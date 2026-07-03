AFP
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'Ini tarian terakhir' - Adik Cristiano Ronaldo menyatakan bahwa kapten Portugal itu akan PENSUN dari tim nasional setelah Piala Dunia
Akhir karier internasional yang legendaris
Sebuah pengumuman mengejutkan telah menggemparkan kubu Portugal menyusul kabar bahwa Ronaldo sedang mengikuti turnamen internasional terakhirnya. Penyerang veteran tersebut, yang baru-baru ini menjadi pemain berusia 41 tahun pertama yang tampil dalam pertandingan sistem gugur Piala Dunia, mencetak gol pertamanya dalam babak gugur dari titik penalti saat timnya meraih kemenangan dramatis 2-1 atas Kroasia. Namun, pengakuan dari dalam lingkaran keluarga terdekatnya mengindikasikan bahwa sang kapten akan pensiun secara permanen dari tim nasional begitu turnamen ini berakhir.
- Getty Images Sport
Sumber internal mengonfirmasi perpisahan tersebut
Saat berbicara kepada Sport TV setelah tiba di Toronto untuk mendukung sang kakak, Katia Aveiro menegaskan bahwa ia memiliki informasi orang dalam yang dapat diandalkan mengenai rencana masa depan sang penyerang. Meskipun berada di tengah tekanan yang tak henti-hentinya dalam turnamen sepak bola, ia menegaskan bahwa penyerang Al-Nassr tersebut sama sekali tidak terpengaruh oleh desas-desus dari luar saat mempersiapkan penampilan terakhirnya di panggung internasional.
Katia menyatakan: "Yang paling penting adalah menikmati lebih dari 20 tahun yang telah kita lalui ini. Saya merasa sangat bangga. Saya pernah berada di Qatar, dan sekarang saya ada di sini. Ini merupakan sumber kebanggaan yang luar biasa. Saya yakin, dan pada akhirnya kita akan tersenyum.
"Ronaldo percaya diri, tidak se-nervous kita. Saya merasakan energi dan kepercayaan diri yang baik. Bagi kita, para penggemar, hal itu memberi ketenangan. Kita bisa mempercayainya. Spanyol di babak 16 besar? Siapa pun lawan berikutnya, kita harus menghadapinya dan kita harus siap."
Ketika ditanya apakah penyerang veteran itu bisa tampil di Euro 2028, Katia memberikan kabar terbaru yang pasti berdasarkan informasi dari dalam. Dia menambahkan: “Dari informasi yang saya miliki, Anda bisa mengucapkan selamat tinggal. Belum hari ini, tapi saya yakin ini adalah perpisahan. Saya berbicara tentang tim nasional. Dari sumber yang dapat dipercaya, Piala Dunia adalah ‘tarian terakhir’.”
Keluarga tersebut menanggapi kritik dari pihak luar
Kapten asal Portugal ini telah menghadapi sorotan tajam terkait performa keseluruhannya dan masa baktinya di level internasional sepanjang turnamen ini. Namun, keluarganya tetap sangat membelanya, dengan berpendapat bahwa prestasi bersejarahnya selama dua dekade terakhir menempatkannya jauh di atas kritik negatif yang terus-menerus dilontarkan oleh para pengkritiknya.
Katia melanjutkan: "Bagi orang-orang cerdas, siapa pun yang mencintai sepak bola pasti akan mencintai Ronaldo. Mereka lah yang rugi. Dia telah menembus batas-batas selama lebih dari 20 tahun. Lihatlah di mana keluarga Aveiro berada sekarang dan dari mana kami berasal. Penderitaan yang dialami ibu saya... apakah menurut Anda kritik akan mengganggu kebahagiaan kami? Tidak pernah!"
- Getty Images Sport
Para raksasa Eropa bersiap-siap
Portugal akan menghadapi ujian terberat bagi ambisi gelar juara mereka saat berhadapan dengan juara Eropa, Spanyol, dalam laga babak 16 besar yang sangat dinanti pada hari Senin. Setelah berhasil lolos dengan susah payah dari Kroasia berkat gol penentu kemenangan Goncalo Ramos di masa tambahan waktu, skuad asuhan Roberto Martinez harus segera meningkatkan level penampilan mereka.
Dengan konfirmasi resmi mengenai rencana pensiun Ronaldo dari tim nasional yang kini membayangi tim, para pemain akan berjuang habis-habisan untuk memperpanjang perjalanan turnamen terakhir kapten mereka.
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