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'Ini suatu kehormatan' - Lionel Messi menanggapi pencapaiannya menyamai rekor gol terbanyak sepanjang masa di Piala Dunia, sementara kapten Argentina itu terinspirasi oleh ikon tenis Rafael Nadal
Nadal menjadi inspirasi bagi GOAT
Meskipun akan genap berusia 39 tahun minggu depan, Messi tak menunjukkan tanda-tanda melambat saat ia menerobos pertahanan Aljazair di Kansas City. Dalam wawancara pasca-pertandingan dengan ESPN, bintang Inter Miami itu mengungkapkan bahwa ia telah mengambil inspirasi dari seorang legenda olahraga lainnya untuk mempertahankan performa level elitnya di panggung dunia.
"Saya menikmati ini, saya merasa sangat baik dan bahagia di lapangan," kata Messi. "Saya mencintai sepak bola, ini telah menjadi gairah saya sejak saya masih kecil dan saya selalu memberikan yang terbaik. Saat ini kami sedang menonton serial tentang Rafael Nadal dan saya merasa seperti dia, dalam hal itu, yaitu memberikan segalanya dan menikmati apa yang Anda lakukan."
- Getty Images Sport
Menyamai rekor Klose dan menghormati para legenda
Hat-trick spektakuler tersebut membuat Messi menyamai rekor ikon Jerman Miroslav Klose di puncak daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa Piala Dunia. Sementara dunia merayakan pencapaian terbarunya, kapten Argentina itu tetap bersikap rendah hati seperti biasa ketika ditanya mengenai posisinya dalam buku sejarah bersama para penyerang terhebat dalam sejarah sepak bola.
"Saya tidak memikirkan soal gol-gol atau rekor-rekor itu... Merupakan suatu kehormatan bisa berada di barisan bersama Klose, Ronaldo juga ada di sana, [Kylian] Mbappé yang mencetak dua gol hari ini, tapi itu hanyalah statistik, tidak lebih," katanya. "Ronaldo adalah salah satu yang terbaik yang pernah saya lihat, dan dia pun bukan yang pertama. Kamu berusaha melakukan yang terbaik, seperti biasa. Saya tidak menonton gol-gol itu di TV, saya menikmatinya bersama rekan-rekan setim dan keluarga saya. Nanti saya akan menontonnya dengan saksama."
Terlepas dari pencapaian bersejarah dan skor akhir yang meyakinkan, kapten Argentina itu mengakui bahwa pertandingan melawan lawan dari Afrika itu jauh dari mudah di awal-awal. Saat merefleksikan kemenangan tersebut, ia memanfaatkan kesempatan itu untuk menyoroti meningkatnya tingkat kesulitan dalam pertandingan internasional modern.
“Mereka memiliki pemain-pemain bagus, mereka dinamis, dan kami berusaha menguasai permainan, tetapi kami kesulitan menguasai bola, seperti yang biasanya kami alami, terutama di babak pertama,” kata Messi. “Anda bisa melihat di Piala Dunia ini bahwa semua tim sudah mempersiapkan diri dengan baik, ada tim-tim yang kuat, dan terlihat jelas bahwa tidak ada yang mau menyerah begitu saja.”
Mengatasi patah hati di masa lalu
Saat merenungkan kariernya yang penuh prestasi bersama tim nasional, Messi menyinggung perjalanan emosionalnya, mulai dari kekecewaan akibat kekalahan di final hingga era keemasan baru-baru ini di bawah asuhan Lionel Scaloni. Ia mengakui bahwa sudut pandang di Argentina telah berubah secara signifikan sejak kemenangan mereka di Qatar 2022 dan gelar Copa America.
"Ada masa-masa indah, masa-masa sulit, bahkan banyak masa-masa sulit, tetapi untungnya segalanya berubah dan kini saya menikmati tim nasional dengan cara yang berbeda," katanya. "Kami adalah negara yang sangat berorientasi pada hasil; kami kalah di tiga final berturut-turut dan generasi itu dicap oleh hal itu. Setelah meraih kemenangan, segala pencapaian kami selanjutnya jauh lebih dihargai, termasuk gelar Piala Dunia dan dua gelar Copa America."
Ia menambahkan: "Terima kasih kepada rakyat Argentina yang telah datang, yang telah hadir di sini, sama seperti yang mereka lakukan di Qatar."
- Getty Images Sport
Fokus pada kebugaran dan Piala Dunia ketujuh
Meskipun ini merupakan Piala Dunia keenamnya, Messi tetap prima secara fisik dan bersemangat secara mental. Meski ia menanggapi dengan tertawa saran agar ia bermain di turnamen ketujuh pada tahun 2030, ia menekankan bahwa komitmennya terhadap keunggulan tak pernah goyah selama berkarier di Major League Soccer bersama Inter Miami.
"Saya merasa baik-baik saja, saya mempersiapkan diri sebaik mungkin secara fisik agar bisa sejajar dengan rekan-rekan setim saya," katanya mengenai performa terkini. "Segala hal yang akan datang selanjutnya adalah untuk saya nikmati; saya ingin terus berkompetisi. Di Miami, saya tidak pernah berhenti memacu diri, menginginkan lebih, memberikan yang terbaik, dan merasa prima secara mental maupun fisik. Apakah saya tahu bahwa hanya ada dua tim yang pernah menjuarai Piala Dunia dua kali berturut-turut? Ya, tapi kita harus terus seperti ini, memberikan segalanya untuk tim, dan kita lihat saja nanti."