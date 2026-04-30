Atletico Madrid - Arsenal
Inilah alasan mengapa Arsenal kehilangan kendali: para pemain Atlético ini membuat Mikel Arteta pusing kepala

Atletico Madrid vs Arsenal
Atletico Madrid
Arsenal
Champions League

Pertandingan pada Rabu malam itu sama sekali tidak layak masuk buku sejarah, namun Atlético Madrid dan Arsenal tetap menyuguhkan pertarungan sepak bola yang menarik di semifinal Liga Champions di Riyadh Air Metropolitano: 1-1. Dari segi taktik, terjadi beberapa momen menarik, terutama di babak kedua.

Voetbalzone menonton pertandingan tersebut dan menganalisis mengapa Arsenal justru mengalami kesulitan di babak kedua dan harus menyaksikan bagaimana Atlético tampak paling berhak meraih kemenangan. Dalam hal ini, dua pemain dari tim Madrid memainkan peran krusial.

  • Rencana pertempuran

    Strategi kedua tim sudah terlihat jelas sejak awal pertandingan. Dari segi pertahanan, kedua tim berusaha bermain rapat dan kompak, serta jarang melakukan tekanan di area lawan. Oleh karena itu, kedua tim pun tidak banyak mengambil risiko pada fase awal pertandingan.

    Arsenal, seperti biasa, mencoba bertahan dalam formasi 4-4-2 yang kompak, sementara Diego Simeone berusaha menambah keamanan dengan menempatkan bek kanan Marcos Llorente sebagai bek tengah tambahan. Giuliano Simeone menjadi bek sayap dalam formasi pertahanan lima orang. Hasil akhirnya? Formasi 5-3-2 yang sangat kompak, atau dalam beberapa kasus bahkan 5-4-1.

    Atlético Madrid - Arsenal Analyse 1Ziggo Sport


    Atlético Madrid - Arsenal Analyse 2Ziggo Sport
  • Dalam contoh di atas, Anda juga langsung dapat melihat masalah yang dihadapi Arsenal saat menghadapi gaya permainan Atlético yang sangat kompak ini.

    Arsenal sering kali—ini merupakan salah satu pola tetap musim ini—berusaha menciptakan ancaman dengan menempatkan pemain di area halfspace dan menciptakan kelebihan jumlah pemain di sana. Dalam situasi ini, pemain yang dimaksud adalah Noni Madueke dan Gabriel Martinelli, tetapi lebih sering lagi adalah Piero Hincapié dan Ben White. Namun, dengan pertahanan lima orang, pasangan-pasangan pemain lebih mudah terbentuk, sehingga tim asuhan Simeone hampir tidak pernah terkejut. Selain itu, Arsenal sering kali kurang dinamis, kurang dalam pergantian posisi yang cepat, dan kurang kreativitas yang diperlukan. Terutama Viktor Gyökeres yang terlihat terisolasi. Penyerang tersebut hanya menyentuh bola tiga kali di area penalti lawan.

    Sebaliknya, tim tuan rumah menjalankan tugasnya dengan baik secara defensif dan mengandalkan serangan balik. Mereka ingin memanfaatkan kecepatan Ademola Lookman dan Giuliano Simeone untuk memanfaatkan ruang yang ditinggalkan White dan Hincapié saat mereka berada di posisi tinggi di lapangan.

  • Hal itu juga tampak menjadi strategi tim tuan rumah dalam membangun serangan di babak pertama: mencoba memancing pertahanan Arsenal dan menciptakan ancaman melalui kecepatan para pemain sayap. Dalam hal ini, Julian Álvarez dan Antoine Griezmann memainkan peran yang sangat penting. Kedua penyerang tersebut bermain dengan peran yang bebas dan terus-menerus berusaha memancing Gabriel dan William Saliba keluar dari posisinya, guna menciptakan ruang untuk umpan-umpan mendalam. Di babak pertama, mereka belum selalu berhasil memanfaatkannya, namun hal itu berubah di babak kedua. Lebih lanjut mengenai hal tersebut nanti.

    Atlético Madrid - Arsenal Analyse 3Ziggo Sport

  • Di lini depan, kedua penyerang tersebut juga memainkan peran penting. Mereka sering turun ke belakang dengan harapan salah satu bek tengah akan memberikan ruang bagi pemain yang masuk ke area dalam. Jika ruang tersebut tidak terbuka, seperti pada contoh di bawah ini, baik Griezmann maupun Álvarez cukup nyaman menguasai bola untuk mengatur alur permainan.

    Atlético - Arsenal Analyse 4Ziggo Sport

    Skenario ini juga menyoroti kelemahan lain dari tim asuhan Mikel Arteta: absennya Jurriën Timber, koordinasi yang buruk di sisi kanan, dan kelengahan defensif Madueke. Bek kiri Matteo Ruggeri beberapa kali berhasil menerobos berbahaya dari belakang sayap kanan Inggris. White, pengganti Timber, juga terbukti menjadi salah satu titik lemah di sisi Arsenal. Ia beberapa kali terkejut secara defensif dan mudah dikalahkan, misalnya saat peluang emas Lookman di babak kedua.

    Atlético - Arsenal analyse 5Ziggo Sport

    Namun, di babak pertama, Atlético tidak mampu memanfaatkan secara optimal momen-momen ketika Arsenal tidak bermain kompak dan terpaksa maju karena peran bebas kedua penyerang mereka. Di babak kedua, tim asuhan Simeone justru lebih mampu mengenali ruang-ruang tersebut dan semakin sering berani menekan tinggi di lapangan, sesuatu yang juga menjadi masalah bagi Arsenal.

  • Apa yang berubah pada babak kedua?

    Karena gol 0-1 yang dicetak Viktor Gyökeres menjelang akhir babak pertama, Atlético harus mengambil risiko lebih besar setelah jeda. Dan itulah yang dilakukan tim asal ibu kota Spanyol tersebut. Setelah jeda, para pemain Madrid keluar dari ruang ganti dengan penuh semangat dan mulai semakin sering menekan lawan di area pertahanan lawan. Tentu saja, pada fase-fase tertentu mereka bertahan dalam blok yang kompak di area pertahanan sendiri, tetapi tim tuan rumah menyadari bahwa mereka tidak bisa hanya menunggu sepanjang babak kedua.

    Seorang gelandang Atlético, dalam hal ini Johnny Cardoso, mulai mengawal Declan Rice dan David Hancko mengawal Martin Odegaard. Rice memang hampir sepanjang pertandingan turun ke belakang sebagai bek tengah ketiga, sehingga di lini belakang tercipta formasi +1 dan para bek sayap bisa naik lebih ke depan. Di babak pertama, Atlético hampir tidak pernah maju, tetapi itu berubah setelah jeda, sehingga Arsenal sedikit kesulitan membangun serangan di fase awal.

    Atlético - Arsenal Analyse 6Ziggo Sport

  • Selain itu, Atlético semakin sering memenangkan duel, memaksa Arsenal melakukan kesalahan dalam membangun serangan, dan sering kali berhasil memancing tim asal London Utara itu keluar dari posisinya, sesuatu yang hampir tidak terjadi di babak pertama. Hal ini terutama disebabkan oleh fakta bahwa formasi khas tim tamu (4-4-2) tidak selalu terlihat lagi, terutama setelah masuknya Eberechi Eze. Meskipun gelandang serang tersebut membawa lebih banyak kekuatan dan dinamika dalam serangan, Arsenal tampaknya merindukan Odegaard dalam organisasi pertahanan. Seolah-olah tim asal London Utara ini semakin sering bimbang: apakah kita akan menekan atau mempertahankan blok yang kompak dan rendah? Akibatnya, bola semakin sering ditemukan di antara lini—termasuk oleh Alvarez dan Griezmann—dan Atlético beberapa kali mampu melakukan serangan balik yang berbahaya. Di babak pertama, para penyerang yang bergerak bebas ini masih bisa dihentikan oleh salah satu gelandang Arsenal, yang bermain dekat dengan barisan pertahanan. Namun di babak kedua, mereka pun semakin sering ditarik keluar dari posisinya.

    Atlético Madrid - Arsenal Analyse 7Ziggo Sport


    Atlético - Arsenal analyse 8Ziggo Sport

  • Jika Arsenal mencoba menerobos dengan salah satu beknya, kekuatan Atlético pun langsung terlihat. Pada salah satu peluang terbesar di babak kedua, niat permainan Simeone terlihat jelas, terutama ketika Arsenal gagal memberikan tekanan kolektif terhadap bola. Alvarez menarik Gabriel keluar dari posisinya, yang terpaksa maju karena Rice dan Martin Zubimendi terikat pada gelandang mereka, dan memenangkan duel setelah menerima umpan panjang. Dengan kecepatan Lookman, tim tuan rumah berhasil menciptakan peluang yang sangat berbahaya dari situasi satu lawan satu tersebut. Sayangnya, Lookman tidak dalam kondisi terbaiknya pada Rabu malam dan gagal menyamakan kedudukan untuk tim tuan rumah.

    Atlético - Arsenal analyse 9Ziggo Sport

  • Kesimpulan

    Lalu, mengapa Atlético mampu memberikan tekanan lebih besar kepada tim asuhan Arteta di babak kedua? Jawabannya terletak pada kombinasi penyesuaian taktis dan masalah yang diciptakan Arsenal sendiri. Tim asal Madrid itu lebih sering dan lebih tinggi dalam melakukan pressing, sehingga tim asal London Utara itu tidak bisa dengan mudah keluar dari tekanan awal. Pada saat yang sama, setelah pergantian Odegaard dengan Eze, Arsenal kehilangan pegangan defensifnya di lini tengah, sehingga formasi 4-4-2 yang kompak, yang begitu terlihat di babak pertama, semakin sulit dipertahankan.

    Di situ, Álvarez dan Griezmann memainkan peran kunci. Berkat kelincahan mereka dan kemampuan untuk turun ke ruang di antara lini, mereka beberapa kali menarik bek-bek Arsenal keluar dari posisi atau berhasil lepas dari penjagaan saat organisasi pertahanan Arsenal tidak rapi. Di babak pertama, gelandang-gelandang tim tamu masih bisa mengantisipasi pergerakan penyerang-penyerang yang lincah ini, namun hal itu semakin sulit dilakukan di babak kedua. Akibatnya, Arsenal semakin sering ragu: apakah harus menekan tinggi atau tetap kompak? Keraguan itu menciptakan ruang, dan Atlético beberapa kali cukup cepat untuk memanfaatkannya.

    Selain itu, Atlético tampil lebih agresif dan, berkat dukungan suporternya, menunjukkan energi yang lebih besar. Sebaliknya, Arsenal semakin gugup dan semakin sering kehilangan bola. Namun, setelah memasukkan Leandro Trossard, Eze, Gabriel Jesus, dan Bukayo Saka, Arsenal berhasil mendapatkan kembali kendali. Tim tersebut menjadi lebih dinamis, lebih menguasai bola, dan lebih berbahaya dalam transisi serangan, sehingga Atlético terpaksa mundur sedikit. Namun, tim tuan rumahlah yang menciptakan peluang terbesar di babak kedua, dan skor 1-1 pun bisa dianggap sebagai hasil yang wajar bagi Arsenal menjelang leg kedua pada Selasa depan.

    Apa yang kamu perhatikan dalam pertandingan ini? Beritahu kami di kolom komentar!


