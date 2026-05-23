"Ini sungguh mengejutkan bagi saya" - Kyle Walker menanggapi tidak dimasukkannya Phil Foden, Harry Maguire, dan Trent Alexander-Arnold ke dalam skuad Inggris untuk Piala Dunia

Mantan bek Manchester City itu memulai analisisnya dengan menyoroti rekan setimnya di klub sebelumnya, menyoroti kurangnya momentum di bawah asuhan Pep Guardiola, serta membahas posisi terbaik Foden. Dalam wawancara di talkSPORT, Walker mengatakan: "Ini mengejutkan bagi saya karena saya tahu apa yang bisa dilakukan Phil sehari-hari. Saya tahu apa yang bisa dilakukan Phil di lapangan pada saat tertentu. Tapi Phil mungkin akan mengatakan bahwa dia belum cukup menunjukkan kemampuannya di lapangan untuk Manchester City atau belum diberi kesempatan untuk melakukannya.

"Sekarang, hanya Phil dan Pep yang tahu jawaban-jawaban itu. Hal itu mungkin berdampak pada keputusan yang diambil Thomas. Saya pikir sebagai No.10. Saya pikir Phil bisa bermain di sayap, yang bukan masalah bagi Phil, dia sudah melakukannya sepanjang kariernya hingga saat ini. Saya merasa Phil sedikit kurang beruntung saat menunggu pemain seperti David Silva dan Kevin De Bruyne untuk memberi ruang baginya bermain di posisi No.10. Tapi entah mengapa, manajer tidak menempatkannya di sana, tapi pendapat pribadi saya tentang Phil Foden, posisi terbaiknya adalah di area tengah."

Walker juga membela Maguire setelah sang bek tidak masuk skuad meskipun tampil impresif bersama Manchester United. Dia menambahkan: "Jika Anda memberitahu saya enam bulan lalu bahwa dia akan diabaikan dari skuad, saya mungkin akan berkata, 'Oke, itu wajar.' Tapi menurut saya, dengan apa yang dia lakukan musim ini, dan terutama melihat posisi Manchester United musim ini, Anda kira dia punya peluang bagus untuk masuk skuad.

"Saya pikir pengalamannya di semua turnamen yang pernah saya ikuti juga, Anda tahu, dia adalah bagian vital dari itu. Jadi, menurut saya dia sangat sial tidak masuk skuad itu. Dia fantastis dan bisa dilihat dari cara dia bermain untuk Inggris, tahu kan, dia selalu tampil maksimal, bahkan dalam adu penalti. Saya pikir saya harus mempertimbangkan itu. Dan bagi seorang bek tengah untuk tampil maksimal dalam adu penalti di semua turnamen besar yang kita ikuti adalah prestasi besar baginya.

"Saya pikir dia telah mengungkapkan dengan baik betapa berartinya bermain untuk Inggris baginya. Jadi, tentu saja, ini akan menjadi, Anda tahu, sangat sulit baginya untuk... ya, pil yang sangat pahit baginya untuk ditelan kemarin dalam percakapan telepon itu. Tapi ini sepak bola dan dia harus menghadapinya, dan dia harus bangkit kembali dan melanjutkan, sungguh."