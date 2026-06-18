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"Ini tugasmu!" - Roberto Martinez dituduh berusaha menjadi teman Cristiano Ronaldo, sementara pelatih Portugal itu mendapat kecaman tajam karena tidak mengganti kaptennya selama pertandingan pembuka Piala Dunia yang mengecewakan
Martinez dituduh memihak
Portugal memasuki turnamen ini sebagai favorit kuat, namun kegagalan mereka mengalahkan Republik Demokratik Kongo telah memicu perdebatan sengit mengenai keberanian taktis Martinez. Mantan pemain internasional Irlandia, Tony Cascarino, memimpin serangan kritik tersebut, dengan menyatakan bahwa pengambilan keputusan Martinez lebih dipengaruhi oleh sentimen pribadi daripada pertimbangan olahraga.
"Saya berusaha bersikap sebaik mungkin… tapi dia [Ronaldo] benar-benar tidak dalam performa terbaiknya. Dan dia terlihat seperti sudah kehabisan tenaga. Dia tidak memiliki kecepatan. Dia bahkan tidak punya energi untuk mengejar bola," kata Cascarino kepada talkSPORT.
"Dia tidak memberikan kontribusi apa pun bagi tim Portugal. Saya tidak percaya Martinez masih mempertahankannya di lapangan. Saya berpikir, 'Ini tugasmu—apakah dia hanya ingin tetap berteman dengan Ronaldo? Apakah kamu ingin tetap berada di pihaknya?' Kamu harus mengganti pemain. Jika itu keputusan yang memperbaiki tim dan memberikan peluang terbaik untuk menang, kamu harus mengambilnya sebagai manajer. Dan saya tahu dia akan hengkang di akhir musim ini. Rasanya seperti manajer yang hanya berkata, 'Saya akan tetap berteman dengan sahabat saya, Ronaldo'."
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Henry mengecam sikap egois Ronaldo
Sementara Cascarino mengkritik manajemen, Thierry Henry justru menyoroti disiplin taktis striker Al-Nassr tersebut. Legenda Arsenal itu berpendapat bahwa obsesi Ronaldo terhadap rekor individu justru merugikan struktur tim. Henry berkata: "Satu hal yang penting, teman-teman, tolong perhatikan di rumah: timlah yang perlu mencetak gol, bukan kamu yang perlu mencetak gol." Ia menyoroti momen spesifik di babak kedua ketika pergerakan Ronaldo menghalangi jalur yang jelas bagi Bruno Fernandes.
Statistik dari pertandingan di Houston itu sangat mengecewakan bagi pemain berusia 41 tahun itu, yang gagal melepaskan satu pun tembakan ke gawang. Rentetan pertandingan tanpa golnya di turnamen besar kini telah berlanjut hingga 10 pertandingan berturut-turut, namun ia terus mengejar sejarah. Dengan tampil di Houston, ia menyamai rekor Lionel Messi dalam hal penampilan di enam final Piala Dunia yang berbeda, meskipun pencapaian pribadinya itu tertutupi oleh kegagalan Portugal mengalahkan tim yang peringkatnya jauh di bawah mereka dalam daftar peringkat FIFA.
Ronaldo membela hasil pertandingan tersebut meski merasa frustrasi
Terlepas dari kritik yang dilontarkan, kapten Portugal itu tetap bersikap tegas saat berbicara kepada media. Setelah bergegas keluar melalui terowongan, ia akhirnya berbicara kepada para wartawan, meremehkan anggapan bahwa Portugal kurang memiliki kualitas atau usaha. Ketika ditanya apa yang kurang dari penampilan timnya, ia memberikan jawaban yang blak-blakan: "Apa yang kurang? Tidak ada yang kurang, inilah sepak bola. Portugal bisa saja menang, tapi juga bisa saja kalah. Hasilnya bisa saja berbalik."
- AFP
Tekanan semakin meningkat menjelang laga melawan Uzbekistan
Hasil di Grup K membuat Portugal tak punya banyak ruang untuk kesalahan saat mereka bersiap menghadapi laga kedua melawan Uzbekistan. Martinez kini dihadapkan pada dilema besar terkait susunan pemain inti dan kesediaannya untuk mengganti pemain terkemuka mereka jika keadaan kembali memburuk. Dengan Kolombia yang juga menunggu di laga terakhir fase grup, raksasa Eropa ini berisiko tersingkir lebih awal jika tak mampu menemukan ritme serangan yang lebih lancar dan tak hanya bergantung pada Ronaldo yang usianya sudah tak muda lagi.
Statistik dari hasil imbang melawan Kongo DR menunjukkan sebuah tim yang membutuhkan percikan semangat, setelah hanya mampu melepaskan satu tembakan tepat sasaran dalam 90 menit meskipun mendominasi penguasaan bola. Meskipun Ronaldo masih membutuhkan 31 gol lagi untuk mencapai target 1.000 gol sepanjang kariernya, performa terbarunya menunjukkan bahwa pencapaian pribadi tersebut mungkin tercapai dengan mengorbankan kesuksesan tim nasional. “Tugas” Martinez, sebagaimana dikatakan Cascarino, adalah memutuskan apakah ia adalah manajer sebuah tim atau sekadar penjaga sementara untuk penampilan terakhir seorang legenda.