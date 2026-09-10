Chelsea tampak menuju tersingkir lebih awal secara memalukan dari Carabao Cup setelah tertinggal 2-0 dari Leeds di Stamford Bridge. Dalam upaya putus asa untuk menyelamatkan laga ini, Xabi Alonso memasukkan empat pemain pengganti saat jeda, dengan Palmer dan Rogers masuk dari bangku cadangan untuk mengorkestrasi kebangkitan luar biasa pada babak kedua

Palmer mencetak dua gol dalam tiga menit, termasuk satu penalti, untuk menyamakan kedudukan. Sementara itu, Rogers tampil tak terbendung sebagai kekuatan kreatif, menyumbang tiga assist untuk Palmer, Pedro Neto, dan Danny Welbeck.

Gol tambahan dari Valentin Barco dan Welbeck menutup kemenangan mendebarkan 6-3, membuat gol Dominic Calvert-Lewin untuk gol ketiga tim tamu hanya menjadi pelipur lara dan memastikan Chelsea melaju ke babak berikutnya.



