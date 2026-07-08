Titik awal dari sinyal tegas pihak pemain tersebut adalah permintaan baru dari Newcastle United pada akhir Juni. The Magpies sebelumnya telah mendapat penolakan pada musim semi lalu. Karena Sabrina El Mala saat ini tidak ingin melakukan negosiasi maupun pembicaraan apa pun, pihak klub Inggris tersebut langsung menghubungi manajemen klub Köln untuk menguji kesediaan prinsipil sang pemain untuk pindah. Jawabannya sangat jelas: Tidak akan ada transfer ke Inggris pada musim panas ini.
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Ini sungguh mengejutkan! Ibu Said El Mala dikabarkan telah mengambil keputusan tegas dalam negosiasi transfer tersebut
Hanya jika ada tawaran dari klub papan atas yang berkompetisi di kancah internasional, barulah keluarga tersebut akan mempertimbangkannya. Secara internal, para petinggi klub Bundesliga ini mengkategorikan klub-klub seperti FC Arsenal, Manchester City, Manchester United, FC Liverpool, atau Aston Villa ke dalam kategori tersebut.
Karena saat ini belum ada tawaran konkret sekelas itu, segala sesuatunya mengarah pada kemungkinan sang pemain akan menghabiskan satu tahun lagi di Rheinland. Bahkan Brighton & Hove Albion, yang telah lama dianggap sebagai opsi favorit kubu El-Mala, tampaknya akan gagal dalam upaya terakhir yang direncanakan. Meskipun pelatih Fabian Hürzeler ingin memanfaatkan hubungan pribadinya dengan pemain berusia 19 tahun tersebut, peluang keberhasilan klub asal Inggris Selatan itu tetap dianggap kecil.
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Seberapa besar batas kesabaran 1. FC Köln terhadap Said El Mala?
Menurut kabar yang beredar, batas maksimal yang dapat diterima oleh Geißböcke adalah total 50 juta euro, termasuk pembayaran bonus. Kesepakatan semacam itu akan menjadikan El Mala sebagai pemain termahal yang pernah hengkang dalam sejarah klub.
Pindah ke FC Brentford, yang pada awal Juni berada dalam tahap negosiasi yang sudah sangat maju dan akan mencapai angka finansial tersebut, gagal di saat-saat terakhir. Newcastle, di sisi lain, mencari alternatif setelah ditolak oleh Köln dan akhirnya mendatangkan Bazoumana Toure dari TSG Hoffenheim, yang nilai transfernya berada pada level yang serupa.
Masa Depan Said El Mala: Köln Tidak Perlu Menjualnya
1. FC Köln memang sudah berada dalam posisi tawar yang menguntungkan. Berkat kesepakatan transfer senilai 17 juta euro yang telah disepakati untuk penyerang sayap Jakub Kaminski ke Benfica di Lisbon, tidak ada kebutuhan finansial bagi klub untuk menjual pemain andalan lainnya pada jendela transfer ini.
Karena kontrak El Malas baru akan berakhir pada tahun 2030 dan tidak memuat klausul pelepasan, Effzeh sepenuhnya menentukan syarat-syaratnya sendiri. Ditambah lagi, gaji sang penyerang relatif rendah, yang diperkirakan sedikit di atas satu juta euro. Oleh karena itu, pihak klub sama sekali tidak merasakan tekanan apa pun.
Dari segi olahraga, pemain muda ini telah direncanakan secara pasti untuk musim mendatang. Pada musim lalu 2025/26, pemain serang ini menjadi pemain profesional Köln yang paling produktif dengan 18 poin dalam 34 penampilan liga.
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