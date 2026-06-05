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Inilah saatnya! Mengapa pertemuan bersejarah dengan Lionel Messi tak perlu membuat Inggris gentar, sementara Robbie Fowler tak gentar untuk kembali bersatu dengan Cristiano Ronaldo
Kapan terakhir kali Inggris bertanding melawan Argentina?
Legenda Barcelona, Messi, telah menjadi bagian dari timnas Argentina sejak 2005, dengan mencatatkan 198 penampilan dan mencetak 116 gol. Namun, pertemuan antara tim-tim unggulan Amerika Selatan dan raksasa Eropa selama ini sangat jarang terjadi.
Inggris belum pernah menghadapi rival historis mereka — tim yang menyingkirkan mereka dari Piala Dunia 1986 berkat Diego Maradona dan kembali pada 2002 setelah kartu merah terkenal David Beckham — sejak November 2005, beberapa bulan setelah Messi melakukan debutnya untuk Albiceleste.
Dia tidak tampil dalam pertandingan tersebut dan sejak itu menghindari The Three Lions. Legenda sepanjang masa ini kini mendekati akhir karier internasionalnya yang memecahkan rekor, dengan kemungkinan pensiun di level tersebut akan terjadi musim panas ini.
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Akankah Inggris ingin berhadapan dengan Messi atau justru menghindarinya sama sekali?
Artinya, Inggris memiliki satu kesempatan terakhir untuk menguji kemampuan mereka melawan pria yang pernah mengangkat trofi Piala Dunia di Qatar. Apakah mereka ingin menandai hal itu sebagai pencapaian atau justru menghindari sang nomor 10 yang legendaris itu sama sekali?
Ketika pertanyaan itu diajukan kepada Fowler, mantan striker Three Lions itu - dalam wawancara eksklusif dengan GOAL atas izin BetMGM - mengatakan: “Sejujurnya, saya ingin melihatnya sekarang, karena menurut saya Messi bukanlah pemain yang pernah kita lihat di masa lalu.
“Saya harap itu tidak terdengar salah karena menurut saya, ketika membicarakan pemain-pemain terbaik yang pernah ada dalam sejarah sepak bola, Messi termasuk dalam perbincangan itu. Saya pikir sekarang mungkin saat yang lebih tepat untuk menghadapi dia.
“Dalam konteks timnas Inggris dan menghadapi tim-tim hebat serta pemain-pemain hebat, tentu kita ingin melakukannya, tetapi pada akhirnya yang terpenting adalah Inggris dan meraih hasil yang tepat. Saya rasa mereka tidak akan peduli siapa lawan yang dihadapi selama tim ini bisa melaju jauh di kompetisi tersebut.”
Mengapa reuni dengan Ronaldo dan Portugal patut disambut dengan antusias?
Pola pikir tersebut juga berlaku bagi penyerang legendaris Ronaldo, yang masih tampil prima di usia 41 tahun. Ikon Manchester United dan Real Madrid ini pernah menjadi momok bagi Inggris—membantu menyingkirkan mereka melalui adu penalti di Euro 2004 dan Piala Dunia 2006.
Apakah The Three Lions bisa menghindari pertemuan kembali di turnamen besar lainnya? Fowler menambahkan saat ditanya soal itu: “Portugal mungkin telah menjadi musuh bebuyutan bagi Inggris, dengan kehadirannya di turnamen dan berbagai pertandingan selama bertahun-tahun.
“Apa pun yang terjadi di Piala Dunia, apakah itu Argentina atau Portugal, saya pikir Anda tetap harus menghadapi tim-tim tersebut. Kamu harus menghadapi tim-tim terbaik, tentu saja harus kompetitif. Saya salah satunya—misalnya, di Piala FA di Inggris, orang-orang selalu bilang kamu tidak ingin bertemu tim besar di babak awal. Saya dulu menikmati itu, jujur saja, karena suatu saat kamu harus mengalahkan mereka, suatu saat kamu harus menghadapi mereka.
“Ini akan menjadi pertandingan yang sulit, kamu tahu itu, tapi jika kamu memiliki ambisi sejati untuk menjadi yang terbaik, menurutku tidak masalah kapan kamu menghadapi mereka, tapi kamu harus keluar dan mengalahkan yang terbaik bagaimanapun juga. Dan jika itu Portugal, ya sudah. Jika itu Brasil, Spanyol, bahkan Uruguay dan Argentina, maka kamu harus percaya diri dan menurutku itulah yang akan dilakukan skuad Inggris.”
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Jadwal pertandingan Inggris: Jadwal pertandingan persahabatan & lawan di babak penyisihan grup Piala Dunia
Sebelum memikirkan untuk berhadapan dengan Messi dan Ronaldo, Inggris harus terlebih dahulu melewati fase grup yang berisi Kroasia, Ghana, dan Panama. Mereka akan menjalani laga persahabatan pemanasan melawan Selandia Baru dan Kosta Rika sebelum kompetisi sesungguhnya dimulai.
Jika generasi 2026 ingin meniru para ikon tahun 1966 dan mengakhiri penantian panjang The Three Lions akan kesuksesan nyata, maka ada kemungkinan mereka harus menghadapi Argentina atau Portugal di tahap tertentu. Fowler yakin bahwa pasukan Tuchel siap menghadapi ujian-ujian tersebut secara langsung.