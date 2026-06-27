"Inilah yang bisa dilakukan para pemain senior!" - Rudi Garcia menanggapi dengan keras kritik yang "tidak pantas" terhadap Kevin De Bruyne, Leandro Trossard, dan Romelu Lukaku saat Belgia yang tampil gemilang berhasil lolos dari fase grup Piala Dunia

Setelah pertandingan, Garcia menepis kritik yang ditujukan kepada para pemain senior Belgia, dengan mengatakan bahwa penampilan mereka telah menjawab keraguan mengenai usia dan peran penting mereka bagi tim nasional.

"Saya benar-benar tidak tahan ketika keempat pemimpin saya disebut 'veteran'. Itu tidak pantas. Itu mengerikan. Jika sebuah negara cukup beruntung memiliki pemain sekelas ini, maka dukunglah mereka," jelasnya, seperti dikutip HLN. "Dan dengan itu, mereka telah memberikan jawabannya. Leandro mencetak dua gol, satu gol dan satu assist dari Kevin De Bruyne, serta Romelu yang mencetak satu gol. Lihat, inilah yang bisa dilakukan para pemain senior Belgia. Saya hanya ingin menekankan hal itu.

“Saya mendengar tentang hal itu (kritik tersebut). Bahkan di Prancis pun hal itu dibicarakan. Itu tidak memberi saya motivasi tambahan. Saya percaya pada semua pemain saya. Lihat, mereka hanya bisa membuktikan diri di satu tempat, yaitu di lapangan. Dan itulah yang telah mereka lakukan.

"Ambil contoh Leandro. Dia tidak terlalu dihargai oleh dunia luar atas apa yang dilakukannya untuk tim nasional, tetapi dia telah membuktikan dirinya di lapangan sekali lagi. Selain itu, saya tidak punya apa-apa lagi untuk ditambahkan mengenai hal ini."