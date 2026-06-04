Memang, hal itu cukup menggambarkan bahwa ketika Haaland membantu negaranya memastikan tempat di Piala Dunia 2026, ia mengakui bahwa meski ia "senang", ia "lebih merasa lega" daripada apa pun. Tentu saja, ini sudah lama dinantikan.

Penampilan terakhir Norwegia di putaran final terjadi pada tahun 1998, sementara mereka bahkan belum pernah tampil di Kejuaraan Eropa sejak Juni 2000 - sebulan sebelum Haaland lahir. Dalam hal ini, sebuah negara yang tidak pernah terkenal dengan 'warisan sepak bolanya' tidak memiliki hak untuk mengharapkan seorang striker superstar mengakhiri dua dekade kekecewaan.

Namun, sejak ia meledak di kancah domestik bersama Molde saat masih remaja, Haaland telah berada di bawah tekanan yang lebih besar daripada siapa pun - termasuk sesama pemain berbakat Martin Odegaard - untuk membawa Norwegia ke Piala Dunia. Dan faktanya, ia selalu merasa tidak masalah dengan hal itu.