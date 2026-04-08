AFP
"Ini tidak berakhir pada saya" - Presiden Asosiasi Sepak Bola Italia yang mengundurkan diri merilis manifesto setebal 11 halaman yang mengkritik keras kegagalan "struktural" dalam dunia sepak bola Italia pasca kegagalan di Piala Dunia
Sistem yang lumpuh
Meskipun telah mengundurkan diri setelah kegagalan telak dalam lolos ke Piala Dunia melalui babak play-off kualifikasi, Gravina tetap memimpin urusan administrasi rutin hingga penggantinya terpilih pada 22 Juni. Dalam langkah yang menggemparkan dunia sepak bola Italia, ia merilis laporan yang semula dijadwalkan untuk disampaikan kepada parlemen Italia, dengan menyatakan bahwa masalah sepak bola negara tersebut berakar pada kelemahan mendasar, bukan sekadar kesalahan individu.
“Masalah-masalah kritis sepak bola Italia telah diketahui selama bertahun-tahun dan disoroti dalam berbagai dokumen resmi, yang hanya berbeda dalam data statistik yang terus memburuk, menegaskan bahwa ini sebagian besar merupakan kekurangan struktural,” kata Gravina. Ia kemudian menyoroti ketidakselarasan antara badan-badan pengelola, sambil menambahkan: “Jika kita benar-benar menginginkan yang terbaik bagi sepak bola Italia sebagai gerakan olahraga secara keseluruhan, maka perlu untuk mengklarifikasi tanggung jawab sebenarnya dari Federasi, Liga, dan lembaga-lembaga publik. Terlalu banyak ketidakakuratan, dan terkadang kebohongan terang-terangan, memicu pencarian pihak yang bersalah, tetapi yang terpenting, menyebarkan kesalahpahaman.”
Data yang mengkhawatirkan dan pengabaian terhadap kaum muda
Laporan tersebut menggambarkan gambaran yang mengkhawatirkan mengenai standar teknis di Serie A jika dibandingkan dengan liga-liga elit Eropa lainnya. Gravina menyoroti bahwa Italia saat ini berada di peringkat ke-49 dari 50 liga yang dipantau terkait persentase menit bermain yang dihabiskan oleh pemain U21 yang memenuhi syarat untuk tim nasional, yang hanya sebesar 1,9%. Data tersebut juga menunjukkan bahwa liga papan atas Italia tertinggal secara fisik, dengan laporan tersebut mencatat bahwa “Serie A tidak termasuk dalam 10 liga teratas berdasarkan jarak yang ditempuh dalam sprint.”
Kecepatan permainan tetap menjadi perhatian utama bagi presiden yang akan mengakhiri masa jabatannya ini, yang menyoroti bahwa “kecepatan bola rata-rata (7,6 m/detik) jauh lebih rendah daripada rata-rata Liga Champions (10,4) dan liga-liga besar Eropa lainnya (9,2).” Meskipun banyak penggemar menuntut kuota pemain asing, Gravina menyebut hal ini “tidak mungkin” karena akan “melanggar prinsip kebebasan bergerak pekerja, yang berlaku bagi sepak bola sebagai olahraga profesional.”
Hambatan kelembagaan dan kesenjangan pendanaan
Manifesto Gravina juga menyinggung kurangnya dukungan dari pemerintah Italia, dengan membandingkan perlakuan terhadap sepak bola dengan cabang olahraga lainnya. Dia mengeluhkan bahwa sementara acara seperti Olimpiade Musim Dingin Milan-Cortina dan Mediterranean Games di Taranto "mendapatkan dana miliaran euro," federasi sepak bola belum menerima alokasi dana serupa, bahkan untuk Euro 2032. Hambatan finansial ini, menurutnya, telah menghalangi proyek-proyek infrastruktur yang diperlukan untuk berjalan.
Menurut pandangannya, kesuksesan hanya ditemukan di tempat-tempat di mana FIGC memiliki kendali penuh. “Menurut saya, bukanlah kebetulan bahwa di bidang-bidang yang menjadi tanggung jawab federal secara langsung dan eksklusif (keberlanjutan sosial dan lingkungan, proyek pemuda dan sekolah, program pengembangan dan pelatihan untuk tim pemuda nasional, untuk menyebutkan beberapa di antaranya), hasil yang signifikan telah dicapai. Berbeda dengan bidang-bidang di mana kepentingan berbagai pemangku kepentingan, dan otonomi masing-masing, saling tumpang tindih sedemikian rupa sehingga secara efektif melumpuhkan sistem,” jelasnya dalam dokumen tersebut.
Peta jalan menuju masa depan
Bagian terakhir laporan tersebut menguraikan serangkaian usulan radikal yang menurut Gravina diperlukan untuk menyelamatkan sepak bola Italia. Usulan tersebut mencakup pengenalan kembali rezim pajak "Dekrit Pertumbuhan" bagi pemain profesional asing serta alokasi sebagian pendapatan dari taruhan untuk pengembangan pemain muda dan infrastruktur. Ia juga menyerukan pencabutan larangan iklan taruhan serta perombakan total struktur liga di seluruh Serie A, B, C, dan D.
Pada akhirnya, Gravina memperingatkan bahwa kepergiannya saja tidak akan menyelesaikan masalah mendasar. Ia menyimpulkan: “Tanpa kemauan yang kuat dan bulat untuk memprioritaskan kepentingan bersama di atas pembelaan posisi individu, serta dengan politik yang menciptakan kondisi dan menyediakan alat yang diperlukan untuk bertindak, tidak ada satu individu pun yang dapat mencapai kebangkitan sejati dan menyeluruh bagi sepak bola Italia.” Kini, bola berada sepenuhnya di tangan otoritas Italia saat pencarian penggantinya terus berlanjut.