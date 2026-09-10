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'Ini sudah diatur!' - Morgan Rogers menyebut penghargaan Pemain Terbaik Pertandingan untuk Cole Palmer sebagai sesuatu yang 'kriminal' setelah kemenangan kacau Chelsea atas Leeds di Carabao Cup
Pemain pengganti memicu kebangkitan di Stamford Bridge
Chelsea tampak menuju tersingkir lebih awal secara memalukan dari Carabao Cup setelah tertinggal 2-0 dari Leeds di Stamford Bridge. Dalam upaya putus asa untuk menyelamatkan laga ini, Xabi Alonso memasukkan empat pemain pengganti saat jeda, dengan Palmer dan Rogers masuk dari bangku cadangan untuk mengorkestrasi kebangkitan luar biasa pada babak kedua
Palmer mencetak dua gol dalam tiga menit, termasuk satu penalti, untuk menyamakan kedudukan. Sementara itu, Rogers tampil tak terbendung sebagai kekuatan kreatif, menyumbang tiga assist untuk Palmer, Pedro Neto, dan Danny Welbeck.
Gol tambahan dari Valentin Barco dan Welbeck menutup kemenangan mendebarkan 6-3, membuat gol Dominic Calvert-Lewin untuk gol ketiga tim tamu hanya menjadi pelipur lara dan memastikan Chelsea melaju ke babak berikutnya.
- Mark Pain
Rogers menyebut keputusan penghargaan itu sebagai 'kriminal'
Terlepas dari masterclass-nya sebagai kreator serangan, Rogers dibuat tak percaya ketika sahabat dekatnya, Palmer, membawa pulang penghargaan Player of the Match. Mantan bintang Aston Villa itu, yang keliru mengira dirinya mencatatkan empat assist, tidak menahan diri dalam wawancara bersama selepas pertandingan dengan Sky Sports.
"Kawan, saya bikin empat assist," kata Rogers dengan nada kesal bercanda. "Saya tidak percaya itu, itu gila, dia mencetak gol penalti. Itu gila, jangan sebut saya, saya cuma penonton, itu kriminal."
Palmer dengan cepat membela diri sambil tertawa: "Saya memulai comeback, saya akan kasih pujian untukmu, saya akan kasih pujian untukmu dan bilang kamu seharusnya mendapatkannya." Ketika ditanya apakah ia akan menyerahkan trofi itu kepada rekan setimnya, Rogers menjawab dengan sarkastis: "Sayangnya iya, ini sudah diatur."
Candaan itu dengan cepat merembet ke media sosial. Palmer membagikan sebuah foto di Instagram dengan caption: "Itu menyenangkan... p.s kita bisa berbagi MotM kalau itu membuatmu senang @mrogers". Tak mau mundur, Rogers merespons lewat Instagram story miliknya sendiri, menandai penyiar tersebut dan menuntut: "@skysports perlu ada pembicaraan serius."
Membangun sesuatu yang spesial di Stamford Bridge
Di balik candaan di pinggir lapangan, kemenangan itu menegaskan chemistry yang kian tumbuh di ruang ganti Chelsea. Rogers, yang datang dengan biaya besar £117 juta pada musim panas ini, cepat memuji lingkungan barunya dan kualitas tak terbantahkan dari rekan-rekan setimnya.
"Lingkungan, para pemain, dan staf pelatih telah menerima saya dan memberi saya kesempatan untuk menunjukkan seperti apa saya," jelas penyerang itu. "Bermain dengan pemain-pemain berkualitas seperti ini membuat hidup saya jauh lebih mudah. Saya bisa menunjukkan kemampuan saya semaksimal mungkin, dan ini tim yang sangat menyenangkan untuk dimainkan."
Sang playmaker juga memberi isyarat tentang masa depan cerah di London barat. "Anda bisa melihat itu [sedang membangun sesuatu yang spesial]," tambahnya. "Masih banyak yang harus dikerjakan dan ini masih tahap awal, tetapi melihat tanda-tanda ini sedini ini, biasanya hal seperti ini tidak terjadi secepat ini. Ini menarik, tetapi kami masih punya jalan panjang dan banyak yang harus dicapai."
- Every Second Media
Menjaga momentum serangan
Chelsea akan berusaha membawa momentum menyerang ini lebih jauh di Carabao Cup dan sepanjang kiprah mereka yang sedang berjalan di kompetisi domestik. Penampilan menghancurkan Chelsea pada babak kedua membuktikan bahwa mereka memiliki kualitas yang dibutuhkan untuk membalikkan defisit besar.
Dengan Rogers dan Palmer kembali menghidupkan kemitraan tangguh sejak masa mereka di akademi Manchester City, Chelsea kini memiliki motor kreativitas yang mampu membongkar pertahanan rapat. Seperti dicatat Rogers, musim ini masih berada di tahap awal, tetapi perkembangan cepat mereka menunjukkan bahwa Chelsea sangat siap untuk bersaing meraih trofi dalam beberapa bulan ke depan.
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