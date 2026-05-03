“Ini tidak bisa diterima” - pesan tegas Lionel Messi kepada rekan-rekan setimnya di Inter Miami setelah melihat juara bertahan MLS Cup kehilangan keunggulan tiga gol dan akhirnya kalah dari Orlando City
Bencana di Florida Derby
Kesulitan Miami di Nu Stadium yang baru mencapai titik kritis pada Sabtu lalu ketika mereka membiarkan keunggulan telak 3-0 sirna dan akhirnya kalah 4-3 dari Orlando. Setelah gol Messi pada menit ke-33 seolah memastikan kemenangan, hat-trick Martin Ojeda memicu kebangkitan mengejutkan bagi tim tamu. Kekalahan ini semakin dipastikan pada menit ke-93 oleh Tyrese Spicer, sehingga sang juara belum pernah meraih kemenangan kandang dalam empat pertandingan terakhir.
Kemarahan kapten
Kekecewaan Messi terlihat jelas saat ia langsung menuju terowongan setelah pertandingan usai, namun bek Ian Fray kemudian mengungkapkan betapa tegasnya pidato kapten setelah pertandingan. Saat berbicara kepada media, Fray menjelaskan suasana di ruang ganti dan ultimatum spesifik yang disampaikan oleh pemimpin mereka. Ia berkata: "Kapten kami berbicara, dan jelas-jelas memberikan banyak nasihat kepada kami. Ia memotivasi kami untuk pertandingan berikutnya dan mengatakan bahwa ini tidak bisa diterima. Kami semua setuju dengannya, ini tidak bisa diterima, dan pasti tidak akan terulang lagi."
Pelajaran tentang akuntabilitas
Kekalahan ini menjadi pukulan psikologis yang berat bagi Miami, yang mengalami kesulitan beradaptasi di kandang baru mereka meskipun Messi telah mencetak delapan gol dalam 10 penampilannya musim ini. Rekan setimnya, Noah Allen, sependapat dengan kaptennya, dan mengakui bahwa mentalitas tim sudah goyah terlalu dini dalam pertandingan tersebut. Allen menambahkan: "Kondisi seluruh tim setelah gol ketiga sangat memprihatinkan, itu adalah sesuatu yang harus diubah... Penampilan semua orang sangat buruk, jadi kita harus melupakan ini."
Uji coba di jalan raya yang sangat penting
Saat ini tertahan di posisi ketiga di Wilayah Timur, Miami harus segera menata kembali barisan mereka menjelang laga tandang krusial melawan Toronto pada Sabtu, 9 Mei. Pertandingan pada pekan ke-12 ini menjadi ujian besar bagi karakter tim dan kemampuan mereka untuk menanggapi peringatan Messi terkait disiplin pertahanan. Setelah kehilangan poin penting di kandang sendiri, sang juara kini menghadapi tekanan yang semakin besar untuk memperbaiki kelemahan pertahanan mereka atau berisiko tertinggal dalam perebutan posisi unggulan di babak playoff.