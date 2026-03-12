Oliver Kahn telah berbicara dengan tegas tentang struktur kekuasaan di FC Bayern München – dan secara khusus mengkritik peran Uli Hoeneß. Mantan ketua dewan direksi klub juara Jerman itu meragukan bahwa pengunduran diri bos Bayern yang telah diumumkan selama bertahun-tahun itu akan segera terwujud.
Diterjemahkan oleh
"Ini sudah berlangsung bertahun-tahun!" Oliver Kahn mempertanyakan janji Uli Hoeneß di FC Bayern
Di Sky, mantan kiper tim nasional itu mengacu pada pernyataan berulang dari lingkungan klub. "Kita mendengar: 'Kita akan mundur suatu saat nanti, ketika orang yang tepat telah ditemukan.' Seluruh proses ini telah berlangsung selama bertahun-tahun," kata Kahn. Dan dia menambahkan dengan nada tajam: "Dan tampaknya hingga kini belum ada orang yang ditemukan."
Hoeneß dan Karl-Heinz Rummenigge telah memengaruhi klub selama beberapa dekade dan masih menjadi anggota dewan pengawas yang berpengaruh. Hoeneß, yang juga merupakan presiden kehormatan, telah berulang kali menyatakan bahwa ia hanya akan mundur sepenuhnya jika klub telah memiliki struktur organisasi yang optimal. Hoeneß baru-baru ini menolak kritik yang menyatakan bahwa ia dan Rummenigge masih terlalu banyak campur tangan. "Itu sama sekali tidak benar," katanya pada musim gugur lalu dalam sebuah acara di Munich.
Kahn tetap melihat restrukturisasi FC Bayern sebagai proses yang lambat. Meskipun klub telah merekrut Rouven Kasper sebagai direktur pemasaran baru, secara keseluruhan restrukturisasi tersebut "masih berjalan sangat lambat".
Kahn memuji Bayern setelah menang 6-1 atas Atalanta Bergamo
Pria berusia 56 tahun ini memahami proses internal klub dari pengalamannya sendiri. Antara Januari 2020 dan Juni 2021, ia menjadi bagian dari dewan direksi dan kemudian bahkan menjadi ketua dewan direksi. Meskipun meraih gelar juara Bundesliga ke-11 berturut-turut, klub Munich ini memutuskan untuk berpisah dengan Kahn dan direktur olahraga Hasan Salihamidzic pada Mei 2023.
Namun, dari segi olahraga, mantan kiper kelas dunia ini melihat klub tersebut saat ini dalam kondisi yang kuat. Setelah kemenangan telak 6-1 di perempat final Liga Champions melawan Atalanta Bergamo, ia memuji kualitas skuad: "Pada dasarnya, Anda bisa memainkan siapa pun yang Anda inginkan – dan kualitasnya hampir tidak menurun atau bahkan tidak menurun sama sekali."
Bagi Kahn, FC Bayern saat ini bermain "hampir seperti mesin jam". Meskipun demikian, ia tetap berhati-hati – kesuksesan yang terlalu mulus juga dapat menimbulkan risiko.
FC Bayern - Jadwal Pertandingan: Pertandingan-pertandingan FCB berikutnya
Tanggal Waktu Pertemuan Sabtu, 14 Maret 15.30 Bayer Leverkusen - FC Bayern (Bundesliga) Rabu, 18 Maret 21 FC Bayern - Atalanta (Liga Champions) Sabtu, 21 Maret 15.30 FC Bayern - Union Berlin (Bundesliga) Sabtu, 4 April 15.30 SC Freiburg - FC Bayern (Bundesliga)