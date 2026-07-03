'Ini tarian terakhir' - Adik Cristiano Ronaldo menyatakan bahwa kapten Portugal itu akan PENSUN dari tim nasional setelah Piala Dunia

Saat berbicara kepada Sport TV setelah tiba di Toronto untuk mendukung sang kakak, Katia Aveiro menegaskan bahwa ia memiliki informasi orang dalam yang dapat diandalkan mengenai rencana masa depan sang penyerang. Meskipun berada di tengah tekanan yang tak henti-hentinya dalam turnamen sepak bola, ia menegaskan bahwa penyerang Al-Nassr tersebut sama sekali tidak terpengaruh oleh desas-desus dari luar saat mempersiapkan penampilan terakhirnya di panggung internasional.

Katia menyatakan: "Yang paling penting adalah menikmati lebih dari 20 tahun yang telah kita lalui ini. Saya merasa sangat bangga. Saya pernah berada di Qatar, dan sekarang saya ada di sini. Ini merupakan sumber kebanggaan yang luar biasa. Saya yakin, dan pada akhirnya kita akan tersenyum.

"Ronaldo percaya diri, tidak se-nervous kita. Saya merasakan energi dan kepercayaan diri yang baik. Bagi kita, para penggemar, hal itu memberi ketenangan. Kita bisa mempercayainya. Spanyol di babak 16 besar? Siapa pun lawan berikutnya, kita harus menghadapinya dan kita harus siap."

Ketika ditanya apakah penyerang veteran itu bisa tampil di Euro 2028, Katia memberikan kabar terbaru yang pasti berdasarkan informasi dari dalam. Dia menambahkan: “Dari informasi yang saya miliki, Anda bisa mengucapkan selamat tinggal. Belum hari ini, tapi saya yakin ini adalah perpisahan. Saya berbicara tentang tim nasional. Dari sumber yang dapat dipercaya, Piala Dunia adalah ‘tarian terakhir’.”