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Inikah masa depan sepak bola? Wasit mengejutkan penggemar dengan mengganti kartu konvensional dengan perangkat elektronik dalam pertandingan kompetitif di Uruguay
Revolusi digital memulai debutnya di Montevideo
Tampilan tradisional perwasitan sepakbola mendapat tantangan langsung pekan ini ketika Uruguay menjadi tempat uji coba potensi perubahan global dalam cara wasit memimpin pertandingan. Dalam laga babak 16 besar Copa AUF Uruguay antara Nacional dan Rentistas pada 15 Oktober, wasit Eduardo Varela mencatat sejarah dengan meninggalkan kartu kuning dan merah berbahan karton yang biasa digunakan, lalu beralih ke perangkat elektronik genggam.
Dalam pertandingan di Gran Parque Central, Montevideo, peringatan digital pertama dalam sejarah dikeluarkan pada menit ke-12 ketika pemain Rentistas, Juan Pablo Plada, mendapat kartu kuning akibat pelanggaran terhadap Maxi Silvera.
Dikembangkan melalui kerja sama antara Asosiasi Sepakbola Uruguay (AUF) dan sebuah perusahaan teknologi swasta, perangkat tersebut dirancang sebagai pusat digital terpadu untuk mengelola pertandingan.
- Getty Images
Kartu digital bertujuan merevolusi perwasitan pertandingan
Menyerupai ponsel pintar modern, perangkat ini dilengkapi tombol khusus yang memungkinkan wasit menyalakan layar dengan tampilan kuning terang atau merah untuk menandakan tindakan disipliner. Inisiatif ini merupakan langkah signifikan menuju digitalisasi penuh di lapangan. Fungsinya melampaui isyarat visual sederhana dengan menyediakan hubungan secara langsung antara kejadian di lapangan dan catatan administrasi resmi kompetisi.
Kecanggihan teknis proyek ini dinilai sebagai kemajuan besar bagi efisiensi administrasi. Menurut pejabat perwasitan Marcelo De León, tujuan akhirnya adalah memastikan data pertandingan dikirim seketika kepada badan pengelola dan, pada akhirnya, kepada media di seluruh dunia. Dengan menghubungkan perangkat ini secara langsung ke platform pengelolaan kompetisi yang digunakan di seluruh sepakbola Uruguay, sistem tersebut memastikan setiap pemberian kartu, pergantian pemain, gol, dan penalti tercatat tepat saat terjadi.
Manfaat praktis dan kendala konektivitas
Salah satu keunggulan paling mengesankan dari teknologi baru ini adalah kemampuannya beroperasi tanpa bergantung pada infrastruktur standar. Pengembang merancang sistem tersebut agar dapat bekerja tanpa koneksi WiFi konvensional. Faktor penting ini memungkinkan penggunaannya di stadion terpencil atau di level bawah piramida sepakbola, tempat akses internet mungkin tidak stabil atau sama sekali tidak tersedia.
Meski kemampuan perangkat untuk mencatat data berhasil diperagakan, uji coba tersebut tidak lepas dari kendala awal. Kekhawatiran utama yang disampaikan pengamat maupun ofisial menyangkut keterlihatan kartu digital dalam kondisi pencahayaan yang berbeda. Dalam laga uji coba sebelumnya yang melibatkan Defensor Sporting dan Plaza Colonia, silau akibat sinar matahari yang terik membuat layar hampir mustahil dibaca dari jauh, sehingga perangkat itu untuk sementara tidak efektif.
Bahkan dalam pertandingan malam hari di Nacional, suporter di tribune dan pemirsa televisi mencatat bahwa warna yang ditampilkan pada layar kecil tersebut tidak seketika terlihat jelas seperti selembar kartu fisik berwarna cerah jika dilihat dari seberang stadion.
Mengatasi dilema visibilitas dan keandalan
Untuk saat ini, otoritas di Uruguay memperlakukan penerapan kartu digital sebagai proyek yang sepenuhnya bersifat uji coba. Kurangnya dampak visual masih menjadi kendala besar. Unsur dramatis saat kartu merah ditunjukkan merupakan bagian penting dari cara keputusan dikomunikasikan dalam sepakbola, sehingga semua orang, mulai dari pemain hingga penonton yang duduk paling jauh di tribun atas, dapat langsung memahami keputusan tersebut.
Para pengembang kini ditugaskan menyempurnakan teknologi layar agar ikon dan warnanya cukup terang untuk tetap terlihat di bawah lampu sorot stadion maupun sinar matahari langsung pada tengah hari. Hingga masalah keandalan praktis ini teratasi, kartu konvensional akan tetap menjadi alat utama wasit, meski sistem digital cadangan terus menangani data di balik layar.
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