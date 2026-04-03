Kegagalan tim nasional Italia untuk lolos ke Piala Dunia mendatang telah meninggalkan bekas di ruang ganti Arsenal, khususnya bagi Calafiori. Arteta menyadari betapa besar dampaknya bagi sang pemain dan dunia sepak bola, sambil menyoroti arti historis dari absennya Azzurri di panggung dunia.

Dalam konferensi pers pada hari Jumat, Arteta ditanya bagaimana ia akan menanggapi kekecewaan Italia. "Mencoba menghiburnya. Saya pikir bukan hanya untuk Richy, tapi juga untuk Italia, dan untuk sepak bola," jawabnya. "Negara seperti mereka, dengan semangat dan sejarah yang begitu besar, tidak bisa ikut Piala Dunia, itu sulit dan saya rasa itu tidak baik untuk sepak bola. Itu juga menunjukkan betapa sulitnya melewati semua fase tersebut untuk mendapatkan hak berpartisipasi dalam kompetisi."