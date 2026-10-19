Arteta menunjuk blok pertahanan rendah Forest sebagai alasan utama menarik keluar Eze, seraya menegaskan bahwa timnya membutuhkan pendekatan yang sama sekali berbeda.

“Melihat cara mereka bertahan, dua unit di sisi luar, dua gelandang menciptakan peluang tanpa ancaman nyata di belakang pertahanan dan hanya memaksa Munoz bermain dengan cara yang berbeda,” jelas manajer Arsenal itu. “Mereka lebih nyaman. Itulah yang kami miliki, pemain-pemain berbeda dengan kualitas berbeda, dan kami menyesuaikan diri dengan tuntutan pertandingan.”

Ketika ditanya soal rasa frustrasi Eze yang terlihat di bangku cadangan, Arteta memberikan jawaban pragmatis sembari memuji kiprah terbaru sang penyerang di Eropa. “Tiga hari lalu dia mencetak satu gol, seharusnya dia mencetak tiga gol dan kami semua senang,” katanya. “Inilah sepakbola. Pada suatu hari Anda tampil gemilang, dan khususnya bagi pemain menyerang, menghadapi tim yang bertahan dengan 10 pemain di sekitar kotak penalti, dengan pemain nomor sembilan turun hampir ke tepinya dan kekompakan seperti itu, sangat sulit untuk menembusnya. Itulah mengapa Anda membutuhkan tenaga baru, pemain dengan karakteristik berbeda, dan mencoba hal-hal baru.”



