih empat gol, namun menekankan bahwa tim tersebut baru saja mencapai tujuan pertamanya.
"Kami belum memenangkan apa pun. Kami baru saja lolos dari babak penyisihan grup," kata Garcia. "Tapi menang dengan selisih empat gol itu bagus. Itu diperlukan agar kami memiliki peluang untuk finis di posisi pertama di grup."
Ia juga menyarankan bahwa finis di posisi pertama belum tentu menjadi keuntungan, sambil menambahkan: "Meskipun, sejujurnya, saya tidak tahu apakah memenangkan grup benar-benar hal yang baik. Kita belum bisa mengatakan bahwa Piala Dunia benar-benar telah dimulai, karena kita baru menjalani tiga pertandingan, tetapi performa kami semakin membaik di turnamen ini."
- AFP
Belgia bersiap menghadapi babak gugur
Belgia kini melaju ke babak gugur dengan catatan satu kemenangan dan dua hasil imbang di Grup C. Mereka kini tengah mempersiapkan diri untuk babak 32 besar yang akan digelar di Seattle Stadium pada 1 Juli, sambil menunggu lawan mereka dalam sisa pertandingan fase grup.