Waktu kedatangan Anderson tidak bisa lebih krusial bagi Manchester City, terutama dengan masa depan jangkar lini tengah Rodri yang saat ini masih diselimuti ketidakpastian. Barcelona telah mengintensifkan upaya mereka untuk merekrut pemain Spanyol berusia 30 tahun itu, dengan melayangkan tawaran baru senilai £51 juta pada Rabu dalam usaha membawa pemenang Ballon d'Or itu ke Camp Nou. Jika kesepakatan dirampungkan, Anderson akan diharapkan naik level dan mengisi kekosongan besar yang ditinggalkan di jantung lapangan.

Ketika ditanya apakah gaya bermainnya sejalan dengan pemain internasional Spanyol itu, Anderson menyatakan keyakinannya pada kemampuan untuk beradaptasi dengan tuntutan taktik yang berbeda. "Saya rasa begitu. Saya bisa melakukan berbagai hal di lini tengah dan saya akan melihat di mana saya ditempatkan," jelasnya. "Saya akan bermain di mana saja. Menciptakan peluang, bergerak maju, atau peran lainnya jika mereka meminta saya melakukan itu."

"Saya sudah beberapa kali berbicara dengan manajer. Dia menjelaskan hal-hal seperti apa yang perlu saya lakukan. Ada banyak berlari, banyak energi. Itu untuk mencoba mengendalikan pertandingan. Itulah yang bisa saya lakukan."