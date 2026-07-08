Hanya jika ada tawaran dari klub papan atas yang berkompetisi di kancah internasional, barulah keluarga tersebut akan mempertimbangkannya. Secara internal, para petinggi klub Bundesliga ini mengkategorikan klub-klub seperti FC Arsenal, Manchester City, Manchester United, FC Liverpool, atau Aston Villa ke dalam kategori tersebut.

Karena saat ini belum ada tawaran konkret sekelas itu, segala sesuatunya mengarah pada kemungkinan sang pemain akan menghabiskan satu tahun lagi di Rheinland. Bahkan Brighton & Hove Albion, yang telah lama dianggap sebagai opsi favorit kubu El-Mala, tampaknya akan gagal dalam upaya terakhir yang direncanakan. Meskipun pelatih Fabian Hürzeler ingin memanfaatkan hubungan pribadinya dengan pemain berusia 19 tahun tersebut, peluang keberhasilan klub asal Inggris Selatan itu tetap dianggap kecil.