"Ini tidak baik untuk sepak bola!" - Mikel Arteta mengaku kecewa atas kegagalan Italia lolos ke Piala Dunia, sementara sebagai manajer Arsenal ia berusaha "menghibur" Riccardo Calafiori
Kekecewaan Calafiori di kancah internasional
Kegagalan tim nasional Italia untuk lolos ke Piala Dunia mendatang telah meninggalkan bekas di ruang ganti Arsenal, khususnya bagi Calafiori. Arteta menyadari betapa besar dampaknya bagi sang pemain dan dunia sepak bola, sambil menyoroti arti historis dari absennya Azzurri di panggung dunia.
Dalam konferensi pers pada hari Jumat, Arteta ditanya bagaimana ia akan menanggapi kekecewaan Italia. "Mencoba menghiburnya. Saya pikir bukan hanya untuk Richy, tapi juga untuk Italia, dan untuk sepak bola," jawabnya. "Negara seperti mereka, dengan semangat dan sejarah yang begitu besar, tidak bisa ikut Piala Dunia, itu sulit dan saya rasa itu tidak baik untuk sepak bola. Itu juga menunjukkan betapa sulitnya melewati semua fase tersebut untuk mendapatkan hak berpartisipasi dalam kompetisi."
Azzurri mencari identitas baru
Setelah pengunduran diri Gennaro Gattuso sebagai pelatih kepala, Italia kini harus mengalihkan fokus ke UEFA Nations League sementara federasi sepak bola negara itu memulai tugas berat untuk membangun kembali struktur teknis dan administratifnya yang hancur.
Meskipun penggantinya belum diumumkan, penyerang legendaris Alessandro Del Piero secara terbuka mendukung Antonio Conte untuk kembali ke dunia kepelatihan, dengan tujuan memulihkan ketertiban dan membina generasi baru talenta.
Kembalinya Ben White ke timnas Inggris dan sorakan penonton
Sementara Calafiori harus menghadapi kekecewaan, Ben White kembali ke skuad Inggris di bawah asuhan Thomas Tuchel dengan sorotan yang besar. Meskipun sang bek dicemooh oleh sebagian penonton di Wembley selama laga persahabatan melawan Uruguay dan Jepang, Arteta menegaskan bahwa bintang serba bisa itu telah kembali ke London Colney dengan semangat tinggi dan penuh optimisme terhadap rezim baru The Three Lions.
Arteta dengan cepat menepis kekhawatiran terkait reaksi penonton, dengan menyatakan: "Suaranya tidak terlalu keras sehingga saya tidak bisa mendengar [cemoohan]. Saya hanya bisa melihat senyum lebar di wajahnya dan cara dia kembali dari tim nasional, serta hal-hal baik yang dia ceritakan kepada semua orang, tentang tim, tentang pertemuan yang mereka adakan, tentang Thomas dan semua orang."
Memanfaatkan momentum final Carabao Cup untuk fase penutup musim
The Gunners masih mencerna kekalahan mereka di final Carabao Cup dari Manchester City, dan Arteta bertekad untuk memanfaatkan rasa sakit itu sebagai motivasi dalam perburuan gelar FA Cup dan Liga Premier. Dengan kembalinya Viktor Gyokeres dari tugas bersama timnas Swedia yang penuh percaya diri setelah mencetak empat gol dan mengantarkan timnya ke Piala Dunia, sang manajer ingin timnya menemukan "dorongan terakhir" mereka di bagian terindah musim ini.
Merefleksikan final tersebut, Arteta menjelaskan: "Ketika Anda tidak berhasil memenangkan final itu, saya pikir yang harus Anda ambil sebagai pelajaran adalah bagaimana hal ini akan membuat kami lebih kuat untuk dorongan terakhir musim ini."