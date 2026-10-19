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“Inilah sepak bola!” Pelatih Arsenal Mikel Arteta membela keputusan tegas menarik Eberechi Eze dan menjelaskan pergantian saat jeda dalam kemenangan atas Nottingham Forest
Penyesuaian taktik di City Ground
Setelah mencetak gol pertamanya musim ini dalam kemenangan Arsenal atas Lille di Liga Champions pada tengah pekan, Eze mendapat tempat di susunan pemain inti di City Ground. Namun, pemain timnas Inggris itu kesulitan memberi dampak pada babak pertama yang berjalan datar saat menghadapi lini belakang Forest yang solid.
Karena sang juara bertahan gagal mencatatkan satu pun tembakan tepat sasaran sebelum jeda, Arteta mengambil keputusan tegas. Eze digantikan oleh Madueke untuk babak kedua. Pergantian itu pada akhirnya membantu memecah kebuntuan dan menjaga Arsenal tetap bersaing dengan pemuncak klasemen Liga Primer, Manchester City.
Eze tampak frustrasi di bangku cadangan saat rekan-rekan setimnya menjalani babak kedua yang menegangkan.
- Getty Images Sport
Beradaptasi menghadapi pertahanan yang sulit ditembus
Arteta menunjuk blok pertahanan rendah Forest sebagai alasan utama menarik keluar Eze, seraya menegaskan bahwa timnya membutuhkan pendekatan yang sama sekali berbeda.
“Melihat cara mereka bertahan, dua unit di sisi luar, dua gelandang menciptakan peluang tanpa ancaman nyata di belakang pertahanan dan hanya memaksa Munoz bermain dengan cara yang berbeda,” jelas manajer Arsenal itu. “Mereka lebih nyaman. Itulah yang kami miliki, pemain-pemain berbeda dengan kualitas berbeda, dan kami menyesuaikan diri dengan tuntutan pertandingan.”
Ketika ditanya soal rasa frustrasi Eze yang terlihat di bangku cadangan, Arteta memberikan jawaban pragmatis sembari memuji kiprah terbaru sang penyerang di Eropa. “Tiga hari lalu dia mencetak satu gol, seharusnya dia mencetak tiga gol dan kami semua senang,” katanya. “Inilah sepakbola. Pada suatu hari Anda tampil gemilang, dan khususnya bagi pemain menyerang, menghadapi tim yang bertahan dengan 10 pemain di sekitar kotak penalti, dengan pemain nomor sembilan turun hampir ke tepinya dan kekompakan seperti itu, sangat sulit untuk menembusnya. Itulah mengapa Anda membutuhkan tenaga baru, pemain dengan karakteristik berbeda, dan mencoba hal-hal baru.”
Para pemain pengganti menjadi faktor penentu utama
Kedalaman skuad Arsenal pada akhirnya mengamankan poin, dan Arteta memuji kontribusi penting para pemain penggantinya. "Noni, Jurrien [Timber], Mikel [Merino] tampil luar biasa ketika masuk, dan Viktor [Gyokeres] benar-benar mengubah jalannya pertandingan. Semuanya berkontribusi, dan itulah yang kami butuhkan," ujar Arteta. "Noni tentu paling menonjol karena dia mencetak gol, dan itulah yang menjadi pembeda."
Sang manajer juga menyoroti ketangguhan mental yang dibutuhkan untuk mengatasi lawan yang sulit ditaklukkan setelah 45 menit pertama tanpa ancaman berarti. "Terkadang Anda bisa frustrasi menghadapi tim yang sulit ditembus. Pada babak pertama, kami tidak melepaskan tembakan tepat sasaran, dan itu sesuatu yang kami bahas," akunya. "Kami punya dua peluang besar lagi pada babak kedua, tetapi satu-satunya tembakan tepat sasaran kami sedikit berbelok akibat defleksi dan masuk ke gawang."
Arteta pun mengingatkan skuadnya bahwa persaingan memperebutkan gelar membutuhkan kontribusi bersama. "Sebagian dari mereka bermain tiga hari lalu dan sebagian akan menjadi starter pada pertandingan berikutnya. Mereka tahu semua orang harus siap memberikan yang terbaik," tambahnya. "Jika Anda dibutuhkan setelah 60 menit, 45 menit, atau terkadang dua menit, sekarang kami punya skuad yang bisa memberikan kontribusi pada momen-momen itu dan kami harus memanfaatkannya. Reaksi yang hebat [setelah mencetak gol], dengan kemauan untuk bertahan dalam situasi yang benar-benar terbuka, sulit, dan menegangkan."
- Getty Images Sport
Menjaga momentum dalam perburuan gelar juara
Kemenangan tipis 1-0 itu memastikan Arsenal tetap berada dalam jarak yang memungkinkan mereka mengejar Manchester City di puncak klasemen. Kesediaan Arteta melakukan perubahan tegas dan menentukan dalam laga-laga ketat menunjukkan tingginya standar yang dibutuhkan untuk berhasil mempertahankan gelar juara.
Di tengah jadwal padat yang terus menguji batas fisik skuadnya, rotasi proaktif yang diterapkan Arteta akan sangat penting. Eze kini harus segera mengatasi kekecewaannya dan berjuang merebut kembali tempat di susunan pemain inti, sementara Arsenal selanjutnya akan menghadapi juara Bundesliga Bayern Munich dalam duel besar Liga Champions pada Rabu.
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