"Ini sudah berlangsung bertahun-tahun!" Oliver Kahn mempertanyakan janji Uli Hoeneß di FC Bayern

Di Sky, mantan kiper tim nasional itu mengacu pada pernyataan berulang dari lingkungan klub. "Kita mendengar: 'Kita akan mundur suatu saat nanti, ketika orang yang tepat telah ditemukan.' Seluruh proses ini telah berlangsung selama bertahun-tahun," kata Kahn. Dan dia menambahkan dengan nada tajam: "Dan tampaknya hingga kini belum ada orang yang ditemukan."

Hoeneß dan Karl-Heinz Rummenigge telah memengaruhi klub selama beberapa dekade dan masih menjadi anggota dewan pengawas yang berpengaruh. Hoeneß, yang juga merupakan presiden kehormatan, telah berulang kali menyatakan bahwa ia hanya akan mundur sepenuhnya jika klub telah memiliki struktur organisasi yang optimal. Hoeneß baru-baru ini menolak kritik yang menyatakan bahwa ia dan Rummenigge masih terlalu banyak campur tangan. "Itu sama sekali tidak benar," katanya pada musim gugur lalu dalam sebuah acara di Munich.

Kahn tetap melihat restrukturisasi FC Bayern sebagai proses yang lambat. Meskipun klub telah merekrut Rouven Kasper sebagai direktur pemasaran baru, secara keseluruhan restrukturisasi tersebut "masih berjalan sangat lambat".