'Ini suatu kehormatan' - Lionel Messi menanggapi pencapaiannya menyamai rekor gol terbanyak sepanjang masa di Piala Dunia, sementara kapten Argentina itu terinspirasi oleh ikon tenis Rafael Nadal

Hat-trick spektakuler tersebut membuat Messi menyamai rekor ikon Jerman Miroslav Klose di puncak daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa Piala Dunia. Sementara dunia merayakan pencapaian terbarunya, kapten Argentina itu tetap bersikap rendah hati seperti biasa ketika ditanya mengenai posisinya dalam buku sejarah bersama para penyerang terhebat dalam sejarah sepak bola.

"Saya tidak memikirkan soal gol-gol atau rekor-rekor itu... Merupakan suatu kehormatan bisa berada di barisan bersama Klose, Ronaldo juga ada di sana, [Kylian] Mbappé yang mencetak dua gol hari ini, tapi itu hanyalah statistik, tidak lebih," katanya. "Ronaldo adalah salah satu yang terbaik yang pernah saya lihat, dan dia pun bukan yang pertama. Kamu berusaha melakukan yang terbaik, seperti biasa. Saya tidak menonton gol-gol itu di TV, saya menikmatinya bersama rekan-rekan setim dan keluarga saya. Nanti saya akan menontonnya dengan saksama."

Terlepas dari pencapaian bersejarah dan skor akhir yang meyakinkan, kapten Argentina itu mengakui bahwa pertandingan melawan lawan dari Afrika itu jauh dari mudah di awal-awal. Saat merefleksikan kemenangan tersebut, ia memanfaatkan kesempatan itu untuk menyoroti meningkatnya tingkat kesulitan dalam pertandingan internasional modern.

“Mereka memiliki pemain-pemain bagus, mereka dinamis, dan kami berusaha menguasai permainan, tetapi kami kesulitan menguasai bola, seperti yang biasanya kami alami, terutama di babak pertama,” kata Messi. “Anda bisa melihat di Piala Dunia ini bahwa semua tim sudah mempersiapkan diri dengan baik, ada tim-tim yang kuat, dan terlihat jelas bahwa tidak ada yang mau menyerah begitu saja.”