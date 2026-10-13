AFP
Diterjemahkan oleh
“Ini terlalu berat bagi saya”: Pengakuan jujur Michael Carrick soal tugasnya di Manchester United terungkap di tengah meningkatnya tekanan untuk memecatnya
Awal buruk memicu kekhawatiran di Old Trafford
Meski mendapat kontrak permanen setelah membawa United finis di posisi ketiga musim lalu, Carrick mengawali musim 2026-27 dengan buruk. Manchester United kini berada di peringkat ke-13 Liga Primer Inggris setelah hanya meraih satu kemenangan dari enam laga pembuka. Harapan untuk bangkit kembali terpukul oleh hasil imbang 1-1 melawan Tottenham Hotspur yang bermain dengan sepuluh orang.
Kompetisi piala domestik pun tidak memberi kelegaan. Brighton menyingkirkan United dari Piala Liga Inggris pada laga pembuka mereka di kompetisi tersebut, memperburuk suasana muram di Manchester. Rentetan hasil buruk ini jauh dari optimisme yang mengiringi penunjukan permanen Carrick setelah kepergian Ruben Amorim awal tahun ini.
- Getty Images Sport
Butt mengungkap percakapan yang terus terang
Seiring meningkatnya tekanan terhadap pelatih berusia 45 tahun itu, mantan rekan setimnya, Nicky Butt, mengungkap pandangan sang pelatih sebelum mengambil alih kursi kepelatihan di Old Trafford. Berbicara dalam podcast The Good, The Bad, and The Football, Butt menjelaskan bahwa pelatih asal Inggris itu awalnya sangat enggan kembali melatih.
Menceritakan percakapan pribadi mereka, Butt mengungkapkan: "Saya bersama Michael sebelum dia mendapat pekerjaan di United dan [sedang] berbicara dengannya soal menjadi pelatih. Dia bilang, ‘Tidak, itu bukan untuk saya. Terlalu berat dan pikiran saya sedang kacau. Saya hanya mau melakukannya untuk pekerjaan besar, dan pekerjaan besar itu adalah melatih United.’"
Dari keberhasilan sementara hingga kembali menghadapi kesulitan yang tak asing lagi
Carrick beralih ke dunia kepelatihan setelah menjalani karier bermain yang gemilang selama 19 tahun. Ia sempat menjadi pelatih sementara United pada 2021. Setelah itu, ia menangani Middlesbrough selama tiga tahun di Riverside sebelum dipecat pada akhir musim Championship 2024-25. Ketika Amorim dipecat pada Januari, petinggi klub memilih Carrick ketimbang Ole Gunnar Solskjaer untuk menstabilkan tim sebagai pelatih sementara.
Keputusan itu awalnya tampak jitu ketika United memastikan tiket ke Liga Champions. Namun, inkonsistensi yang sudah akrab kembali menghantui klub. Sejak kalah dari Hull City pada laga pembuka dan hanya meraih satu kemenangan, yakni 5-2 atas Ipswich Town, tim ini kesulitan mengendalikan pertandingan. Mereka kalah tipis dari Manchester City dan kehilangan poin saat menghadapi Everton, Fulham, serta Tottenham Hotspur. Mengingat rekam jejak United yang kerap memecat pelatih berkinerja buruk di tengah musim, ruang Carrick untuk melakukan kesalahan semakin sempit.
- Getty Images Sport
Rangkaian pertandingan penentu menanti
Para petinggi klub tampaknya masih bersedia mempertahankan sang pelatih untuk saat ini, tetapi rangkaian tujuh pertandingan berat sebelum jeda internasional November bisa menentukan nasibnya. Periode krusial ini mencakup laga domestik yang sulit melawan Chelsea dan Aston Villa, serta duel berat di kompetisi Eropa menghadapi Roma dan Atletico Madrid.
Jadwal padat itu dimulai pada Selasa dengan lawatan ke Riyadh Air Metropolitano untuk menghadapi Atletico. United saat ini menempati peringkat keempat klasemen Liga Champions setelah menang telak 4-0 atas Sabah, dan akan berusaha keras mengulangi performa tersebut di Spanyol. Mereka kemudian harus segera mengalihkan fokus ke rivalitas sengit di Liga Primer, dengan bertandang ke Elland Road untuk menghadapi Leeds United pada Minggu.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami