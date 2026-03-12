Getty/GOAL
"Ini... wow!" - Legenda Tottenham, Gus Poyet, terkejut tak percaya melihat penurunan drastis Spurs dan menegaskan bahwa degradasi akan menjadi kejutan terbesar dalam sejarah Premier League
Perburuan trofi telah berakhir, namun Tottenham terus berjuang.
Sepuluh tahun yang lalu, Leicester mengejutkan dunia sepak bola dengan meraih gelar juara yang paling tak terduga - dengan odds 5.000/1 yang terkenal. Sedikit yang bisa memprediksi bahwa Liga Premier akan menyajikan drama yang lebih besar dari itu.
Spurs, bagaimanapun, sedang menulis kisah luar biasa mereka sendiri. Kisah mereka lebih mirip horor daripada dongeng, dengan penurunan drastis yang memalukan. Mereka berhasil mengakhiri penantian 17 tahun untuk trofi besar musim lalu, saat Ange Postecoglou memimpin kesuksesan di Liga Europa, tetapi Tottenham kini menjadi tim papan bawah di kompetisi domestik.
Finis di peringkat ke-17 pada musim 2024-25 dianggap sebagai titik terendah bagi Spurs, tetapi mereka mungkin masih bisa terjun lebih dalam. Dengan pertandingan mulai menipis musim ini, pintu keluar yang mengarah ke Championship mulai berderit terbuka.
Apakah degradasi Tottenham Hotspur akan menjadi kejutan yang lebih besar daripada kemenangan Leicester City dalam perebutan gelar juara?
Ketika ditanya apakah degradasi Spurs akan mengalahkan prestasi Leicester dalam meraih trofi sebagai kejutan terbesar dalam sejarah Premier League, Poyet - yang berbicara bekerja sama dengan Gambling.com, yang meninjau semua situs slot di Inggris - mengatakan kepada GOAL: “Pertanyaan yang bagus. Saya akan mengatakan ya, lebih besar, dan saya tidak ingin meremehkan Leicester. Leicester, menurut saya, tentang momentum. Leicester adalah hal yang biasa kita bicarakan di antara para pelatih, ketika Anda memiliki momentum, ketika para pemain termotivasi, ketika para pemain percaya, mereka bersatu dan sesuatu terjadi, dan Anda berpikir ‘mereka akan kalah, mereka akan kalah’, tapi mereka tidak pernah kalah dan kemudian mereka ingin memenangkannya.
“Dan ini buruk karena saya pikir Spurs ingin menjadi klub yang baik dengan level tertentu. Saya berada di lapangan latihan lama dan di stadion lama, dan dalam hal infrastruktur, mereka sudah di puncak. Itu benar-benar luar biasa, lapangan latihan dan stadionnya. Dan setelah melakukan itu, kemungkinan untuk turun sangat besar. Saya maksudkan, itu wow.
“Sekarang, saya, apa yang selalu saya katakan, dan saya berusaha jujur kepada orang-orang, dan kadang-kadang orang berkata ‘kamu pikir kamu tahu segalanya’. Tidak, saya tidak. Tapi tahun lalu, Tottenham finis di posisi ke-17. Itu kecelakaan, satu tahun. Tahun ini bukan lagi kecelakaan. Itu masalah. Dan ketika kamu mulai bermain dengan situasi itu, apa pun bisa terjadi.
“Aku akan ceritakan pengalamanku di Sunderland. Aku bilang, ‘kalian bermain dengan api setiap tahun, kalian akan terdegradasi’. Mereka bilang, ‘ah, kami Sunderland, kami Sunderland’. Saya selamat, entah bagaimana. Dick Advocaat selamat, entah bagaimana. Sam Allardyce selamat, entah bagaimana. Dan kemudian mereka terdegradasi, karena kamu tidak bisa bermain setiap tahun untuk terdegradasi. Kamu tidak bisa. Karena kemudian kamu kehilangan, seperti yang mereka alami sekarang, pemain kunci dan sekarang kamu lebih buruk.
“Karena tahun lalu bukan soal cedera. Itu soal sisi pikiranmu yang fokus pada kompetisi Eropa dan kemungkinan meraih trofi, serta Premier League. Dan mereka menanggapinya dengan sangat buruk. Beruntung, ada tiga tim yang benar-benar buruk. Tapi tahun ini, sepertinya tidak akan seperti itu. Sekarang ini datang, dan semua orang merasa tekanan. Dan sekarang ini permainan yang berbeda. Dan ini masih jauh. Ini bukan dua atau tiga pertandingan. Ini masih jauh.”
Manajemen risiko: Apakah Spurs seharusnya beralih ke sosok yang sudah dikenal?
Spurs berpisah dengan Postecoglou setelah melihatnya mengakhiri paceklik gelar mereka. Thomas Frank datang dan pergi sejak saat itu, hanya bertahan delapan bulan sebagai pelatih, dengan Igor Tudor memulai masa jabatannya sebagai pelatih interim dengan empat kekalahan berturut-turut.
Pelatih asal Kroasia, Tudor, belum pernah berkompetisi di Premier League, baik sebagai pemain maupun manajer, jadi apakah Tottenham seharusnya meniru langkah Manchester United - yang beralih ke Michael Carrick dalam situasi darurat - dan memilih seseorang yang memiliki ikatan profesional dengan klub?
Menanggapi pertanyaan itu, Poyet - yang menghabiskan tiga tahun di White Hart Lane sebagai pemain - mengatakan: “Saya pikir lebih mudah setuju dengan Anda. Sangat mudah. Semua orang akan senang, tapi di musim panas, mereka melakukannya. Mereka mendatangkan Thomas Frank karena dia mengenal liga. Tapi itu tidak ada hubungannya dengan sepak bola yang dimainkan Tottenham dan Brentford. Sebagai pelatih, dia telah sukses selama bertahun-tahun di Brentford. Dan itu tidak berhasil.
“Sekarang mungkin mereka berkata, tidak, mari kita lakukan sebaliknya. Tahu kenapa? Itu soal keputusan. Saya katakan sebagai pelatih, ketika kita membuat keputusan yang baik, kita adalah pelatih yang baik. Dan ketika kita membuat keputusan yang buruk, kita tidak akan mendapat pekerjaan itu. Itu sederhana. Dan saya pikir orang-orang di puncak juga sama. Anda tahu, mereka akan hidup atau mati karena keputusan. Dan sampai akhir, Anda tahu, itu Igor Tudor. Dan mari kita harap dia bisa menemukan titik itu atau sesuatu yang akan membuat tim menang dalam pertandingan.”
Rumor pemecatan: Apakah Tudor akan tampil dalam laga krusial melawan Forest?
Tudor mungkin tidak akan mendapat kesempatan itu, dengan rumor pemecatan yang sudah beredar di Stadion Tottenham Hotspur. Kekalahan5-2 dalam leg pertama babak 16 besar Liga Champions melawan Atletico Madrid telah menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang tidak nyaman bagi para pelatih di bangku cadangan Spurs.
Situasi juga tidak akan menjadi lebih mudah, dengan kunjungan ke Anfield untuk pertandingan Premier League melawan Liverpool yang dijadwalkan pada Minggu. Atletico akan mengunjungi Inggris sebelum Nottingham Forest bertandang ke ibu kota untuk pertandingan krusial melawan degradasi pada 22 Maret.
