"Ini sungguh mengejutkan bagi saya" - Kyle Walker menanggapi tidak dimasukkannya Phil Foden, Harry Maguire, dan Trent Alexander-Arnold ke dalam skuad Inggris untuk Piala Dunia
Tuchel menghadirkan kejutan
Tuchel menimbulkan kehebohan besar di kancah sepak bola internasional dengan mengumumkan skuad tur beranggotakan 26 pemain yang berani, yang sama sekali tidak memasukkan beberapa bintang ternama. Bersama Cole Palmer dan Morgan Gibbs-White, pemain-pemain papan atas seperti Foden, Maguire, dan Alexander-Arnold tidak masuk dalam skuad yang akan bertolak ke Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Keputusan eksklusi yang tanpa ampun ini langsung memicu perdebatan mengenai konsistensi pemain versus pengalaman di laga besar, yang mendorong Walker untuk memberikan penilaian jujur mengenai nasib buruk yang tiba-tiba menimpa mantan rekan setimnya di tim nasional.
Walker mengevaluasi kendala-kendala
Mantan bek Manchester City itu memulai analisisnya dengan menyoroti rekan setimnya di klub sebelumnya, menyoroti kurangnya momentum di bawah asuhan Pep Guardiola, serta membahas posisi terbaik Foden. Dalam wawancara di talkSPORT, Walker mengatakan: "Ini mengejutkan bagi saya karena saya tahu apa yang bisa dilakukan Phil sehari-hari. Saya tahu apa yang bisa dilakukan Phil di lapangan pada saat tertentu. Tapi Phil mungkin akan mengatakan bahwa dia belum cukup menunjukkan kemampuannya di lapangan untuk Manchester City atau belum diberi kesempatan untuk melakukannya.
"Sekarang, hanya Phil dan Pep yang tahu jawaban-jawaban itu. Hal itu mungkin berdampak pada keputusan yang diambil Thomas. Saya pikir sebagai No.10. Saya pikir Phil bisa bermain di sayap, yang bukan masalah bagi Phil, dia sudah melakukannya sepanjang kariernya hingga saat ini. Saya merasa Phil sedikit kurang beruntung saat menunggu pemain seperti David Silva dan Kevin De Bruyne untuk memberi ruang baginya bermain di posisi No.10. Tapi entah mengapa, manajer tidak menempatkannya di sana, tapi pendapat pribadi saya tentang Phil Foden, posisi terbaiknya adalah di area tengah."
Walker juga membela Maguire setelah sang bek tidak masuk skuad meskipun tampil impresif bersama Manchester United. Dia menambahkan: "Jika Anda memberitahu saya enam bulan lalu bahwa dia akan diabaikan dari skuad, saya mungkin akan berkata, 'Oke, itu wajar.' Tapi menurut saya, dengan apa yang dia lakukan musim ini, dan terutama melihat posisi Manchester United musim ini, Anda kira dia punya peluang bagus untuk masuk skuad.
"Saya pikir pengalamannya di semua turnamen yang pernah saya ikuti juga, Anda tahu, dia adalah bagian vital dari itu. Jadi, menurut saya dia sangat sial tidak masuk skuad itu. Dia fantastis dan bisa dilihat dari cara dia bermain untuk Inggris, tahu kan, dia selalu tampil maksimal, bahkan dalam adu penalti. Saya pikir saya harus mempertimbangkan itu. Dan bagi seorang bek tengah untuk tampil maksimal dalam adu penalti di semua turnamen besar yang kita ikuti adalah prestasi besar baginya.
"Saya pikir dia telah mengungkapkan dengan baik betapa berartinya bermain untuk Inggris baginya. Jadi, tentu saja, ini akan menjadi, Anda tahu, sangat sulit baginya untuk... ya, pil yang sangat pahit baginya untuk ditelan kemarin dalam percakapan telepon itu. Tapi ini sepak bola dan dia harus menghadapinya, dan dia harus bangkit kembali dan melanjutkan, sungguh."
Walker mempertanyakan logika di balik keputusan-keputusan tersebut
Tidak dimasukkannya Alexander-Arnold sama sekali membuat banyak orang terkejut, terutama mengingat kepindahan bek sayap tersebut ke Real Madrid, meskipun ia mengalami musim yang diwarnai cedera di Spanyol. Sambil menyerukan persatuan di balik kepemimpinan Tuchel namun tetap sangat bingung dengan pertimbangan olahraga di balik keputusan tersebut, Walker menambahkan: "Menurut saya, jika dikatakan bahwa seorang pemain yang bermain untuk Real Madrid tidak masuk dalam skuad Inggris, itu hal yang belum pernah terdengar sebelumnya. Tapi entah mengapa, manajer telah memutuskan untuk mengambil jalur yang dia ambil. Dan dengarkan, dia yang memimpin kami di Piala Dunia dan kami harus mempercayainya, dan saya merasa bahwa semakin kami mendukung para pemain, semakin baik hasilnya nanti.
"Dengar, selalu akan ada keraguan dan tanda tanya atas segala hal yang dilakukan manajer. Tapi saya merasa bahwa jika kita mendukungnya sebaik mungkin, terutama saat saya mengingat kembali Rusia, betapa besar dukungan bangsa saat itu, itu hanya akan membantunya. Tidak, tidak benar-benar. Karena saya merasa kita semua membicarakan Trent dan apa yang dilakukan Trent atau apa yang tidak dilakukannya dengan baik. Tapi mari kita bicara tentang apa yang dilakukan Trent dengan luar biasa baik dan mungkin yang terbaik di dunia di posisinya sebagai bek kanan dengan jangkauan operannya, umpan-umpannya, dan assist-nya.
"Dan juga, Anda harus memikirkan pertandingan-pertandingan besar yang pernah dia mainkan, baik itu final Liga Champions atau pertandingan besar untuk Liverpool, atau pertandingan besar untuk Real Madrid. Kalian harus mempertimbangkan hal itu karena seberapa pun bagusnya seorang pemain, ketika diturunkan di perempat final Piala Dunia, semifinal Piala Dunia, atau final Kejuaraan Eropa, dibutuhkan sedikit karakter untuk memastikan kalian bisa melewati pertandingan itu, tidak hanya dengan kemampuan, tetapi juga secara mental."
Persiapan semakin gencar
Skuad kontroversial asuhan Tuchel kini harus membangun kekompakan tim menjelang laga pembuka turnamen melawan Kroasia pada 17 Juni. Barisan pertahanan yang dipilih harus mampu menahan tekanan media yang sangat besar, dengan performa dan pertanggungjawaban mereka menjadi sorotan sepanjang babak penyisihan grup. Sementara itu, para bintang yang tidak dipanggil harus menjalani masa refleksi yang cukup lama sambil beristirahat dan berusaha memukau manajer klub masing-masing sebelum kamp pramusim domestik dimulai kembali.