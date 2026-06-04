"Ini sungguh memalukan!" Investor Hasan Ismaik menolak memberikan bantuan - 1860 München terancam mengalami bencana besar berikutnya setelah terdegradasi secara paksa

Kepada Süddeutsche Zeitung, pria asal Yordania itu menyatakan: "Saya rasa, kini sudah jelas bagi semua orang bahwa sekadar menyediakan dana baru setiap tahun bukanlah solusi." Pertanyaannya "bukan lagi apakah seseorang akan memberikan pinjaman lagi kepada orang lain. Pertanyaan sebenarnya adalah, bagaimana klub ini ingin membangun masa depan yang stabil, yang tidak bergantung pada pendanaan darurat setiap musim."

Setelah penarikan diri sponsor utama 'die Bayerische', yang menggunakan hak pembatalan khusus mereka jika klub terdegradasi ke Regionalliga, menurut laporan media, TSV 1860 kekurangan 2,7 juta euro untuk menghindari ancaman kebangkrutan - yaitu tepat jumlah yang juga dibutuhkan untuk lisensi Liga Ketiga.

Pada hari Rabu kemarin, pimpinan klub TSV 1860 dalam sebuah pernyataan di hadapan para penggemar yang marah di kantor klub di distrik Giesing, Munich, mengonfirmasi bahwa klub harus terdegradasi secara paksa ke Regionalliga (divisi keempat) karena kekurangan dana.

"Kami tidak mendapatkan lisensi, artinya kami akan bermain di Regionalliga tahun depan," kata Presiden Klub Gernot Mang dan menjelaskan bahwa klub tidak dapat memberikan bukti penutupan kekurangan anggaran sebesar 2,7 juta euro hingga batas waktu pukul 17.00.