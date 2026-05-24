Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
"Ini tidak bisa diterima!" - Micky van de Ven meluapkan kemarahannya atas musim Tottenham yang "memalukan" setelah lolos dari degradasi dengan selisih tipis
Tim berhasil bertahan di bawah asuhan De Zerbi
Tottenham memastikan kelangsungan mereka di kasta tertinggi pada hari terakhir musim ini berkat kemenangan krusial 1-0 atas Everton. Keajaiban penyelamatan ini dipimpin oleh De Zerbi, yang menyelamatkan klub dari degradasi setelah mengambil alih tim yang sedang terpuruk. Spurs hanya berhasil memenangkan tujuh pertandingan dari 31 laga pertama mereka. Namun, manajer asal Italia itu mencatatkan tiga kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam tujuh pertandingan pertamanya sebagai pelatih untuk memastikan tim tetap bertahan di liga. Berbicara kepada program Match of the Day BBC, Van de Ven, yang menjadi kapten tim saat kapten Cristian Romero absen karena cedera, tidak menyembunyikan kemarahannya terkait situasi tersebut.
- AFP
Kejujuran Van de Ven yang blak-blakan
Van de Ven mengatakan: "Sungguh tidak bisa diterima bahwa pertandingan terakhir yang kami mainkan musim ini harus berujung pada pertarungan untuk menghindari degradasi. Klub ini memiliki sejumlah pemain yang luar biasa. Memang memalukan harus membiarkan situasi ini berlanjut hingga hari terakhir, tapi kami berhasil melakukannya, dan itulah yang terpenting."
Dia menambahkan: "Jujur saja, saya lebih emosional saat peluit akhir dibunyikan. Musim ini juga sangat berat bagi saya secara pribadi. Saya bermain hampir di setiap pertandingan, dan saya telah banyak menderita. Perasaan ini sungguh membahagiakan, dan kita tidak boleh membiarkan hal ini terulang lagi."
Palhinha menargetkan peningkatan di masa depan
Joao Palhinha, sang pahlawan kemenangan, juga menyampaikan pandangannya setelah musim yang penuh gejolak. Gelandang asal Portugal itu bereaksi paling cepat untuk menyarangkan bola pantulan dari tiang gawang tepat sebelum babak pertama berakhir. Palhinha menyoroti ketangguhan yang ditunjukkan rekan-rekan setimnya di bawah kepemimpinan De Zerbi. Dalam wawancaranya dengan Sky Sports, ia menjelaskan: "Banyak hal terjadi musim ini, tapi hari ini kami menunjukkan apa yang bisa kami lakukan. Setelah musim yang buruk seperti ini, kami tampil sebagai satu kesatuan dan mendapat dukungan luar biasa dari para penggemar."
- AFP
Apa langkah selanjutnya bagi Tottenham?
De Zerbi berharap dapat membangun timnya dengan mengandalkan pemain-pemain kunci seperti Van de Ven, yang kontraknya akan berakhir pada 30 Juni 2029. Meskipun tim secara keseluruhan mengalami kesulitan, sang bek mencatatkan musim yang gemilang secara individu dengan tampil dalam 45 pertandingan di semua kompetisi, termasuk Liga Champions. Ia mencetak tujuh gol dan satu assist dalam 3.943 menit bermain. Klub akan berupaya melakukan perombakan skuad dan memastikan mereka tidak mengulangi musim yang penuh kegagalan ini.