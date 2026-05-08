Perselisihan dalam sesi latihan, cedera kepala, hukuman berat, serta Aurelien Tchouameni dan Federico Valverde yang terlibat di dalamnya. Beberapa hari terakhir di Real Madrid berlangsung sangat ricuh, dan kini pemain asal Prancis itu telah meminta maaf atas perilakunya melalui sebuah postingan publik.
"Ini tidak bisa diterima!" Aurelien Tchouameni meminta maaf kepada para penggemar Real Madrid setelah insiden dengan Fede Valverde
"Apa yang terjadi dalam sesi latihan minggu ini tidak dapat diterima — saya mengatakan ini mengingat teladan yang seharusnya kita berikan kepada generasi muda, baik dalam sepak bola maupun di sekolah. Terlepas dari siapa yang benar atau salah, kita harus selalu mencari solusi yang paling bijaksana untuk menyelesaikan konflik," tulis Tchouameni dalam postingannya.
Akibat pertengkaran dengan pemain berusia 26 tahun itu, Valverde bahkan harus dirawat di rumah sakit karena luka robek dan harus dijahit dengan beberapa jahitan. Real mengumumkan pada Kamis malam bahwa pemain asal Uruguay tersebut didiagnosis mengalami cedera kepala, sementara Valverde berada "di rumah dan dalam kondisi baik. Ia harus beristirahat selama 10 hingga 14 hari sesuai protokol medis untuk diagnosis ini," demikian bunyi pernyataan tersebut. Dengan demikian, Valverde pasti akan absen dalam El Clasico.
"Insiden semacam ini, meskipun bisa terjadi di ruang ganti mana pun, tidak pantas bagi Real Madrid. Terlebih lagi karena Real Madrid adalah klub yang paling banyak dibicarakan di dunia," lanjut Tchouameni. "Sekarang bukan lagi waktu yang tepat untuk mencari tahu siapa yang melakukan apa, siapa yang mengatakan apa, atau siapa yang benar dan siapa yang salah. Saya mencatat sanksi dari klub dan menerimanya."
Tchouameni dan Valverde dikenai denda besar
Baik Tchouameni maupun Valverde masing-masing dijatuhi denda sebesar 500.000 euro setelah menjalani sidang internal, demikian diumumkan oleh Real Madrid dalam pernyataan resmi pada hari Jumat. Dengan demikian, proses disiplin tersebut telah ditutup.
Konflik tersebut dilaporkan dipicu oleh penolakan Valverde untuk berjabat tangan dengan Tchouameni di awal sesi latihan. Menurut laporan, ketegangan antara pemain asal Uruguay dan Prancis tersebut semakin memuncak selama latihan, hingga akhirnya Valverde dilaporkan mengalami memar dan luka robek di ruang ganti—secara tidak sengaja dan bukan akibat pukulan dari rekan setimnya. Beberapa anggota tim harus turun tangan untuk menengahi. Menurut Marca, rapat darurat kemudian diadakan di ruang ganti.
"Dia tidak memukulku!" Valverde membela Tchouameni
Pada Kamis malam, Valverde sendiri telah angkat bicara melalui media sosial: "Kemarin terjadi insiden dengan seorang rekan setim selama sesi latihan. Hal-hal seperti itu bisa saja terjadi dalam sebuah tim dan biasanya diselesaikan secara internal tanpa sampai ke publik. Jelas ada pihak yang berada di balik penyebaran cerita semacam ini dengan cepat. Dan di musim tanpa gelar, segala sesuatu dibesar-besarkan," tulisnya.
"Hari ini terjadi perselisihan pendapat lagi. Selama pertengkaran itu, saya menabrak sebuah meja, yang menyebabkan luka gores kecil di dahi saya, sehingga memerlukan kunjungan rutin ke rumah sakit. Tidak pernah sekalipun rekan setim saya memukul saya, dan saya juga tidak memukulnya," jelas pemain asal Uruguay itu. "Saya minta maaf. Saya benar-benar minta maaf, karena situasi di Real ini menyakitkan bagi saya, momen yang sedang kita alami ini menyakitkan bagi saya," kata Valverde.
"Selalu utamakan tujuan kita di atas segalanya!" Tchouameni bersikap bijaksana
"Yang terpenting, saya ingin meminta maaf atas citra yang telah kami tunjukkan sebagai klub. Saya tahu bahwa para penggemar, staf, rekan-rekan setim, manajemen—semua orang—sangat kecewa dengan jalannya musim ini. Namun, rasa frustrasi tidak bisa menjadi alasan untuk segala hal," tulis Tchouameni di akhir pesannya. "Kami tetap sebuah keluarga – meskipun terkadang ada perbedaan pendapat –, tetapi kami harus selalu mengutamakan tujuan kami di atas segalanya. Saya telah meminta maaf kepada tim, dan saya juga ingin meminta maaf kepada semua Madridistas."