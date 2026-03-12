Goal.com
"Ini sudah berlangsung bertahun-tahun!" Oliver Kahn mempertanyakan janji Uli Hoeneß di FC Bayern

Oliver Kahn menyerang struktur kekuasaan lama di sekitar Uli Hoeneß di FC Bayern München. Mantan ketua dewan direksi secara terbuka mempertanyakan janji yang telah dibuat selama bertahun-tahun oleh legenda Bayern tersebut.

Oliver Kahn telah berbicara dengan tegas tentang struktur kekuasaan di FC Bayern München – dan secara khusus mengkritik peran Uli Hoeneß. Mantan ketua dewan direksi klub juara Jerman itu meragukan bahwa pengunduran diri bos Bayern yang telah diumumkan selama bertahun-tahun itu akan segera terwujud.

  • Di Sky, mantan kiper tim nasional itu mengacu pada pernyataan berulang dari lingkungan klub. "Kita mendengar: 'Kita akan mundur suatu saat nanti, ketika orang yang tepat telah ditemukan.' Seluruh proses ini telah berlangsung selama bertahun-tahun," kata Kahn. Dan dia menambahkan dengan nada tajam: "Dan tampaknya hingga kini belum ada orang yang ditemukan."

    Hoeneß dan Karl-Heinz Rummenigge telah memengaruhi klub selama beberapa dekade dan masih menjadi anggota dewan pengawas yang berpengaruh. Hoeneß, yang juga merupakan presiden kehormatan, telah berulang kali menyatakan bahwa ia hanya akan mundur sepenuhnya jika klub telah memiliki struktur organisasi yang optimal. Hoeneß baru-baru ini menolak kritik yang menyatakan bahwa ia dan Rummenigge masih terlalu banyak campur tangan. "Itu sama sekali tidak benar," katanya pada musim gugur lalu dalam sebuah acara di Munich.

    Kahn tetap melihat restrukturisasi FC Bayern sebagai proses yang lambat. Meskipun klub telah merekrut Rouven Kasper sebagai direktur pemasaran baru, secara keseluruhan restrukturisasi tersebut "masih berjalan sangat lambat".

  • Kahn memuji Bayern setelah menang 6-1 atas Atalanta Bergamo

    Pria berusia 56 tahun ini memahami proses internal klub dari pengalamannya sendiri. Antara Januari 2020 dan Juni 2021, ia menjadi bagian dari dewan direksi dan kemudian bahkan menjadi ketua dewan direksi. Meskipun meraih gelar juara Bundesliga ke-11 berturut-turut, klub Munich ini memutuskan untuk berpisah dengan Kahn dan direktur olahraga Hasan Salihamidzic pada Mei 2023.

    Namun, dari segi olahraga, mantan kiper kelas dunia ini melihat klub tersebut saat ini dalam kondisi yang kuat. Setelah kemenangan telak 6-1 di perempat final Liga Champions melawan Atalanta Bergamo, ia memuji kualitas skuad: "Pada dasarnya, Anda bisa memainkan siapa pun yang Anda inginkan – dan kualitasnya hampir tidak menurun atau bahkan tidak menurun sama sekali."

    Bagi Kahn, FC Bayern saat ini bermain "hampir seperti mesin jam". Meskipun demikian, ia tetap berhati-hati – kesuksesan yang terlalu mulus juga dapat menimbulkan risiko.

  • FC Bayern - Jadwal Pertandingan: Pertandingan-pertandingan FCB berikutnya

    TanggalWaktuPertemuan
    Sabtu, 14 Maret15.30Bayer Leverkusen - FC Bayern (Bundesliga)
    Rabu, 18 Maret21FC Bayern - Atalanta (Liga Champions)
    Sabtu, 21 Maret15.30FC Bayern - Union Berlin (Bundesliga)
    Sabtu, 4 April15.30SC Freiburg - FC Bayern (Bundesliga)
