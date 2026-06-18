"Ini tugasmu!" - Roberto Martinez dituduh berusaha menjadi teman Cristiano Ronaldo, sementara pelatih Portugal itu mendapat kecaman tajam karena tidak mengganti kaptennya selama pertandingan pembuka Piala Dunia yang mengecewakan

Portugal memasuki turnamen ini sebagai favorit kuat, namun kegagalan mereka mengalahkan Republik Demokratik Kongo telah memicu perdebatan sengit mengenai keberanian taktis Martinez. Mantan pemain internasional Irlandia, Tony Cascarino, memimpin serangan kritik tersebut, dengan menyatakan bahwa pengambilan keputusan Martinez lebih dipengaruhi oleh sentimen pribadi daripada pertimbangan olahraga.

"Saya berusaha bersikap sebaik mungkin… tapi dia [Ronaldo] benar-benar tidak dalam performa terbaiknya. Dan dia terlihat seperti sudah kehabisan tenaga. Dia tidak memiliki kecepatan. Dia bahkan tidak punya energi untuk mengejar bola," kata Cascarino kepada talkSPORT.

"Dia tidak memberikan kontribusi apa pun bagi tim Portugal. Saya tidak percaya Martinez masih mempertahankannya di lapangan. Saya berpikir, 'Ini tugasmu—apakah dia hanya ingin tetap berteman dengan Ronaldo? Apakah kamu ingin tetap berada di pihaknya?' Kamu harus mengganti pemain. Jika itu keputusan yang memperbaiki tim dan memberikan peluang terbaik untuk menang, kamu harus mengambilnya sebagai manajer. Dan saya tahu dia akan hengkang di akhir musim ini. Rasanya seperti manajer yang hanya berkata, 'Saya akan tetap berteman dengan sahabat saya, Ronaldo'."



