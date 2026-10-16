Tampilan tradisional perwasitan sepakbola mendapat tantangan langsung pekan ini ketika Uruguay menjadi tempat uji coba potensi perubahan global dalam cara wasit memimpin pertandingan. Dalam laga babak 16 besar Copa AUF Uruguay antara Nacional dan Rentistas pada 15 Oktober, wasit Eduardo Varela mencatat sejarah dengan meninggalkan kartu kuning dan merah berbahan karton yang biasa digunakan, lalu beralih ke perangkat elektronik genggam.

Dalam pertandingan di Gran Parque Central, Montevideo, peringatan digital pertama dalam sejarah dikeluarkan pada menit ke-12 ketika pemain Rentistas, Juan Pablo Plada, mendapat kartu kuning akibat pelanggaran terhadap Maxi Silvera.

Dikembangkan melalui kerja sama antara Asosiasi Sepakbola Uruguay (AUF) dan sebuah perusahaan teknologi swasta, perangkat tersebut dirancang sebagai pusat digital terpadu untuk mengelola pertandingan.