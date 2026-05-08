"Ini tidak bisa diterima!" Aurelien Tchouameni meminta maaf kepada para penggemar Real Madrid setelah insiden dengan Fede Valverde

"Apa yang terjadi dalam sesi latihan minggu ini tidak dapat diterima — saya mengatakan ini mengingat teladan yang seharusnya kita berikan kepada generasi muda, baik dalam sepak bola maupun di sekolah. Terlepas dari siapa yang benar atau salah, kita harus selalu mencari solusi yang paling bijaksana untuk menyelesaikan konflik," tulis Tchouameni dalam postingannya.

Akibat pertengkaran dengan pemain berusia 26 tahun itu, Valverde bahkan harus dirawat di rumah sakit karena luka robek dan harus dijahit dengan beberapa jahitan. Real mengumumkan pada Kamis malam bahwa pemain asal Uruguay tersebut didiagnosis mengalami cedera kepala, sementara Valverde berada "di rumah dan dalam kondisi baik. Ia harus beristirahat selama 10 hingga 14 hari sesuai protokol medis untuk diagnosis ini," demikian bunyi pernyataan tersebut. Dengan demikian, Valverde pasti akan absen dalam El Clasico.

"Insiden semacam ini, meskipun bisa terjadi di ruang ganti mana pun, tidak pantas bagi Real Madrid. Terlebih lagi karena Real Madrid adalah klub yang paling banyak dibicarakan di dunia," lanjut Tchouameni. "Sekarang bukan lagi waktu yang tepat untuk mencari tahu siapa yang melakukan apa, siapa yang mengatakan apa, atau siapa yang benar dan siapa yang salah. Saya mencatat sanksi dari klub dan menerimanya."