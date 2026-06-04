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Erling Haaland Norway World Cup portrait GFXGOAL
Mark Doyle

Diterjemahkan oleh

Inilah Haaland! Erling, si "Terminator" dari Norwegia, siap menebus waktu yang terlewat dalam debutnya di Piala Dunia

Analysis
Norway
E. Haaland
World Cup
FEATURES

Erling Haaland secara terbuka menerima julukannya sebagai sosok yang setara dengan The Terminator di dunia sepak bola. Beberapa tahun lalu, ia bahkan mengucapkan 'Selamat Haalandween' kepada semua pengikutnya di media sosial dengan membagikan foto dirinya yang digambarkan sebagai setengah manusia dan setengah mesin pencetak gol. Namun, memandang Haaland semata-mata sebagai pembunuh dingin di depan gawang tidak adil bagi sosok yang emosional dan penuh warna ini, yang tidak pernah menginginkan apa pun selain yang terbaik bagi negara asalnya, Norwegia.

Memang, hal itu cukup menggambarkan bahwa ketika Haaland membantu negaranya memastikan tempat di Piala Dunia 2026, ia mengakui bahwa meski ia "senang", ia "lebih merasa lega" daripada apa pun. Tentu saja, ini sudah lama dinantikan.

Penampilan terakhir Norwegia di putaran final terjadi pada tahun 1998, sementara mereka bahkan belum pernah tampil di Kejuaraan Eropa sejak Juni 2000 - sebulan sebelum Haaland lahir. Dalam hal ini, sebuah negara yang tidak pernah terkenal dengan 'warisan sepak bolanya' tidak memiliki hak untuk mengharapkan seorang striker superstar mengakhiri dua dekade kekecewaan.

Namun, sejak ia meledak di kancah domestik bersama Molde saat masih remaja, Haaland telah berada di bawah tekanan yang lebih besar daripada siapa pun - termasuk sesama pemain berbakat Martin Odegaard - untuk membawa Norwegia ke Piala Dunia. Dan faktanya, ia selalu merasa tidak masalah dengan hal itu.

  • Erling Haaland NorwayGetty

    Bukan orang Norwegia biasa

    Haaland memang tinggi, berambut pirang, dan bermata biru, tapi dia bukanlah orang Norwegia pada umumnya—setidaknya dari segi kepribadian. Dia sama sekali tidak se-rendah hati seperti kebanyakan rekan senegaranya.

    Haaland mungkin adalah pekerja keras yang mengagumkan yang mengedepankan pentingnya 'tetap rendah hati', tetapi dia sangat menyadari betapa hebatnya dirinya - dan memang sudah begitu sejak dulu.

    Salah satu tujuan utamanya saat tumbuh dewasa adalah menjadi lebih baik daripada ayahnya yang juga pemain sepak bola, Alfie, yang juga pernah bermain untuk Manchester City di masa mudanya, dan dia telah lama mencapai tujuan tersebut. Namun, Haaland tidak pernah menyembunyikan fakta bahwa tujuan utamanya selalu membantu Norwegia lolos ke Piala Dunia.

    "Hal itu memberikan banyak tekanan pada saya," akunya kepada GQ Magazine tahun lalu, "tetapi saya menyukai tekanan itu. Dan saya akan memberikan banyak tekanan pada Erling Haaland jika saya bukan Erling Haaland sendiri!"

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  • Erling Haaland - Manchester City 2026Getty

    Keanehan alam

    Haaland memang benar. Dia adalah penyerang tengah yang luar biasa dengan tingkat konversi gol yang sensasional, yang tentu saja akan selalu menaikkan ekspektasi.

    Meskipun sebelumnya mungkin saja untuk meremehkan prestasi mencetak golnya yang luar biasa di Austria dan Jerman, cara dia memecahkan satu rekor demi rekor sejak tiba di Inggris pada 2022 telah menghilangkan keraguan apa pun mengenai statusnya sebagai talenta generasi dan sosok yang luar biasa secara fisik. Haaland pada dasarnya adalah Gerd Muller dalam tubuh Zlatan Ibrahimovic, yang membuatnya sama sulitnya untuk dihentikan seperti The Terminator.

    Dia baru saja meraih Sepatu Emas Liga Premier ketiganya - hanya Mohamed Salah dan Thierry Henry yang memiliki lebih banyak - sementara dia sudah menempati peringkat kesembilan dalam daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa Liga Champions, dengan 57 gol dalam hanya 58 penampilan, yang berarti sebenarnya ada peluang baginya untuk menggeser Cristiano Ronaldo di puncak klasemen.

    Yang cukup luar biasa, dia juga berpotensi memecahkan rekor penyerang asal Portugal itu di level internasional.

  • Erling Haaland Norway 2025Getty

    Rasio gol yang luar biasa

    Saat Haaland bersiap untuk tampil di Piala Dunia pertamanya, ia telah mencetak 55 gol untuk Norwegia — dan itu hanya dalam 49 pertandingan, yang sejujurnya sungguh luar biasa. Namun, yang lebih mengejutkan lagi adalah 28 dari gol-gol tersebut dicetaknya dalam 20 pertandingan terakhirnya.

    Jadi, tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa Norwegia tidak akan pernah bisa lolos ke Amerika Utara tanpa pemain nomor 9 andalan mereka ini. Haaland mencetak gol di setiap pertandingan kualifikasi 2026 negaranya, dan setidaknya dua gol di setengah dari pertandingan tersebut, sehingga mengakhiri kualifikasi dengan 16 gol hanya dalam delapan pertandingan. Tidak ada pemain lain yang mencetak lebih banyak gol di Eropa. Atau bahkan di konfederasi mana pun. Bahkan pemain-pemain yang bermain di kompetisi dengan babak dan pertandingan lebih banyak pun tidak mampu melakukannya.

    Dalam konteks tersebut, tidaklah mengherankan jika mengetahui bahwa rencana permainan Norwegia berpusat pada upaya untuk mengoper bola kepada Haaland sebanyak mungkin.

    "Para pemain lain tahu bahwa Erling adalah penentu kemenangan terbesar kami dan bahwa kami harus memastikan untuk menempatkannya di area yang tepat agar ia bisa mencetak gol dan menjadi ancaman," kata pelatih Stale Solbakken baru-baru ini.


  • Erling Haaland Man City 2:1Getty Images

    Meningkatkan permainannya

    Namun, bukan berarti Haaland hanya berdiam diri menunggu bola sampai ke kakinya. Kontribusinya dalam bertahan meningkat di bawah asuhan Pep Guardiola di City, sementara permainannya secara keseluruhan mengalami kemajuan pesat musim lalu — sebagaimana ditunjukkan oleh fakta mengesankan bahwa hanya tiga pemain Liga Premier yang berhasil mengungguli catatan delapan assist miliknya.

    "Saya pikir dia sangat haus akan gol, tetapi saya juga menganggapnya sebagai pemain yang sangat cerdas dan permainannya saat membelakangi gawang telah meningkat pesat," kata rekan setimnya, Romelu Lukaku, kepada Stats Perform. "Jadi, dia layak mendapat pujian karena banyak orang membicarakan hal itu [sisi permainannya].

    "Dia adalah pemain yang lebih baik daripada beberapa tahun lalu, saat dia sudah hebat, dan dia akan terus berkembang. Saya juga berpikir bahwa Piala Dunia kini adalah panggung terbesar baginya untuk menunjukkan semua kualitasnya."

  • Erling Haaland Martin Odegaard Norway 2025 celebrationGetty

    Lebih banyak X-factor

    Hanya lolos ke putaran final saja sudah merupakan pencapaian luar biasa bagi Norwegia. Haaland bahkan belum pernah menyaksikan negaranya bertanding di Piala Dunia, dan saat masih kecil, ia biasa mendukung tim-tim lain di putaran final, termasuk Inggris.

    Undiannya pun tidak menguntungkan, dengan Norwegia ditempatkan di grup yang bisa dibilang sebagai 'grup maut' dalam turnamen yang diikuti 48 tim ini, bersama Prancis, Senegal, dan Irak.

    Namun, tim asuhan Solbakken tak heran disebut sebagai 'kuda hitam' berkat cara mereka mengelilingi bintang mereka dengan skuad pendukung yang kuat, dipimpin oleh Odegaard, serta mencakup Alexander Sorloth, Jorgen Strand Larsen, Antonio Nusa, Sandar Berge, dan Oscar Bobb.

    Kondisi kesehatan Haaland tetap menjadi hal terpenting - upaya Norwegia untuk lolos ke Qatar 2022 runtuh begitu striker tersebut absen karena cedera - namun Solbakken benar ketika ia mengatakan mereka kini memiliki lebih banyak "pemain dengan faktor X".

    "Kami merasa selalu bisa mencetak gol," kata pria berusia 58 tahun itu. "Sebagai tim, kami juga menjadi jauh lebih solid dalam pertahanan. Kami memiliki komposisi yang lebih baik. Suasana [di skuad] selalu baik, tetapi ada semangat ekstra sekarang karena kami telah tampil sangat baik."

  • Erling Haaland Norway 2025Getty

    Ahli tekanan

    Haaland jelas menjadi kunci performa mengesankan Norwegia selama dua tahun terakhir — dan bukan hanya karena gol-golnya. Ketika Odegaard absen dalam tiga pertandingan terakhir kualifikasi, Haaland ditunjuk sebagai kapten sementara dan ia menikmati peran tersebut, membawa negaranya meraih tiga kemenangan telak, yang berpuncak pada kemenangan bersejarah 4-1 atas Italia di San Siro.

    Solbakken sama sekali tidak terkejut bahwa ban kapten mampu memunculkan potensi lebih dari Haaland: "Erling sangat rendah hati dan dia memikirkan tim sebelum memikirkan dirinya sendiri. Anda bisa melihatnya saat pemain lain mencetak gol; dia sama bahagianya seperti saat dia mencetak gol sendiri. Dia sadar bahwa dia adalah seorang pemimpin dan dia merawat rekan-rekannya dengan sangat baik."

    Namun, dia tidak hanya memikirkan rekan-rekan setimnya. Haaland juga sangat peduli untuk menginspirasi generasi penerus pesepakbola Norwegia yang sedang menonton di rumah melalui televisi.

    "Saya ingin mengembangkan seluruh federasi," katanya kepada GQ, "dan segala hal di sekitarnya agar Norwegia menjadi negara sepak bola besar."

    Itu adalah tujuan yang ambisius untuk negara dengan populasi hanya lebih dari 5,5 juta orang, dan akan membawa tekanan yang lebih besar, tetapi sekali lagi, Haaland benar-benar tidak masalah dengan itu.

    "Saya sudah merasakan tekanan sejak bergabung dengan tim nasional pada 2019," kata striker itu sebelum mencetak dua gol di San Siro. "Dan, jujur saja, saya merasakannya lebih kuat saat itu daripada sekarang, karena saya belum begitu pandai mengelola tekanan.

    "Sekarang, saya lebih baik. Sekarang, saya rasa saya sudah ahli." Dan kini, yang jauh lebih penting daripada apa pun, ia telah memberi dirinya panggung yang sempurna untuk membuktikannya.

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