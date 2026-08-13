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'Ini tentang bagaimana Anda bangkit kembali' - Elliot Anderson siap bersinar di Manchester City setelah patah hati di Piala Dunia
Mengatasi rasa sakit akibat kekalahan di semifinal
Anderson mengakui bahwa kekalahan di semi-final Piala Dunia baru-baru ini masih menyakitinya. Namun, seiring waktu berjalan, ia mulai mengatasi situasi tersebut dan bersiap memulai perjalanan barunya bersama City. Anderson diperkirakan akan menjalani debut kompetitifnya untuk klub saat City menghadapi juara Premier League Arsenal di Community Shield di Stadion Principality, Cardiff, Minggu ini.
Merefleksikan dampak emosional dari turnamen itu, Anderson secara terbuka mengakui sulitnya move on dari kekalahan sebesar itu. “Ini sangat sulit,” kata Anderson kepada para wartawan. “Saya masih agak kesulitan dengan itu. Dalam sepakbola ada pasang surut. Yang penting adalah bagaimana Anda bangkit kembali. Saya punya waktu tiga minggu untuk merenungkannya, tetapi sekarang ini musim baru, Anda harus melangkah maju."
- Getty Images Sport
Membuktikan nilainya di panggung dunia
Anderson adalah salah satu pemain Inggris yang bersinar di turnamen musim panas itu. Ia memainkan delapan pertandingan untuk Inggris, membantu mereka meraih medali perunggu dengan mengalahkan Prancis 6–4 dalam play-off. Ia mencatatkan satu assist, 386 operan berhasil (akurasi 90%), 19 tekel sukses, dan 28 sapuan. Anderson meyakini pengalaman itu telah mempersiapkannya untuk tekanan bermain bagi salah satu klub terbesar di dunia.
"Saya mendapat kepercayaan diri yang sangat besar karena tahu bahwa saya bisa tampil di panggung Piala Dunia. Jelas sebelumnya saya belum pernah bermain dalam ajang sebesar itu. Itu adalah ujian yang sangat bagus bagi saya," kata Anderson.
Melangkah ke ruang kosong yang ditinggalkan Rodri
Waktu kedatangan Anderson tidak bisa lebih krusial bagi Manchester City, terutama dengan masa depan jangkar lini tengah Rodri yang saat ini masih diselimuti ketidakpastian. Barcelona telah mengintensifkan upaya mereka untuk merekrut pemain Spanyol berusia 30 tahun itu, dengan melayangkan tawaran baru senilai £51 juta pada Rabu dalam usaha membawa pemenang Ballon d'Or itu ke Camp Nou. Jika kesepakatan dirampungkan, Anderson akan diharapkan naik level dan mengisi kekosongan besar yang ditinggalkan di jantung lapangan.
Ketika ditanya apakah gaya bermainnya sejalan dengan pemain internasional Spanyol itu, Anderson menyatakan keyakinannya pada kemampuan untuk beradaptasi dengan tuntutan taktik yang berbeda. "Saya rasa begitu. Saya bisa melakukan berbagai hal di lini tengah dan saya akan melihat di mana saya ditempatkan," jelasnya. "Saya akan bermain di mana saja. Menciptakan peluang, bergerak maju, atau peran lainnya jika mereka meminta saya melakukan itu."
"Saya sudah beberapa kali berbicara dengan manajer. Dia menjelaskan hal-hal seperti apa yang perlu saya lakukan. Ada banyak berlari, banyak energi. Itu untuk mencoba mengendalikan pertandingan. Itulah yang bisa saya lakukan."
- Getty Images
Ekspektasi yang memecahkan rekor di Etihad
Perjalanan Anderson menuju Manchester ditandai biaya transfer yang memecahkan rekor, pindah dari Nottingham Forest dengan nilai £116 juta. Meski angka itu sempat dilampaui oleh transfer Morgan Rogers ke Chelsea senilai £117 juta, tekanan karena menjadi salah satu pemain Inggris termahal dalam sejarah tetap sangat besar. Setelah memulai kariernya di Newcastle United, kenaikan Anderson yang begitu cepat menembus level atas benar-benar luar biasa.
"Itu akan selalu melekat pada saya. Selama saya fokus pada diri sendiri dan penampilan saya, hanya itu yang bisa saya lakukan. Ini sepakbola, bukan?" kata Anderson.
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