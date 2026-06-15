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Ousmane Dembele France GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

Diterjemahkan oleh

Inilah pemenang Ballon d'Or: Ousmane Dembélé berada dalam posisi yang tepat untuk memperkuat peluangnya meraih Ballon d'Or kedua jika ia mampu mengantarkan Prancis meraih gelar juara Piala Dunia

Analysis
France
O. Dembele
World Cup
Paris Saint-Germain
FEATURES
France vs Senegal

Empat tahun lalu di Qatar, Lionel Messi mengakhiri perdebatan tentang siapa yang terbaik sepanjang masa (GOAT) dengan membawa Argentina meraih kemenangan atas Prancis di final Piala Dunia. Namun, ada seorang pemain dari tim lawan yang tampaknya memiliki bakat cukup untuk suatu hari nanti membuka kembali perdebatan tersebut. Lagipula, Kylian Mbappe sebenarnya berhasil mengungguli Messi dalam perebutan Sepatu Emas turnamen tersebut dengan mencetak lebih banyak gol daripada pemain nomor 10 Argentina itu dalam pertandingan epik di Lusail, berkat hat-trick pertamanya di final Piala Dunia sejak Sir Geoff Hurst pada tahun 1966.

Dengan gol penyama kedudukan di babak perpanjangan waktu itu, Mbappé juga menambah jumlah golnya di ajang final menjadi empat — sehingga ia unggul satu gol tidak hanya atas Hurst, tetapi juga Vava, Pelé, dan Zinedine Zidane. Saat itu, Mbappé baru berusia 23 tahun. Rasanya seperti awal dari era baru. Mungkin Mbappe tidak akan menjadi GOAT, tetapi setidaknya ia tampak seperti pewaris yang jelas dari takhta Messi sebagai pemain nomor satu di dunia.

Namun, empat tahun kemudian, Mbappe masih belum memenangkan Ballon d'Or - atau gelar Liga Champions. Ousmane Dembele, bagaimanapun, bisa saja memiliki dua gelar masing-masing pada akhir musim panas ini, Ousmane Dembele yang sama yang tampil sangat buruk di final Piala Dunia 2022 sehingga L'Equipe bahkan tidak menganggapnya layak untuk diberi penilaian.

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    Sangat boros

    Kecepatan Dembele terbukti menjadi momok bagi lawan-lawannya di Qatar. Sama seperti Mbappe, ia dikaruniai kemampuan untuk mengecoh bek sayap dari posisi diam. Namun, di situlah kesamaan antara kedua rekan setim itu berakhir.

    Mbappe selalu menjadi ancaman gol dan tak diragukan lagi merupakan pemain yang tampil gemilang di pertandingan besar. Dembele sangat boros dalam mencetak gol dan tak pernah bisa diandalkan untuk tampil maksimal saat dibutuhkan.

    Memang, kenangan yang tak terlupakan dari masa-masanya di Barcelona adalah saat sang pemain sayap dengan nada seperti meminta maaf membantu Messi yang terkejut untuk berdiri kembali, setelah ia gagal memanfaatkan peluang emas untuk mengakhiri perlawanan Liverpool di semifinal Liga Champions 2019 yang telah disajikan oleh sang pemain Argentina yang kelelahan itu kepadanya.

    Namun, bahkan menurut standar Dembele yang sangat rendah saat itu, penampilannya di Lusail sungguh mengerikan.

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  • Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    'Kecelakaan mobil'

    Dembele ditempatkan di sisi lapangan yang sama dengan Angel Di Maria, seorang pemain yang sembilan tahun lebih tua darinya. Kelihatannya itu pertarungan yang tidak seimbang, dan memang terbukti demikian — hanya saja tidak seperti yang diharapkan semua orang.

    Di Maria mengamuk di sayap kanan Argentina, mendapatkan penalti yang dimanfaatkan Messi untuk membuka skor dengan mengolah Dembele "seperti anak kecil", seperti yang dikatakan Gary Neville di ITV, sebelum membuat skor menjadi 2-0 sembilan menit sebelum babak pertama berakhir.

    Akibatnya, Dembele bahkan tidak sempat bermain hingga jeda, dengan Didier Deschamps menariknya keluar setelah apa yang digambarkan Stuart Pearce sebagai "pertandingan terburuk" yang pernah ia lihat dari seorang pesepakbola profesional.

    "Dia menyebabkan penalti dan mungkin juga kehilangan setiap operan yang dia lakukan setelah itu," kata mantan bek kiri Inggris itu mengenai penampilan mengejutkan yang untungnya dihentikan oleh pelatihnya setelah hanya 41 menit. "Deschamps harus melakukan sesuatu. Kami menyaksikan kecelakaan mobil."

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    Bakat yang terbuang percuma

    Hal itu semakin mengukuhkan status Dembele sebagai pemain dengan bakat alami yang paling terbuang percuma di dunia sepak bola.

    Ia tampak seperti pemain yang berpotensi menjadi yang terbaik di dunia selama musim penampilannya yang menonjol bersama Borussia Dortmund pada 2016-17 dan merupakan bagian dari tim Prancis yang menjuarai Piala Dunia 2018 di Rusia, namun ia meninggalkan Barcelona pada 2023 dengan reputasi sebagai kegagalan terbesar dalam sejarah klub tersebut - yang sungguh berarti, mengingat daftar pembelian buruk yang dimiliki klub Catalan itu.

    Namun, sejak itu ia telah mencapai status legendaris di Paris Saint-Germain, terutama berkat Luis Enrique.

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    'Bela diri seolah-olah gila'

    Ada sebuah cuplikan terkenal dalam sebuah film dokumenter yang diproduksi oleh Movistar, di mana Luis Enrique berusaha meyakinkan Mbappé tentang pentingnya memimpin dengan memberi teladan.

    "Aku baca bahwa kamu menyukai Michael Jordan," kata pelatih asal Spanyol itu dalam sesi analisis video bersama penyerang Prancis tersebut. "Michael Jordan akan menggenggam rekan setimnya dengan erat dan bertahan seperti orang gila."

    Bisa dibilang bahwa Mbappe tidak pernah benar-benar memahami pesan tersebut. Namun, Dembele akhirnya memahaminya.

    Setelah dicoret secara brutal dari pertandingan Liga Champions melawan Arsenal pada 1 Oktober 2023 karena "gagal memenuhi harapan tim", Dembele tidak hanya menjadi "pemain yang berbeda", seperti yang dikatakan Luis Enrique sendiri, tetapi juga menjadi sosok yang berbeda.

  • DembeleGiuseppe Maffia / NurPhoto / NurPhoto via AFP

    'Nilai tambah'

    Perubahan dalam performa dan sikapnya mungkin paling jelas terlihat dari fakta bahwa Dembele menjadi starter dalam tiga pertandingan PSG melawan Arsenal berikutnya, dan turut berperan dalam kemenangan tim asal Paris itu di semua laga tersebut, termasuk final Liga Champions musim lalu di Budapest, di mana ia mencetak gol penyama kedudukan yang krusial dari titik penalti.

    Tentu saja, keputusan pelatih untuk memindahkan Dembele ke tengah lini serang tiga orangnya memainkan peran besar dalam membantu sang penyerang akhirnya mewujudkan potensi besar yang ia tunjukkan saat masih remaja. Namun, hal yang paling menonjol dari Dembele saat ini adalah kesediaannya untuk menekan dari depan.

    "Dia kini memiliki nilai tambah saat menguasai bola," kata Luis Enrique dengan antusias. "Itulah mengapa dia adalah pemenang Ballon d'Or." Dan itulah juga mengapa dia mungkin bahkan mempertahankan gelarnya dalam beberapa bulan ke depan.

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    Bukan lagi anak nakal

    Saat Dembele bersiap untuk turun ke lapangan dalam pertandingan Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak di Lusail, posisinya saat ini sungguh tak bisa lebih baik lagi untuk akhirnya meninggalkan jejak di panggung terbesar sepak bola.

    Seorang pemain yang belum pernah mencetak gol di turnamen ini bisa saja mencetak beberapa gol di lini depan Prancis yang tangguh, yang tidak hanya diperkuat Mbappe, tetapi juga mesin assist Michael Olise.

    Permainan Dembele tidak lagi hanya tentang kecepatan. Kini ada juga ketenangan, produktivitas, dan, mungkin yang paling penting dari semuanya, tekanan.

    Berbeda dengan sahabatnya Mbappe, mantan "anak nakal" Prancis ini akhirnya telah dewasa, yang berarti pengakuan individu yang lebih besar bisa saja menyusul bagi pria yang kini selalu mengutamakan timnya.

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