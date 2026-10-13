Meski mendapat kontrak permanen setelah membawa United finis di posisi ketiga musim lalu, Carrick mengawali musim 2026-27 dengan buruk. Manchester United kini berada di peringkat ke-13 Liga Primer Inggris setelah hanya meraih satu kemenangan dari enam laga pembuka. Harapan untuk bangkit kembali terpukul oleh hasil imbang 1-1 melawan Tottenham Hotspur yang bermain dengan sepuluh orang.

Kompetisi piala domestik pun tidak memberi kelegaan. Brighton menyingkirkan United dari Piala Liga Inggris pada laga pembuka mereka di kompetisi tersebut, memperburuk suasana muram di Manchester. Rentetan hasil buruk ini jauh dari optimisme yang mengiringi penunjukan permanen Carrick setelah kepergian Ruben Amorim awal tahun ini.



