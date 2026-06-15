Inilah pemenang Ballon d'Or: Ousmane Dembélé berada dalam posisi yang tepat untuk memperkuat peluangnya meraih Ballon d'Or kedua jika ia mampu mengantarkan Prancis meraih gelar juara Piala Dunia

Dengan gol penyama kedudukan di babak perpanjangan waktu itu, Mbappé juga menambah jumlah golnya di ajang final menjadi empat — sehingga ia unggul satu gol tidak hanya atas Hurst, tetapi juga Vava, Pelé, dan Zinedine Zidane. Saat itu, Mbappé baru berusia 23 tahun. Rasanya seperti awal dari era baru. Mungkin Mbappe tidak akan menjadi GOAT, tetapi setidaknya ia tampak seperti pewaris yang jelas dari takhta Messi sebagai pemain nomor satu di dunia.

Namun, empat tahun kemudian, Mbappe masih belum memenangkan Ballon d'Or - atau gelar Liga Champions. Ousmane Dembele, bagaimanapun, bisa saja memiliki dua gelar masing-masing pada akhir musim panas ini, Ousmane Dembele yang sama yang tampil sangat buruk di final Piala Dunia 2022 sehingga L'Equipe bahkan tidak menganggapnya layak untuk diberi penilaian.