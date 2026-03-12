"Ini... wow!" - Legenda Tottenham, Gus Poyet, terkejut tak percaya melihat penurunan drastis Spurs dan menegaskan bahwa degradasi akan menjadi kejutan terbesar dalam sejarah Premier League

Ketika ditanya apakah degradasi Spurs akan mengalahkan prestasi Leicester dalam meraih trofi sebagai kejutan terbesar dalam sejarah Premier League, Poyet - yang berbicara bekerja sama dengan Gambling.com, yang meninjau semua situs slot di Inggris - mengatakan kepada GOAL: “Pertanyaan yang bagus. Saya akan mengatakan ya, lebih besar, dan saya tidak ingin meremehkan Leicester. Leicester, menurut saya, tentang momentum. Leicester adalah hal yang biasa kita bicarakan di antara para pelatih, ketika Anda memiliki momentum, ketika para pemain termotivasi, ketika para pemain percaya, mereka bersatu dan sesuatu terjadi, dan Anda berpikir ‘mereka akan kalah, mereka akan kalah’, tapi mereka tidak pernah kalah dan kemudian mereka ingin memenangkannya.

“Dan ini buruk karena saya pikir Spurs ingin menjadi klub yang baik dengan level tertentu. Saya berada di lapangan latihan lama dan di stadion lama, dan dalam hal infrastruktur, mereka sudah di puncak. Itu benar-benar luar biasa, lapangan latihan dan stadionnya. Dan setelah melakukan itu, kemungkinan untuk turun sangat besar. Saya maksudkan, itu wow.

“Sekarang, saya, apa yang selalu saya katakan, dan saya berusaha jujur kepada orang-orang, dan kadang-kadang orang berkata ‘kamu pikir kamu tahu segalanya’. Tidak, saya tidak. Tapi tahun lalu, Tottenham finis di posisi ke-17. Itu kecelakaan, satu tahun. Tahun ini bukan lagi kecelakaan. Itu masalah. Dan ketika kamu mulai bermain dengan situasi itu, apa pun bisa terjadi.

“Aku akan ceritakan pengalamanku di Sunderland. Aku bilang, ‘kalian bermain dengan api setiap tahun, kalian akan terdegradasi’. Mereka bilang, ‘ah, kami Sunderland, kami Sunderland’. Saya selamat, entah bagaimana. Dick Advocaat selamat, entah bagaimana. Sam Allardyce selamat, entah bagaimana. Dan kemudian mereka terdegradasi, karena kamu tidak bisa bermain setiap tahun untuk terdegradasi. Kamu tidak bisa. Karena kemudian kamu kehilangan, seperti yang mereka alami sekarang, pemain kunci dan sekarang kamu lebih buruk.

“Karena tahun lalu bukan soal cedera. Itu soal sisi pikiranmu yang fokus pada kompetisi Eropa dan kemungkinan meraih trofi, serta Premier League. Dan mereka menanggapinya dengan sangat buruk. Beruntung, ada tiga tim yang benar-benar buruk. Tapi tahun ini, sepertinya tidak akan seperti itu. Sekarang ini datang, dan semua orang merasa tekanan. Dan sekarang ini permainan yang berbeda. Dan ini masih jauh. Ini bukan dua atau tiga pertandingan. Ini masih jauh.”