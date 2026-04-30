Inilah alasan mengapa Arsenal kehilangan kendali: para pemain Atlético ini membuat Mikel Arteta pusing kepala

Lalu, mengapa Atlético mampu memberikan tekanan lebih besar kepada tim asuhan Arteta di babak kedua? Jawabannya terletak pada kombinasi penyesuaian taktis dan masalah yang diciptakan Arsenal sendiri. Tim asal Madrid itu lebih sering dan lebih tinggi dalam melakukan pressing, sehingga tim asal London Utara itu tidak bisa dengan mudah keluar dari tekanan awal. Pada saat yang sama, setelah pergantian Odegaard dengan Eze, Arsenal kehilangan pegangan defensifnya di lini tengah, sehingga formasi 4-4-2 yang kompak, yang begitu terlihat di babak pertama, semakin sulit dipertahankan.

Di situ, Álvarez dan Griezmann memainkan peran kunci. Berkat kelincahan mereka dan kemampuan untuk turun ke ruang di antara lini, mereka beberapa kali menarik bek-bek Arsenal keluar dari posisi atau berhasil lepas dari penjagaan saat organisasi pertahanan Arsenal tidak rapi. Di babak pertama, gelandang-gelandang tim tamu masih bisa mengantisipasi pergerakan penyerang-penyerang yang lincah ini, namun hal itu semakin sulit dilakukan di babak kedua. Akibatnya, Arsenal semakin sering ragu: apakah harus menekan tinggi atau tetap kompak? Keraguan itu menciptakan ruang, dan Atlético beberapa kali cukup cepat untuk memanfaatkannya.

Selain itu, Atlético tampil lebih agresif dan, berkat dukungan suporternya, menunjukkan energi yang lebih besar. Sebaliknya, Arsenal semakin gugup dan semakin sering kehilangan bola. Namun, setelah memasukkan Leandro Trossard, Eze, Gabriel Jesus, dan Bukayo Saka, Arsenal berhasil mendapatkan kembali kendali. Tim tersebut menjadi lebih dinamis, lebih menguasai bola, dan lebih berbahaya dalam transisi serangan, sehingga Atlético terpaksa mundur sedikit. Namun, tim tuan rumahlah yang menciptakan peluang terbesar di babak kedua, dan skor 1-1 pun bisa dianggap sebagai hasil yang wajar bagi Arsenal menjelang leg kedua pada Selasa depan.

