Inilah saatnya! Mengapa pertemuan bersejarah dengan Lionel Messi tak perlu membuat Inggris gentar, sementara Robbie Fowler tak gentar untuk kembali bersatu dengan Cristiano Ronaldo

Pola pikir tersebut juga berlaku bagi penyerang legendaris Ronaldo, yang masih tampil prima di usia 41 tahun. Ikon Manchester United dan Real Madrid ini pernah menjadi momok bagi Inggris—membantu menyingkirkan mereka melalui adu penalti di Euro 2004 dan Piala Dunia 2006.

Apakah The Three Lions bisa menghindari pertemuan kembali di turnamen besar lainnya? Fowler menambahkan saat ditanya soal itu: “Portugal mungkin telah menjadi musuh bebuyutan bagi Inggris, dengan kehadirannya di turnamen dan berbagai pertandingan selama bertahun-tahun.

“Apa pun yang terjadi di Piala Dunia, apakah itu Argentina atau Portugal, saya pikir Anda tetap harus menghadapi tim-tim tersebut. Kamu harus menghadapi tim-tim terbaik, tentu saja harus kompetitif. Saya salah satunya—misalnya, di Piala FA di Inggris, orang-orang selalu bilang kamu tidak ingin bertemu tim besar di babak awal. Saya dulu menikmati itu, jujur saja, karena suatu saat kamu harus mengalahkan mereka, suatu saat kamu harus menghadapi mereka.

“Ini akan menjadi pertandingan yang sulit, kamu tahu itu, tapi jika kamu memiliki ambisi sejati untuk menjadi yang terbaik, menurutku tidak masalah kapan kamu menghadapi mereka, tapi kamu harus keluar dan mengalahkan yang terbaik bagaimanapun juga. Dan jika itu Portugal, ya sudah. Jika itu Brasil, Spanyol, bahkan Uruguay dan Argentina, maka kamu harus percaya diri dan menurutku itulah yang akan dilakukan skuad Inggris.”