Jika Münchner Löwen mengalami kebangkrutan, investor Hasan Ismaik tampaknya tidak ingin turun tangan dan menanggung jumlah utang yang harus dibayar.
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"Ini sungguh memalukan!" Investor Hasan Ismaik menolak memberikan bantuan - 1860 München terancam mengalami bencana besar berikutnya setelah terdegradasi secara paksa
Kepada Süddeutsche Zeitung, pria asal Yordania itu menyatakan: "Saya rasa, kini sudah jelas bagi semua orang bahwa sekadar menyediakan dana baru setiap tahun bukanlah solusi." Pertanyaannya "bukan lagi apakah seseorang akan memberikan pinjaman lagi kepada orang lain. Pertanyaan sebenarnya adalah, bagaimana klub ini ingin membangun masa depan yang stabil, yang tidak bergantung pada pendanaan darurat setiap musim."
Setelah penarikan diri sponsor utama 'die Bayerische', yang menggunakan hak pembatalan khusus mereka jika klub terdegradasi ke Regionalliga, menurut laporan media, TSV 1860 kekurangan 2,7 juta euro untuk menghindari ancaman kebangkrutan - yaitu tepat jumlah yang juga dibutuhkan untuk lisensi Liga Ketiga.
Pada hari Rabu kemarin, pimpinan klub TSV 1860 dalam sebuah pernyataan di hadapan para penggemar yang marah di kantor klub di distrik Giesing, Munich, mengonfirmasi bahwa klub harus terdegradasi secara paksa ke Regionalliga (divisi keempat) karena kekurangan dana.
"Kami tidak mendapatkan lisensi, artinya kami akan bermain di Regionalliga tahun depan," kata Presiden Klub Gernot Mang dan menjelaskan bahwa klub tidak dapat memberikan bukti penutupan kekurangan anggaran sebesar 2,7 juta euro hingga batas waktu pukul 17.00.
- DPA
Para legenda 1860 bersuara keras: "Tidak bertanggung jawab, tidak berprinsip — dari semua pihak yang terlibat"
Saat ini, tak ada yang tahu bagaimana nasib klub yang dulunya merupakan salah satu pendiri Bundesliga ini. Kabarnya, hanya delapan pemain dari skuad divisi ketiga yang memiliki kontrak untuk bermain di liga regional; selain itu, tampaknya kecil kemungkinan pelatih Markus Kauczinski akan ikut turun ke divisi keempat.
Sementara itu, dua legenda klub, Daniel Bierofka dan Sascha Mölders, menyampaikan kritik tajam kepada pihak yang bertanggung jawab. "Ini memalukan. Tidak ada kata lain yang bisa menggambarkan apa yang terjadi di sana," kata Bierofka dengan nada marah kepada BR24. "Tidak bertanggung jawab, tidak berprinsip - dari semua pihak yang terlibat. Tidak ada yang bisa menghindar dari ini."
Mölders menyebut apa yang terjadi saat ini di Löwen sebagai "kegilaan mutlak". "Sekarang sudah kehabisan kata-kata untuk menggambarkan apa yang harus dikatakan," kata pria berusia 47 tahun itu, yang menyerukan kepada para pemain yang masih terikat kontrak di klub untuk bersama-sama bangkit dari keterpurukan, seperti yang mereka lakukan saat degradasi paksa pertama pada 2017: "Saya masih ingat bagaimana Biero berdiri di hadapan saya saat itu dan berkata: 'Sekarang kamu bisa menunjukkan bahwa kamu punya nyali, dan tetap tinggal.' Saya penasaran, berapa banyak dari mereka yang masih peduli pada Löwen. Menyerah bukanlah pilihan. Tidak pernah."
Mölders sendiri saat itu tetap bertahan meskipun ada tawaran yang lebih baik dan membawa 1860 kembali ke divisi ketiga dengan mencetak 19 gol dalam 33 pertandingan Regionalliga. Ia juga mencetak tiga gol dalam pertandingan promosi yang sengit melawan Saarbrücken.
1860 München harus turun ke Regionalliga: Lima peringkat terakhir di 3. Liga
Musim
Peringkat
2021/22
4
2022/23
8
2023/24
15
2024/25
11
2025/26
8